La cena de Navidad será 17% más cara este 2025

En promedio, la cena de navidad será 17% más cara este año, una cifra muy alta si la comparamos con la inflación anual de 3.8% al cierre de noviembre.
vie 19 diciembre 2025 12:27 PM
Los mexicanos deberán adaptar su presupuesto para disfrutar la cena de navidad este 2025. (Marcos Elihu Castillo Ramirez/Getty Images)

Las fiestas de fin de año ya comenzaron y familias y amigos se alistan para celebrar la Navidad.

La cena del 24 de diciembre representa un momento clave en estas fechas, sin embargo los mexicanos enfrentarán un encarecimiento en los productos que adquieran para disfrutar de este convivio.

El gasto se incrementará si deciden celebrar fuera de casa, pues se agregarían propinas, estacionamiento y traslados.

De acuerdo a una encuesta realizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), preparar una cena navideña o de Año Nuevo para una reunión de hasta 15 personas tendrá un costo aproximado de 17,000 pesos, es decir casi 1,100 pesos por persona. Este monto representa un encarecimiento del 17% respecto al año anterior.

¿Qué se necesita para la cena de navidad?

La compra de patés, quesos, aceitunas y complementos similares tendrían un gasto estimado de 1,750 pesos, sin embargo para el pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno acumulan un desembolso cercano 7,000 pesos.

Para bebidas como cerveza, sidra, tequila, ponche, refrescos y hielo suman otros 4,550 pesos, mientras que los postres y las decoraciones representarían un gasto extra. Y si a ello le sumamos los regalos de intercambio, el apretón para el bolsillo suele ser más fuerte.

Finanzas Personales

La fiesta está por terminar: ahora viene la cruda para tu bolsillo con la cuesta de enero

¿Y si voy a restaurantes?

Si prefieres festejar fuera de casa, el gasto dependerá del tipo de establecimiento y del paquete contratado, por lo que existe una fuerte variación de precios.

En hoteles de alta gama se ofrecen cenas de gala con menú especial, música en vivo y brindis desde 5,000 pesos por persona y paquetes más completos que pueden llegar hasta 10,000 por adulto, refiere la Anpec.

En hoteles de categoría media y restaurantes de corte elegante los paquetes incluyen cena de varios tiempos, DJ y animación con costos que van de 2,500 a 5,000 pesos por persona, dependiendo del tipo de platillos y si incluyen bebidas o no.

Y para quienes buscan celebrar fuera de casa sin gastar de más también hay restaurantes que preparan paquetes moderados con menú especial y ambientación ligera por precios que oscilan entre 1,200 y 1,800 pesos.

"Estas cifras muestran que celebrar fuera de casa puede ser en promedio entre 2 y 5 veces más caro por persona en comparación con organizar una cena casera donde el gasto se comparte, se adapta al presupuesto y permite priorizar lo verdaderamente esencial", señalan los pequeños comerciantes.

