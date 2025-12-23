"Sabemos lo que la Cuenta Nu de Débito representa para nuestra comunidad. Desde que rompimos los moldes, se volvió una pieza clave en el ahorro de millones de personas. Por eso, mantenemos una propuesta simple, con un rendimiento real que casi duplica la tasa de referencia, sin letras chiquitas", informó Nu en un comentario.

Las Cajitas de Nu son una funcionalidad que permiten separar el dinero dentro de la app y tienen distintos plazos y beneficios.

Para las Cajitas Nu 24/ 7, la tasa de rendimiento se ajustará a 7% anual fija antes de impuestos desde el 7.25% actual.

En cuanto al ahorro congelado, las tasas de rendimiento se ajustan de la siguiente manera:

7.30% para el plazo de 7 días; de 7.20% para el plazo de 28 días y de 7.10% cuando se invierte a 90 días.

Para quienes dejan su dinero por 180 días, obtienen una tasa de rendimiento de 7.05% anual fija antes de impuestos.

¿Por qué bajaron los rendimientos?

El pasado 18 de diciembre, el Banco de México (Banxico) redujo la tasa de interés a 7%.

Los miembros de la Junta de Gobierno del banco central argumentaron que ante el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante ajustes en políticas comerciales podrían ayudar a la inflación.

La gobernadora de Banxico, Vanessa Rodríguez, y los subgobernadores decidieron bajar la tasa de interés y otros instrumentos, como los Cetes, que también acumulan una reducción en los rendimientos que ofrecen.