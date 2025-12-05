¿Vas por pensión IMSS Ley 73? Estos errores te pueden dejar solo con el mínimo

Para evitarlo, es fundamental planear con tiempo y conocer los fallos más frecuentes que afectan a miles de futuros pensionados. Aquí te explicamos, paso a paso, qué errores debes evitar y cómo corregirlos para asegurarte un retiro más tranquilo y mejor pagado.

Documentación incompleta o datos personales incorrectos

Uno de los principales motivos por los que el IMSS rechaza o retrasa solicitudes es la falta de documentos o la existencia de datos que no coinciden en los distintos registros oficiales.

Revisa esto antes de acudir a tu UMF:

- Acta de nacimiento

- Número de Seguridad Social

- Identificación oficial

- Comprobante de domicilio

- Estado de cuenta bancario con CLABE

- Estado de cuenta de tu Afore

Pero no basta con tenerlos: todos los datos deben coincidir exactamente. Un error en tu nombre, en tu CURP, RFC o NSS puede detener el trámite.

¿Cómo corregirlos?

El IMSS permite actualizar información personal —nombre, fecha o lugar de nacimiento, sexo, CURP y NSS— mediante la plataforma Corrección de datos del asegurado. Hacerlo antes de iniciar el proceso te ahorrará semanas de retrasos.

Una mala estrategia —como no aprovechar la Modalidad 40 o no cotizar con tope salarial— reduce el monto final. (IMSS)

Perder la conservación de derechos por dejar de cotizar

Si dejaste de trabajar durante mucho tiempo, es probable que hayas perdido tu derecho a pensionarte, y muchos futuros jubilados no saben que esto puede ocurrir.

La regla es clara:

Puedes dejar de cotizar hasta una cuarta parte del total de semanas trabajadas sin perder el derecho a la pensión.

Por ejemplo: si tienes 1,200 semanas cotizadas, puedes estar hasta 300 semanas (alrededor de 5 años y medio) sin cotizar.

Si rebasas ese límite:

-Si llevas más de 3 años sin cotizar, necesitas acumular 26 semanas adicionales para reactivar el derecho.

-Si han pasado más de 6 años, te pedirán 52 semanas para reactivarlo.

-Muchos solicitantes se enteran demasiado tarde, y eso retrasa meses el trámite.

No planear tu retiro con anticipación

Uno de los errores más costosos es llegar a los 60 años y pedir la pensión sin haber hecho una estrategia previa. Esto puede dejarte con el monto mínimo cuando podrías haber recibido mucho más.

Tres puntos clave de planeación:

- No te jubiles en cuanto cumplas 60.

- Aunque es la edad mínima, lo más recomendable es esperar para sumar semanas o mejorar tu cotización.

- Conoce tus semanas y tu salario base.

Bajo la Ley 73, la pensión depende casi por completo de:

- cuántas semanas acumulaste,

- y el salario con el que cotizaste en los últimos años.

Si cotizas con un salario menor al real, tu pensión será inevitablemente baja.

Aprovecha la Modalidad 40.

Este esquema es uno de los secretos peor aprovechados: permite aumentar tu salario de cotización y, por lo tanto, tu pensión final.

Aunque el mínimo para pensionarte es de 500 semanas, para obtener un buen monto se recomiendan más de 900 semanas.

Muchos pensionados logran pensiones superiores a 35 mil pesos, pero solo con una estrategia diseñada con anticipación.

No registrar beneficiarios

Este paso suele pasarse por alto, pero puede significar perder apoyos adicionales que incrementan el monto mensual.

Beneficios que puedes obtener si los registras:

-15% adicional por esposa o concubina

-10% por cada hijo menor de 16 años

-10% por hijos de 16 a 25 años que estudien

-10% por hijos con discapacidad

Si no tienes cónyuge ni hijos, puedes registrar a tus padres (10% por cada uno)

Si no registras beneficiarios, renuncias a estos incrementos y tu familia queda sin protección económica.

Datos personales desactualizados pueden trabar todo el trámite. (Expansión/Google AI Studio)

Pagar por asesorías innecesarias o poco confiables

En este proceso abundan los “asesores” que ofrecen trámites rápidos a cambio de altas comisiones. Algunos cobran por adelantado o incluso ponen en riesgo tus ahorros de la Afore.

No todo asesoramiento es malo, pero:

- evita pagar gestiones que el IMSS o tu Afore pueden hacer sin costo,

- elige instituciones confiables,

- y nunca entregues información personal a intermediarios informales.

La estrategia para obtener una buena pensión debe planearse con hasta 4 años de anticipación, pero siempre con acompañamiento profesional y verificado.

Un retiro seguro empieza hoy

Planear tu pensión es como construir un puente hacia el futuro: si tus documentos están en orden, conservas tus derechos y defines una estrategia sólida, cruzarás hacia el retiro con estabilidad y un ingreso digno.

Evitar estos errores no solo facilitará tu trámite: también puede marcar la diferencia entre recibir una pensión mínima o una que realmente cubra tus necesidades.

Antes de iniciar el proceso, revisa tu información, organiza tu documentación y busca asesoría confiable. Tu pensión dependerá de las decisiones que tomes hoy.