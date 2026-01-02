El impuesto a las importaciones le da un “extra” histórico de 16,400 mdp al erario público

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este desempeño derivó del fortalecimiento de la vigilancia en aduanas, la aplicación del régimen para mercancías de bajo valor (de minimis) y los ajustes al esquema arancelario para países sin acuerdos comerciales vigentes con México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum inició con la lucha anti contrabando, y continuó con las políticas anti evasión y elusión fiscal de la administración anterior. A través del Plan Maestro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) avanza en la revisión de sectores con huecos legales como el comercio exterior, que empresas aprovechan para pagar menos impuestos.

Además de fortalecer la vigilancia en aduanas, el marco legal para el comercio exterior en México se ha modificado para cobrar los impuestos por compras en el extranjero a través de aplicaciones y plataformas. Para este 2026 el Congreso aprobó cambios que permitirán tener un seguimiento y control más perfeccionado al SAT y aduanas para operaciones y revisiones al comercio exterior.

A partir de este 2026, los envíos desde China y países asiáticos sin tratado de libre comercio con México pagarán aranceles al entrar a territorio mexicano.

También las empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) están bajo la lupa y son cada vez más auditadas y revisadas, pues su esquema se basa en la importación temporal de insumos sin pagar impuestos por comercio exterior, IVA, ni cuotas compensatorias, siempre y cuando sean utilizados en procesos de elaboración, transformación, reparación o prestación de servicios para ser exportados después.

Excedentes por recaudación

Las acciones dan como resultado ingresos para el erario público. De acuerdo con información de Hacienda, los 16,400 millones de pesos excedentes que se recaudaron frente a lo programado, alcanzan para: Un año de prespuesto para la Pensión Mujeres Bienestar y 8.2 veces el presupuesto para Salud Casa por casa.