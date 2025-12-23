Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Nu ajustará sus rendimientos a partir de enero

Luego de que Banco de México bajara la tasa de interés; Nu anunció que a partir del 5 de enero cambiará los rendimientos que ofrece a sus clientes.
mar 23 diciembre 2025 04:22 PM
nu baja rendimeintos de sus cajitas
El rendimiento máximo que ofrecerá Nu es de 13% anual. (Nu México/Facebook)

Nu bajará la tasa de rendimiento que ofrece a sus clientes en las Cajitas.

La empresa dio a conocer que a partir del próximo 5 de enero la tasa de rendimiento de la Cajita Turbo será de 13% anual fija antes de impuestos.

Actualmente, esta opción ofrece un rendimiento del 15% con disponibilidad inmediata, pero los clientes deben hacer al menos una compra al mes para acceder a este beneficio; el tope de esta Cajita es de 25,000 pesos.

Publicidad

"Sabemos lo que la Cuenta Nu de Débito representa para nuestra comunidad. Desde que rompimos los moldes, se volvió una pieza clave en el ahorro de millones de personas. Por eso, mantenemos una propuesta simple, con un rendimiento real que casi duplica la tasa de referencia, sin letras chiquitas", informó Nu en un comentario.

Las Cajitas de Nu son una funcionalidad que permiten separar el dinero dentro de la app y tienen distintos plazos y beneficios.

Para las Cajitas Nu 24/ 7, la tasa de rendimiento se ajustará a 7% anual fija antes de impuestos desde el 7.25% actual.

En cuanto al ahorro congelado, las tasas de rendimiento se ajustan de la siguiente manera:

7.30% para el plazo de 7 días; de 7.20% para el plazo de 28 días y de 7.10% cuando se invierte a 90 días.

Para quienes dejan su dinero por 180 días, obtienen una tasa de rendimiento de 7.05% anual fija antes de impuestos.

¿Por qué bajaron los rendimientos?

El pasado 18 de diciembre, el Banco de México (Banxico) redujo la tasa de interés a 7%.

Los miembros de la Junta de Gobierno del banco central argumentaron que ante el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante ajustes en políticas comerciales podrían ayudar a la inflación.

La gobernadora de Banxico, Vanessa Rodríguez, y los subgobernadores decidieron bajar la tasa de interés y otros instrumentos, como los Cetes, que también acumulan una reducción en los rendimientos que ofrecen.

Publicidad

Tags

Nubank cuentas-con-rendimientos Banco de México

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad