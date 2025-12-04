¿Cómo funciona el crédito de Infonavit para remodelar tu casa?

Infonavit ofrece un crédito no hipotecario llamado Mejoravit para reparar, ampliar o mejorar vivienda sin afectar su estructura. La garantía del crédito es el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda. Ese saldo determina el monto máximo disponible. Puede usarse para cambiar pisos, muebles de cocina y baño, pintura, impermeabilización o mejoras en áreas exteriores.

El monto va desde 10,318 y hasta 163,030 pesos, sin rebasar el 90% del importe en la Subcuenta de Vivienda. Si el monto solicitado es hasta 41,273, la tasa de interés anual fija es de 10% y se puede elegir un plazo de uno a cinco años. Si el monto es mayor de 41,273, la tasa de interés anual fija es de 11% y el plazo puede ir de uno a 10 años.

Se otorga de manera individual. La suma de la edad más el plazo del crédito no debe exceder 70 años, y si la persona es mujer no debe exceder 75 años. La vivienda debe estar a nombre de la persona solicitante o de su cónyuge, concubina o concubino, así como hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros. También se debe habitar la vivienda en la que se harán las mejoras.

Puede destinarse hasta 30% del monto del crédito para cubrir gastos notariales si se desea regularizar la vivienda y obtener el título jurídico. Para recibir el crédito se requiere relación laboral vigente, registro en Afore con datos biométricos, autorización para consulta en buró de crédito y no tener un crédito Infonavit vigente.

¿Qué documentos pide Infonavit para tramitar el crédito?

Personas mexicanas

- Solicitud de Inscripción de Crédito

- Identificación oficial vigente: Pasaporte, credencial para votar o CURP Biométrica

- Acta de nacimiento

- CURP y RFC con homoclave

- Estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.

- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses:

- Carta bajo protesta con: Descripción de mejoras, costo de mano de obra, monto para regularización (si aplica) y presupuesto inicial de la obra (formato oficial).

Personas extranjeras

Si no son naturalizadas:

- Solicitud de Inscripción de Crédito

- Identificación vigente:

- Estado de cuenta bancario con CLABE (vigencia 2 meses)

- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

- CURP (si aplica) y RFC

- Carta bajo protesta con datos de la obra

- Presupuesto inicial de la obra (formato oficial)

Si son naturalizadas mexicanas:

- Solicitud de Inscripción de Crédito

- Carta de naturalización

- Identificación oficial mexicana

- Estado de cuenta con CLABE (vigencia 2 meses)

- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

- Acta de nacimiento mexicana (si aplica)

- CURP y RFC

- Carta bajo protesta con datos de la obra

- Presupuesto inicial de la obra (formato oficial)

¿Cómo funciona el crédito de Fovissste para remodelar tu casa?

Fovissste ofrece una línea del Crédito Tradicional para ampliar, reparar o mejorar vivienda usada. Está disponible para personas que trabajan en entidades o dependencias del Estado. El crédito se otorga en UMA y la tasa de interés va de 4% a 6%. El plazo máximo de pago es de 30 años y el descuento por nómina es de 30% del sueldo básico.

Se puede usar para ampliación, reparación o mejoramiento. El saldo del crédito se actualiza cada año con base en el valor de la UMA. El monto máximo de financiamiento es de 145 UMA, equivalente a 498,721 pesos. Puede consultarse un simulador para calcular el monto disponible de acuerdo con las aportaciones en la Subcuenta de Vivienda.

Para acceder se debe estar en servicio activo, tener mínimo 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda y no estar en dictamen para pensión temporal o definitiva. El descuento por nómina cubre una parte del pago mensual. Si el descuento no cubre la obligación de pago, la diferencia se debe cubrir a través de los medios autorizados por Fovissste.

¿Cómo solicitar el crédito de Fovissste?

Para solicitarlo debes:

1. Acudir al Departamento de Vivienda en tu entidad. Ubica el más cercano a tu domicilio en https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/directorios-de-departamentos-de-vivienda-fovissste

2. Solicitar información del financiamiento

3. Entregar documentos para la generación del expediente.

Contar con:

- Escritura de la vivienda inscrita en el Registro Público de la Propiedad

- Libre de cualquier gravamen o limitación de dominio

- Presentar los documentos del proyecto

- Licencia o permiso de construcción

- Proyecto arquitectónico

- Presupuesto

- Programa de obra