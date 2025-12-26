Cómo invertir en plata: desde acciones hasta lingotes

La plata al contado ha subido más de un 150% en lo que va de año, superando con creces la subida de más del 70% del oro.

¿Cómo cotiza la plata?

En el mercado extrabursátil

El mayor mercado para la plata física (y el oro) es Londres, donde bancos y corredores gestionan las órdenes de compra y venta de clientes de todo el mundo.

El comercio se realiza bilateralmente entre instituciones financieras, y el inversor debe tener una relación con una de ellas para acceder al mercado.

El mercado se sustenta en lingotes que se guardan en las cámaras acorazadas de grandes bancos como JPMorgan y HSBC. A finales de noviembre de 2025, las cámaras acorazadas de Londres contenían 27,187 toneladas de plata.

Futuros

La plata también cotiza en bolsas de futuros. Las más importantes son la Bolsa de Futuros de Shanghai, en China, y la COMEX de CME Group, en Nueva York.

Los futuros son contratos en los que el vendedor se compromete a entregar plata al comprador en una fecha posterior. Suelen negociarse a través de un intermediario.

La mayoría de los futuros no se mantienen hasta la entrega, sino que se intercambian por otros de fecha posterior. Esto permite tanto al comprador como al vendedor especular con el precio de la plata sin la molestia de mover y almacenar el metal.

Otra ventaja de los futuros es que el tenedor no necesita pagar el importe total de la plata, sino que paga una fracción de su valor, conocida como margen.

Fondos cotizados ETF

Los ETF cotizan en bolsas como la NYSE y la LSE junto con acciones de empresas que cotizan en bolsa.

Cada acción del fondo representa una cantidad de plata almacenada en una cámara acorazada.

Los pequeños inversores pueden negociar acciones de ETF fácilmente a través de aplicaciones como Robinhood.

Si la demanda del ETF es lo suficientemente fuerte como para que el precio supere al del metal subyacente, se traslada más plata a la cámara acorazada para permitir la creación de nuevas acciones, lo que vuelve a alinear los precios.

El mayor es el iShares Silver Trust , gestionado por el gestor de inversiones BlackRock, que contiene unos 529 millones de onzas de plata por valor de unos 39,000 millones de dólares a los precios actuales.

Lingotes y monedas

Los pequeños inversores también pueden comprar lingotes y monedas de plata en tiendas de todo el mundo.

Mineras de plata

Los inversores también pueden comprar acciones de empresas que extraen plata. Al igual que los ETF, son fáciles de negociar en plataformas como Robinhood.

Las acciones de estas empresas tienden a subir y bajar con los precios de la plata, pero muchos otros factores, como la gestión de la empresa, su deuda o su rendimiento, también afectan a su valor.