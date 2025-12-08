Ya salió la lista de ganadores del sorteo del Buen Fin: cómo ver si aparece tu nombre

SAT premia a 321,260 participantes por sus compras

El viernes 5 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó el Sorteo El Buen Fin 2025 para recompensar a las y los consumidores y comercios que se registraron y participaron en la jornada de descuentos y promociones el mes anterior, del 13 al 17 de noviembre.

De acuerdo con la autoridad fiscal, de una bolsa total de 500 millones de pesos serán distribuidos por 321,260 premios que van desde 500 hasta 20,000 para las y los tarjetahabientes ganadores.

El premio mayor para los consumidores es de 250,000 pesos.

En cambio, para los comercios, habrá 4,987 premios de 20,000 y uno mayor de 260,000, para un total de 100,000 millones de pesos.

El SAT compartirá a las y los ganadores el 8 de diciembre en el micrositio oficial, disponible en la página de la entidad.

Durante la temporada de El Buen Fin 2025, se realizaron 59 millones de transacciones que significaron una derrama superior a 94,000 millones de pesos con 35,000 comercios registrados.

Para el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, se debió a la suma de esfuerzos entre el Gobierno de México, la iniciativa privada y las personas compradoras para apoyar a la economía familiar, incentivar la actividad económica y fomentar la cultura de la formalidad.

¿Cómo revisar si gané un premio?

La manera de consultar es muy sencilla y toma pocos minutos. Primero es necesario acceder al sitio oficial del SAT https://www.sat.gob.mx/portal/public/home y dar clic en “Continuar al sitio”.

Posteriormente, ya en el menú del SAT, puedes acceder desde el banner del Sorteo en la parte superior de la pantalla, o desde el minisitio en la parte inferior.

Una vez hayas ingresado, da clic en el cuarto recuadro, “Consulta de compras ganadoras”.

El sitio web desplegará en la pestaña dos opciones para revisar según seas comprador o negocio: una por el número de tarjeta que utilizaste al realizar tu compra, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del comercio registrado.

Deberás poner el dato según el caso, y la clave en la parte inferior, y después dar clic en “Enviar”. El sitio se actualizará en la parte inferior con el mensaje de si eres ganador o no.

¿Cómo entregarán los premios?

La entrega depende del monto. Los premios mayores que ascienden a 250,000 pesos para un tarjetahabiente, y 260,000 pesos para un comercio serán otorgados a través de la entidad financiera a través de un producto que dicha entidad determine, con la fecha pactada con el ganador dentro de 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo, en presencia de un inspector de la Secretaría de Gobernación.

Es decir, el límite es aproximadamente el 2 de enero de 2026.

En cambio, para los premios restantes, debido a que son mejores a 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para 2025, se entregarán mediante transferencia electrónica a través de las entidades financieras participantes en las tarjetas o cuentas que fueron ganadoras dentro de 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo.

Para ambos supuestos, los premios serán entregados únicamente en las cuentas o tarjetas a través de las cuales realizaron las operaciones de compra o venta correspondientes a El Buen Fin, y tienen que estar activas y vigentes dentro del periodo de entrega.