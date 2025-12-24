Últimos días: SAT te multará hasta con 11 mil pesos si no activas tu Buzón Tributario en esta fecha

¿De cuánto es la multa por no habilitar el Buzón Tributario?
El Código Fiscal de la Federación establece que no habilitar el Buzón Tributario, así como no registrar o actualizar los medios de contacto, se considera una infracción.
Quienes incumplan esta obligación, prevista en los artículos 86-C y 86-D , podrán recibir una multa económica que va de 3,850 a 11,540 pesos.
Por ello, el SAT enfatizó la importancia de activar el buzón y mantener los datos al día, para evitar sanciones al inicio de 2026.
¿Quiénes deben activarlo?
El Buzón Tributario debe activarlo cualquier contribuyente registrado en el RFC, con algunas excepciones:
Opcional: personas físicas sin obligaciones fiscales o con suspensión de actividades, y personas morales con suspensión de actividades.
Obligatorio: quienes realicen trámites que lo requieran o hayan emitido o recibido CFDI en los últimos 12 meses.
Excepción para ingresos bajos: personas físicas con ingresos menores a $400,000 anuales por salarios o servicios subordinados pueden no habilitarlo.
¿Cómo dar de alta el Buzón Tributario?
Requisitos:
RFC y contraseña o e.firma vigente (personas morales solo e.firma).
Correo electrónico válido (hasta 5).
Teléfono celular a 10 dígitos.
Pasos:
Ingresa a sat.gob.mx y selecciona el ícono “Buzón Tributario”.
Inicia sesión con RFC y contraseña o e.firma.
Ve a “Configuración” y registra tus correos y número de celular.
Guarda el acuse de registro.
Confirma los medios:
Correo: haz clic en el enlace recibido (72 h).
Celular: ingresa el código recibido vía SMS en “Configuración”.
Al confirmar ambos medios, tu Buzón Tributario quedará habilitado.
Beneficios del Buzón Tributario
Habilitar y mantener actualizado el Buzón Tributario otorga a los contribuyentes varias ventajas:
-Acceso a un portal personalizado que muestra únicamente la información relacionada con tu régimen fiscal.
-Reducción de tiempos en trámites que antes se realizaban de manera presencial.
-Certeza jurídica en actos, resoluciones y operaciones emitidas por el SAT.
-Notificaciones electrónicas disponibles en cualquier momento y lugar con conexión a internet.
-Posibilidad de autocorrección rápida ante errores o inconsistencias.
-Resoluciones claras sobre requerimientos de información o resultados de trámites.
-Facilidades para recibir y proporcionar información fiscal útil, así como invitaciones a programas de cumplimiento.
-Administración de contenidos favoritos y acceso a secciones como “Mis notificaciones”, “Mis documentos” y “Mis comunicados”.
Además de cumplir con la ley, activarlo ofrece acceso a notificaciones electrónicas, reducción de trámites presenciales y certeza jurídica en las resoluciones del SAT, convirtiéndose en una herramienta clave para facilitar el cumplimiento fiscal y evitar sanciones futuras.