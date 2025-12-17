Publicidad

Cuidado: si quieres guardar tu dinero en una caja de ahorro debes revisar si tienes protección

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap), también conocidas como Cajas de Ahorro, son instituciones vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
mié 17 diciembre 2025 07:41 AM
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) son Sociedades sin fines de lucro que tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo únicamente con sus Socios. (Thx4Stock/Getty Images)

Las cajas de ahorro son una alternativa de inclusión financiera para la población mexicana, con las que pueden acceder a opciones de ahorro y a créditos formales para vivienda, sus negocios o más fines y servicios.

Aunque son instituciones financieras, funcionan de manera diferente a la banca tradicional, y tienen sus ventajas y desventajas. A continuación te compartiremos las claves para asegurarte de que tu dinero esté seguro.

El lugar de las cajas de ahorro en México

Actualmente, las cajas de ahorro son una alternativa para la demanda de servicios de préstamos y cuentas para guardar el dinero de las personas, con la certeza de que están protegidos por entidades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El nombre formal es Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap), y forman parte del Sector de Ahorro y Crédito Popular en México, junto a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos). Ambas instituciones fueron ideadas para brindar servicios financieros a la población alejada de las urbes, o quienes no han tenido acercamiento a la banca tradicional.

Sin embargo, las cajas de ahorro se caracterizan por ser sociedades sin fines de lucro, y operan con recursos de los propios socios.

De acuerdo con la reglamentación, en México pueden existir varios tipos de Socap: las básicas (aquellas que no requieren autorización de la CNBV), y las autorizadas, las cuales se subdividen en cuatro categorías según su capacidad y operaciones permitidas. Además, se consideran aquellas en proceso de autorización.

Para septiembre de 2025, existen 154 Socap autorizadas y 235 básicas.

¿Qué pueden hacer las cajas según su clasificación?

Las capacidades de las Socap dependen generalmente del nivel de activos que poseen, y lo que tienen autorizado para realizar según la CNBV. En resumen, así se comportan las cajas en el mercado mexicano:

Nivel Básico - 235 en operación

Los activos no rebasan el límite de 2.5 millones de UDIS (Unidades de Inversión).
No cuenta con seguro de depósito.
Operaciones autorizadas:

  • Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, retirablles en días preestablecidos y retirables con previo aviso, de sus socios.
  • Cuentas de ahorro con menores de edad siempre y cuando los padres o tutores sean socos y hasta por 1,500 UDIS.
  • Otorgar préstamos a socios.
  • Transmisión de dinero con socios.
  • Recibir créditos de entidades financieras nacionales o extranjeras, instituciones integrantes de la administración pública federal o estatal, y fideicomisos públicos.
  • Efectuar la distribución y pagos de productos, servicios y programas gubernamentales.

Nivel I - 51 cajas en activo

Los montos activos totales iguales o inferiores a 10 millones de UDIS.
Operaciones autorizadas:

  • Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables
  • Recibir los apoyos del comité de protección al ahorro cooperativo, en términos del artículo 55 de la LRASCAP
  • Descontar, dar garantía o negociar títulos de crédito
  • Constituir depósitos a la vista o plazo en instituciones de crédito
  • Realizar inversiones en valores gubernamentales, bancarios y de sociedades de inversión en instrumentos de deuda
  • Recibir o emitir órdenes de pago y transferencias
  • Realizar la compra venta de divisas en ventanilla por cuenta propia
  • Distribuir entre sus socios, seguros que formalicen a través de contratos de adhesión
  • Distribuir entre sus socios fianzas
  • Recibir donativos
  • Aceptar mandatos y comisiones de entidades financieras, relacionadas con su objetivo

Nivel II - 61 cajas en activo

Monto de activos totales superiores a 10 millones e iguales e inferiores a 50 millones de UDIS
Operaciones autorizadas, además de las señaladas en el nivel I:

  • Realizar operaciones de factoraje financiero con sus socios o por cuenta de estos
  • Prestar servicios de caja de seguridad
  • Ofrecer el servicio de abono y descuento de nómina
  • Realizar la compra venta de divisas en ventanilla por cuenta propia o de terceros

Nivel III - 41 cajas en activo

Monto de activos totales superiores a 50 millones e iguales o inferiores a 250 millones de UDIS
Operaciones autorizadas, además de las señaladas en los niveles I y II:

  • Celebrar contratos de arrendamiento financiero con sus socios
  • Prestar servicios de caja y tesorería

Nivel IV - 1 caja en activo

Monto de activos totales superiores a 250 millones de UDIS
Operaciones autorizadas, además de las señaladas en los niveles I, II y III:

  • Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito
  • Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, a sus socios
  • Otorgar descuentos de toda clase, reembolsables a plazos congruentes con los de las operaciones pasivas que celebren

¿Cómo saber si mi caja de ahorro está protegido?

Antes de ahorrar en una Socap o caja de ahorro, es importante verificar que ésta se encuentre registrada en los siguientes sistemas:

  • Padrón de Entidades Supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) en su página www.cnbv.gob.mx ; o directamente en el siguiente enlace;
  • Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores "FOCOOP", en su sitio www.focoop.com.mx en las categorías de "autorizada", "en proceso de autorización" o "nivel básico"; y
  • El Sistema de Registro de Prestadores Financideros “ SIPRES ” de la Condusef.

Ahorrar en una entidad autorizada por la CNBV reduce el nivel de riesgo para tu dinero, debdo a que cuenta con un Fondo de Protección por ahorrador de hasta 25,000 UDIS.

Las UDIS son establecidas por el Banco de México (Banxico), y sirven como una unidad de medida financiera para proteger el valor del dinero frente a la inflación. Según Banxico, el valor asignado para una UDI más reciente es de 8.659978, por lo que el monto protegido alcanzaría los 216,499.45 pesos aproximadamente.

En caso de tener una cuenta en una Socap, es importante revisar que mantenga una buena clasificación en sus indicadores como el Nivel de Capitalización (NICAP), que es la capacidad que tiene la institución de los riesgos asociados de las operaciones, como de crédito o de mercado.

En México, existen cuatro categorías, donde la 1 es la mejor condición, y la 4 cuando la situación financiera es insostenible y la CNBV interviene en su dirección.

A octubre de 2025, la mayoría de las cajas de ahorro se mantuvieron en una categoría 1 de NICAP, por lo que el mercado suele tener condiciones saludables. Mientras que tres sociedades tuvieron los rangos inferiores:

Caja Popular San Juan Bosco, S.C. de A.P de R.L. de C.V - NICAP 2
Unidos por el Progreso de Saluya, S.C. de A.P de R.L. de C.V - NICAP 3
Caja Solidaria Santiago Papasquiaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. - NICAP 4

Estos datos están disponible en el Portafolio de Información de la CNBV , el cual se actualiza regularmente.

