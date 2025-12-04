Estas 6 marcas de queso manchego no son las más conocidas, pero sí las más recomendadas por Profeco

Qué evaluó Profeco en los quesos manchego
La dependencia analizó productos vendidos como:
- Queso manchego
- Imitación queso manchego
- Producto lácteo estilo manchego
Las pruebas incluyeron:
- Cumplimiento de etiquetado (normas aplicables)
- Composición e ingredientes
- Contenido neto real vs declarado
- Perfil nutrimental
- Tipo de grasa utilizada (animal o vegetal)
- Proteínas y rendimiento en fundido
Las verificaciones se realizaron bajo estándares oficiales como la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y lineamientos de composición láctea aplicables en su categoría.
Las marcas que presentan irregularidares
Productos que resaltan ser manchego, pero son quesos procesados
Profeco indica que estos productos incumplen la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ya que su denominación puede inducir a error al consumidor:
- Lala — Queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado
Resalta la palabra manchego, pero corresponde a un queso fundido procesado.
- Great Value — Queso manchego procesado en rebanadas
Se presenta como queso manchego, aunque pertenece a la categoría de queso procesado.
- Kraft Singles — Queso procesado tipo manchego
Usa la frase tipo manchego, lo que puede confundir al consumidor sobre su composición real.
- Zwan Premium — Queso procesado tipo manchego
- Destaca la palabra manchego, pero no cumple con las características de un queso natural.
- FUD — Queso fundido manchego ahumado rebanado
- Usa el término manchego, aunque pertenece a la categoría de queso fundido procesado.
Productos con problemas de información en etiqueta
- Charrúa — Queso manchego a granel
No presenta domicilio del fabricante ni instrucciones de conservación.
Incumple el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.
- Casa del Campo — Queso manchego semicurado
Presenta lote y caducidad en una etiqueta adherida y no en el envase original, lo que incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.
Productos que declaran más grasa de la que realmente contienen
Lo declarado en la etiqueta no coincide con el análisis de laboratorio
- Flor de Alfalfa — Queso manchego
Declara 27 g de grasa por cada 100 g, pero contiene 22.2 g /100 g.
- Golden Hills — Queso manchego rebanado
Declara 29 g de grasa por cada 100 g, pero contiene 22.2 g /100 g.
Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, requerimientos a proveedores o procedimientos por infracciones a la ley.
Las marcas que sí cumplen según el estudio
- Caperucita queso manchego (a granel)
Cumple con parámetros de proteína, grasa butírica y contenido energético.
- Carranco queso manchego 400 g
Ingredientes acordes a queso manchego, con valores nutrimentales consistentes con lo declarado.
- Charrúa queso manchego (versión sin observación)
Cumple con composición láctea y valores nutrimentales correspondientes.
- Great Value queso tipo manchego 485 g
Etiquetado correcto y composición conforme a la denominación “tipo manchego”.
- Flor de Alfalfa queso manchego 400 g
Cuenta con etiquetado completo y parámetros nutrimentales dentro del estándar.
- Esmeralda queso manchego 400 g
Cumple con contenido lácteo y valores especificados en la etiqueta.
Qué significa que diga “imitación”, “producto lácteo” o “estilo”
- El queso manchego debe elaborarse con leche y grasa láctea.
- La imitación queso puede contener grasas vegetales u otros sustitutos.
- Los productos con leyenda "estilo manchego" no es queso, solo replica sabor o textura.
- Y la leyenda "Tipo o estilo" no garantiza que sea equivalente al original.
Qué debes revisar en la etiqueta
- Nombre correcto del producto
- Tipo de grasa utilizada
- Sellos nutrimentales
- Declaración de contenido neto
- Ingredientes principales