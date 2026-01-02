Publicidad

Economía

El impuesto a las importaciones anota una recaudación excedente

Las acciones anti contrabando, evasión y elusión fiscal en el sector de comercio exterior le deja 16,400 millones de pesos extras al erario público.
vie 02 enero 2026 03:30 PM
El impuesto a las importaciones le da un “extra” histórico de 16,400 mdp al erario público
A partir de este 2026, los envíos desde China y países asiáticos sin tratado de libre comercio con México pagarán aranceles al entrar a territorio mexicano. (Foto: iStock. )

El impuesto general de importación (IGI) recaudó, de enero a noviembre, 155,500 millones de pesos, la cifra más alta de la que se tiene registro para un periodo igual. Lo recaudado representa un excedente de 16,400 millones frente a lo programado, y es mayor 19% real frente al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este desempeño derivó del fortalecimiento de la vigilancia en aduanas, la aplicación del régimen para mercancías de bajo valor (de minimis) y los ajustes al esquema arancelario para países sin acuerdos comerciales vigentes con México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum inició con la lucha anti contrabando, y continuó con las políticas anti evasión y elusión fiscal de la administración anterior. A través del Plan Maestro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) avanza en la revisión de sectores con huecos legales como el comercio exterior, que empresas aprovechan para pagar menos impuestos.

Además de fortalecer la vigilancia en aduanas, el marco legal para el comercio exterior en México se ha modificado para cobrar los impuestos por compras en el extranjero a través de aplicaciones y plataformas. Para este 2026 el Congreso aprobó cambios que permitirán tener un seguimiento y control más perfeccionado al SAT y aduanas para operaciones y revisiones al comercio exterior.

A partir de este 2026, los envíos desde China y países asiáticos sin tratado de libre comercio con México pagarán aranceles al entrar a territorio mexicano.

También las empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) están bajo la lupa y son cada vez más auditadas y revisadas, pues su esquema se basa en la importación temporal de insumos sin pagar impuestos por comercio exterior, IVA, ni cuotas compensatorias, siempre y cuando sean utilizados en procesos de elaboración, transformación, reparación o prestación de servicios para ser exportados después.

Excedentes por recaudación

Las acciones dan como resultado ingresos para el erario público. De acuerdo con información de Hacienda, los 16,400 millones de pesos excedentes que se recaudaron frente a lo programado, alcanzan para: Un año de prespuesto para la Pensión Mujeres Bienestar y 8.2 veces el presupuesto para Salud Casa por casa.

