¿Qué se celebra el 25 de diciembre?

El jueves ​​25 de diciembre se celebra Navidad, una de las festividades más importantes del cristianismo que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Este hecho también se recuerda en la iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas.

A pesar de que la fecha del nacimiento de Jesucristo no está bien especificada en la Biblia, el 25 de diciembre fue establecido por la Iglesia en el siglo IV D. C., coincidiendo con festividades paganas como el Sol Invictus y las Saturnales romanas, lo que facilitó la transición al cristianismo en el Imperio Romano.

La temporada navideña es una de las fechas más esperadas por las personas debido a que es la oportunidad para convivir en familia, organizar posadas, reuniones familiares y de amistad. Además de que se caracteriza por una buena temporada para el comercio por los regalos, la cena navideña y de Año Nuevo.

Horario de los bancos el 24 de diciembre

Oficialmente, el 24 de diciembre no es día festivo, por lo que sí se labora. De acuerdo con el calendario de la CNBV, los bancos sí abren en este día. Ante ello, se recomienda prever operaciones en el banco y recuerda que hay transacciones que puedes resolver desde tu app.

BBVA y Banorte abrirán en su horario habitual, de 8:30 a 16:00.

¿Abren los bancos el 25 de diciembre?

De acuerdo con el calendario de días inhábiles de 2025 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 25 de diciembre no tendrán actividad los bancos, debido a que está considerado como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo. Un día antes, el miércoles 24 sí habrá servicio en las diferentes instituciones bancarias.

Por lo tanto procura anticipar tus trámites o pagos, ya que no habrá servicio en ventanillas. Si requieres realizar un retiro, recuerda que los cajeros automáticos están abiertos las 24 horas del día, los 365 días al año.

(Comisión Nacional Bancaria y de Valores)

¿Qué otro día no hay bancos en 2025?

El jueves 25 de diciembre es la última fecha establecida en la que no abren los bancos, por lo que el miércoles 31, último del año, sí habrá servicio.