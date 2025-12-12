El Fondo y la Caja de Ahorro sirven para lo mismo, pero cómo funcionan define si te conviene o no

¿Qué es el fondo de ahorro?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el fondo de ahorro es una gratificación en donde se guarda una cantidad mínima del sueldo, más las aportaciones de la empresa.

Es decir, se trata de un programa ofrecido por el empleador, el cual se compone de aportaciones mensuales del salario del trabajador y de depósitos de la empresa. Este esquema conjunto, generalmente de partes iguales, se realiza por un periodo y luego se entrega al trabajador en una sola exhibición.

Pluxee, una empresa especializada en compensaciones laborales, señala que en el fondo de ahorro no se permiten los retiros anticipados, ni acceso a préstomos. Su función principal es construir una base financiera sólida para usarse para cubrir necesidades, crear un colchón financiero o alcanzar una meta financiera.

Nu México explica que suele ser una opción voluntaria para el trabajador, y según las condiciones establecidas, puede ser retirado en determinados periodos.

¿Y la caja de ahorro?

Se trata de una prestación voluntaria en donde solo los trabajadores guardan una parte de sus sueldos de manera periódica, y es manejada por una institución financiera, no la empresa.

A diferencia del fondo, la caja de ahorro se forma exclusivamente con las aportaciones del trabajador, quienes en varios casos pueden definir los porcentajes de los descuentos a su salario.

La Condusef aclara que, si bien se trata de una prestación voluntaria, en muchos casos las empresas la toman como requisito para otorgar préstamos personales.

Diferencias entre el fondo y la caja de ahorro

A continuación se presentan las principales características de cada herramienta para realizar la comparación:

Fondo de ahorro

- Una prestación voluntaria de la empresa para ahorrar una cantidad determinada del salario, más aportaciones del empleador.

- El dinero es gestionado por la empresa donde el empleado trabaja, donde podrá retirarlo en ciertos plazos.

- Existen condiciones específicas para retirar el ahorro.

Pros: Permite un ahorro constante, ya que se descuenta directamente del salario. Y ayuda a quienes tienen dificultades para ser disciplinados.

Contras: No permite retirar el dinero antes, en caso de algún inconveniente.

Caja de ahorro

- Es un servicio que ofrecen instituciones financieras o cooperativas, donde se puede ahorrar a un ritmo más personalizado en cuanto a porcentaje de salario y periodo.

- El trabajador es quien tiene el control sobre la gestión. Es decir, puede decidir si retirarlo antes.

- Puede generar intereses, por lo que crece con el tiempo.

Pros: Es una alternativa más flexible y autónoma, ya que permite decidir cuánto y cuándo ahorrar. En varios casos, genera intereses.

Contras: Si el trabajador no realiza sus aportaciones, se limita el ahorro.

¿Cómo saber cuál elegir?

Ambas herramientas tienen el mismo objetivo: establecer un ahorro que puede utilizarse con una meta concreta, como hacer una inversión inmobiliaria, un enganche de un auto o simplemente tener un colchón financiero.

Sin embargo, la forma en que se realiza es el factor más importante para decidir. ¿Necesitas más liquidez, o prefieres que se guarde sin posibilidad de tomarlo hasta el tiempo fijado? Para eso, es importante que cada persona considere sus necesidades y forma de gestionar su ahorro.