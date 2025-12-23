SAT aplicará multas de hasta 11 mil pesos si no activas tu Buzón Tributario antes del 1 de enero

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) recordó que, a partir del 1 de enero de 2026, aplicará multas a quienes no hayan habilitado su Buzón Tributario y actualizado sus medios de contacto.

A través de sus redes sociales, la dependencia de la Secretaría de Hacienda precisó que los contribuyentes aún tienen tiempo para cumplir con este requisito, ya que el plazo vence el miércoles 31 de diciembre.

El SAT exhortó a la población a activar su buzón y mantener sus datos al día para evitar problemas futuros y posibles multas.

Originalmente, las sanciones iban a entrar en vigor desde el 1 de enero de 2025, pero en diciembre de 2024 la autoridad informó que se pospondrían hasta el inicio de 2026, fecha que finalmente está por llegar.