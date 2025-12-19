La cena de Navidad será 17% más cara este 2025

En promedio, la cena de navidad será 17% más cara este año, una cifra muy alta si la comparamos con la inflación anual de 3.8% al cierre de noviembre.

El gasto se incrementará si deciden celebrar fuera de casa, pues se agregarían propinas, estacionamiento y traslados.

De acuerdo a una encuesta realizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), preparar una cena navideña o de Año Nuevo para una reunión de hasta 15 personas tendrá un costo aproximado de 17,000 pesos, es decir casi 1,100 pesos por persona. Este monto representa un encarecimiento del 17% respecto al año anterior.

¿Qué se necesita para la cena de navidad?

La compra de patés, quesos, aceitunas y complementos similares tendrían un gasto estimado de 1,750 pesos, sin embargo para el pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno acumulan un desembolso cercano 7,000 pesos.

Para bebidas como cerveza, sidra, tequila, ponche, refrescos y hielo suman otros 4,550 pesos, mientras que los postres y las decoraciones representarían un gasto extra. Y si a ello le sumamos los regalos de intercambio, el apretón para el bolsillo suele ser más fuerte.

¿Y si voy a restaurantes?

Si prefieres festejar fuera de casa, el gasto dependerá del tipo de establecimiento y del paquete contratado, por lo que existe una fuerte variación de precios.

En hoteles de alta gama se ofrecen cenas de gala con menú especial, música en vivo y brindis desde 5,000 pesos por persona y paquetes más completos que pueden llegar hasta 10,000 por adulto, refiere la Anpec.

En hoteles de categoría media y restaurantes de corte elegante los paquetes incluyen cena de varios tiempos, DJ y animación con costos que van de 2,500 a 5,000 pesos por persona, dependiendo del tipo de platillos y si incluyen bebidas o no.

Y para quienes buscan celebrar fuera de casa sin gastar de más también hay restaurantes que preparan paquetes moderados con menú especial y ambientación ligera por precios que oscilan entre 1,200 y 1,800 pesos.

"Estas cifras muestran que celebrar fuera de casa puede ser en promedio entre 2 y 5 veces más caro por persona en comparación con organizar una cena casera donde el gasto se comparte, se adapta al presupuesto y permite priorizar lo verdaderamente esencial", señalan los pequeños comerciantes.