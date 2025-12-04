Estas 6 marcas de queso manchego no son las más conocidas, pero sí las más recomendadas por Profeco

Qué evaluó Profeco en los quesos manchego

La dependencia analizó productos vendidos como:

- Queso manchego

- Imitación queso manchego

- Producto lácteo estilo manchego

Las pruebas incluyeron:

- Cumplimiento de etiquetado (normas aplicables)

- Composición e ingredientes

- Contenido neto real vs declarado

- Perfil nutrimental

- Tipo de grasa utilizada (animal o vegetal)

- Proteínas y rendimiento en fundido

Las verificaciones se realizaron bajo estándares oficiales como la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y lineamientos de composición láctea aplicables en su categoría.

Las marcas que presentan irregularidares

Productos que resaltan ser manchego, pero son quesos procesados

Profeco indica que estos productos incumplen la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ya que su denominación puede inducir a error al consumidor:

- Lala — Queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado

Resalta la palabra manchego, pero corresponde a un queso fundido procesado.

- Great Value — Queso manchego procesado en rebanadas

Se presenta como queso manchego, aunque pertenece a la categoría de queso procesado.

- Kraft Singles — Queso procesado tipo manchego

Usa la frase tipo manchego, lo que puede confundir al consumidor sobre su composición real.

- Zwan Premium — Queso procesado tipo manchego

- Destaca la palabra manchego, pero no cumple con las características de un queso natural.

- FUD — Queso fundido manchego ahumado rebanado

- Usa el término manchego, aunque pertenece a la categoría de queso fundido procesado.

Productos con problemas de información en etiqueta

- Charrúa — Queso manchego a granel

No presenta domicilio del fabricante ni instrucciones de conservación.

Incumple el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

- Casa del Campo — Queso manchego semicurado

Presenta lote y caducidad en una etiqueta adherida y no en el envase original, lo que incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Productos que declaran más grasa de la que realmente contienen

Lo declarado en la etiqueta no coincide con el análisis de laboratorio

- Flor de Alfalfa — Queso manchego

Declara 27 g de grasa por cada 100 g, pero contiene 22.2 g /100 g.

- Golden Hills — Queso manchego rebanado

Declara 29 g de grasa por cada 100 g, pero contiene 22.2 g /100 g.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, requerimientos a proveedores o procedimientos por infracciones a la ley.

Las marcas que sí cumplen según el estudio

- Caperucita queso manchego (a granel)

Cumple con parámetros de proteína, grasa butírica y contenido energético.

- Carranco queso manchego 400 g

Ingredientes acordes a queso manchego, con valores nutrimentales consistentes con lo declarado.

- Charrúa queso manchego (versión sin observación)

Cumple con composición láctea y valores nutrimentales correspondientes.

- Great Value queso tipo manchego 485 g

Etiquetado correcto y composición conforme a la denominación “tipo manchego”.

- Flor de Alfalfa queso manchego 400 g

Cuenta con etiquetado completo y parámetros nutrimentales dentro del estándar.

- Esmeralda queso manchego 400 g

Cumple con contenido lácteo y valores especificados en la etiqueta.

Qué significa que diga “imitación”, “producto lácteo” o “estilo”

- El queso manchego debe elaborarse con leche y grasa láctea.

- La imitación queso puede contener grasas vegetales u otros sustitutos.

- Los productos con leyenda "estilo manchego" no es queso, solo replica sabor o textura.

- Y la leyenda "Tipo o estilo" no garantiza que sea equivalente al original.

Qué debes revisar en la etiqueta

- Nombre correcto del producto

- Tipo de grasa utilizada

- Sellos nutrimentales

- Declaración de contenido neto

- Ingredientes principales