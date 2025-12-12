¿Abren los bancos hoy 12 de diciembre en México?

Abren los bancos el 12 de diciembre

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los bancos no operan en sucursales el 12 de diciembre por el día del banquero. Sin embargo, los cajeros automáticos estarán disponibles, así como las aplicaciones móviles y los servicios en línea para realizar operaciones básicas como pagos y transferencias.

¿Es feriado oficial?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el 12 de diciembre como día feriado, por lo que los trabajadores tendrán que presentarse a trabajar de manera normal. Además, no hay pago doble por laborar este día.

¿Qué otro día no abren los bancos en 2025?

El último día del año en el que las sucursales bancarias permanecerán cerradas será el 25 de diciembre, una fecha oficial de descanso.

Día de la virgen

El 12 de diciembre es una fecha de suma importancia para el pueblo mexicano, pues es el día en que se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe, la cual es considerada "madre de todos los mexicanos".

El origen de esta celebración se remonta desde la época prehispánica. Fray Bernardino de Sahagún señala que en un montecillo que se llama Tepeyac, existía un templo dedicado a la madre de los dioses que llamaban Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre, desde entonces venían de muy lejos, con ofrendas hombres y mujeres la visitaban, se hacían solemnes sacrificios en honra de esta diosa.

En un documento conocido como Nican Mopohua que se traduce como "Aquí se cuenta", se habla de la milagrosa aparición de "la perfecta Virgen Santa María Madre de Dios, Nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe". Se dice en este documento, que en el año 1531, a pocos días del mes de diciembre, se apareció la Virgen a un indito de nombre Juan Diego; y después se apareció su preciosa Imagen delante del reciente Obispo don fray Juan de Zumárraga.

Desde entonces la tradición Guadalupana se conforma por la milagrosa aparición de la Viergen de Guadalupe al indito Juan Diego y la forma también milagrosa como se pintó en el ayáte del indito ante el obispo fray Juan de Zumárraga, en diciembre de 1531 como prueba de su deseo de tener un templo en el Tepeyac.

Son varios los cronistas que dan testimonio de la gran devoción que había hacia la Virgen de Guadalupe, a la cual llamaban Tonantzin, describen como venía la gente de muy lejos y de todas partes con ofrendas y regalos para Nuestra Señora, como antiguamente se hacía con la diosa que también llamaban Tonantzin. Desde entonces, todos los años el 12 de diciembre la Basílica se encuentra repleta de peregrinos, de diferentes partes de México, músicos que vienen a tocarle las mañanitas, Concheros, gente que vende comida, imágenes, hojitas impresas con oraciones y alabanzas.