Cuidado: si quieres guardar tu dinero en una caja de ahorro debes revisar si tienes protección

El lugar de las cajas de ahorro en México

Actualmente, las cajas de ahorro son una alternativa para la demanda de servicios de préstamos y cuentas para guardar el dinero de las personas, con la certeza de que están protegidos por entidades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El nombre formal es Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap), y forman parte del Sector de Ahorro y Crédito Popular en México, junto a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos). Ambas instituciones fueron ideadas para brindar servicios financieros a la población alejada de las urbes, o quienes no han tenido acercamiento a la banca tradicional.

Sin embargo, las cajas de ahorro se caracterizan por ser sociedades sin fines de lucro, y operan con recursos de los propios socios.

De acuerdo con la reglamentación, en México pueden existir varios tipos de Socap: las básicas (aquellas que no requieren autorización de la CNBV), y las autorizadas, las cuales se subdividen en cuatro categorías según su capacidad y operaciones permitidas. Además, se consideran aquellas en proceso de autorización.

Para septiembre de 2025, existen 154 Socap autorizadas y 235 básicas.

¿Qué pueden hacer las cajas según su clasificación?

Las capacidades de las Socap dependen generalmente del nivel de activos que poseen, y lo que tienen autorizado para realizar según la CNBV. En resumen, así se comportan las cajas en el mercado mexicano:

Nivel Básico - 235 en operación

Los activos no rebasan el límite de 2.5 millones de UDIS (Unidades de Inversión).

No cuenta con seguro de depósito.

Operaciones autorizadas:



Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo, retirablles en días preestablecidos y retirables con previo aviso, de sus socios.

Cuentas de ahorro con menores de edad siempre y cuando los padres o tutores sean socos y hasta por 1,500 UDIS.

Otorgar préstamos a socios.

Transmisión de dinero con socios.

Recibir créditos de entidades financieras nacionales o extranjeras, instituciones integrantes de la administración pública federal o estatal, y fideicomisos públicos.

Efectuar la distribución y pagos de productos, servicios y programas gubernamentales.

Nivel I - 51 cajas en activo

Los montos activos totales iguales o inferiores a 10 millones de UDIS.

Operaciones autorizadas:



Expedir y operar tarjetas de débito y tarjetas recargables

Recibir los apoyos del comité de protección al ahorro cooperativo, en términos del artículo 55 de la LRASCAP

Descontar, dar garantía o negociar títulos de crédito

Constituir depósitos a la vista o plazo en instituciones de crédito

Realizar inversiones en valores gubernamentales, bancarios y de sociedades de inversión en instrumentos de deuda

Recibir o emitir órdenes de pago y transferencias

Realizar la compra venta de divisas en ventanilla por cuenta propia

Distribuir entre sus socios, seguros que formalicen a través de contratos de adhesión

Distribuir entre sus socios fianzas

Recibir donativos

Aceptar mandatos y comisiones de entidades financieras, relacionadas con su objetivo

Nivel II - 61 cajas en activo

Monto de activos totales superiores a 10 millones e iguales e inferiores a 50 millones de UDIS

Operaciones autorizadas, además de las señaladas en el nivel I:



Realizar operaciones de factoraje financiero con sus socios o por cuenta de estos

Prestar servicios de caja de seguridad

Ofrecer el servicio de abono y descuento de nómina

Realizar la compra venta de divisas en ventanilla por cuenta propia o de terceros

Nivel III - 41 cajas en activo

Monto de activos totales superiores a 50 millones e iguales o inferiores a 250 millones de UDIS

Operaciones autorizadas, además de las señaladas en los niveles I y II:



Celebrar contratos de arrendamiento financiero con sus socios

Prestar servicios de caja y tesorería

Nivel IV - 1 caja en activo

Monto de activos totales superiores a 250 millones de UDIS

Operaciones autorizadas, además de las señaladas en los niveles I, II y III:

