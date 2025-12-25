Si trabajo el 25 de diciembre, ¿cómo se paga? La ley lo dice claro para quienes laboran en Navidad

¿Cómo se paga el 24 de diciembre?

El 24 de diciembre no es día festivo oficial, de acuerdo con la LFT, por lo que se debe de pagar normal.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo el 25 de diciembre?

El artículo 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el 25 de diciembre es un día de descanso oficial para los mexicanos y en caso de tener que tener que trabajar, se debe recibir “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Es decir, un salario triple. El salario por tus actividades en ese día, más dos más por ser un día de descanso obligatorio.

Por ejemplo, en caso de recibir los salarios mínimos vigentes, debería ser de la siguiente manera:

Mínimo General 2025

Salario diario: $278.80

Salario doble: $278.80 x 2 = $557.60

Salario para el 25 de diciembre: $836.40

Zona Libre de la Frontera Norte 2025

Salario diario: $419.88

Salario doble: $419.88 x 2 = $839.76

Salario para el 25 de diciembre: $1,259.64

📷#VerdaderoOFalso

📷Falso que el 24 de diciembre es Día de #DescansoObligatorio.

📷Verdadero que si trabajas el 25 de diciembre te deben pagar tu salario diario + un salario doble

📷¿Tienes dudas?

📷Acércate a #PROFEDET.

079, línea del Gobierno de México pic.twitter.com/b4sGtHxUed — Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) December 20, 2025

¿Cómo saber mi salario diario?

En caso de ser trabajador formal, puedes revisar esta información en un recibo de nómina, o en tu Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS, en el apartado de Sueldo Base de Cotización.

Puedes solicitar tu constancia desde su página web en el siguiente enlace https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas-web/usuarios/IngresoAsegurado o desde la aplicación IMSS Digital, en el apartado específico.

Para el primer caso, necesitas iniciar sesión en el portal del IMSS tras ingresar los siguientes datos:

CURP Número de seguro social (NSS) Correo electrónico

Después de llenar el captcha y dar clic en ‘Continuar’, el sitio se actualizará y deberás llenar un nuevo captcha y finalizar.

En caso de solicitar la información desde la aplicación, te pedirá un código de verificación el cual llegará a tu correo electrónico. El código tiene una vigencia de 20 minutos. Después, recibirás por correo electrónico una confirmación de solicitud y posteriormente un documento en PDF con tu información.

¿Qué hacer si no me pagan como corresponde?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) explica que recibir un salario triple el 25 de diciembre es un derecho, y en caso de no cumplirse, la empresa o el patrón estaría incurriendo en una violación a la LFT.

En caso de enfrentar un conflicto laboral, la Profedet ofrece asesoría, asistencia en conciliación y representación jurídica gratuita. Este proceso se lleva ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y busca llegar a una solución amistosa entre la persona trabajadora y su patrón, evitando un juicio.

Sin embargo, en caso de que se llegue a tribunales, la Profedet cuenta con abogados expertos para representar de manera gratuita desde la presentación de la demanda hasta la resolución del conflicto.

Para conocer tus derechos laborales o solicitar una asesoría, puedes acercarte al Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL) de la entidad a los siguientes números:

800 717 29 42

800 911 78 77

O por el 079, línea del Gobierno de México.

También puedes acudir a alguna de las oficinas más cercanas a tu domicilio, el directorio está disponible aquí .