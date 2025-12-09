En estas cuentas sí debes fijar el MTU o el banco bloqueará tus trasferencias a partir de 1 de enero

¿Qué es el MTU?

El Monto Transaccional del Usuario representa el tope máximo de dinero que puede moverse desde la banca digital.

Cada persona define ese límite. Puede fijarse un monto diario, por ejemplo 10,000 pesos, asignar topes para transferencias a cuentas nuevas o de otros bancos, o bien decidir montos semanales o mensuales.

Aplicaciones como transferencias, pagos de servicios, cargos en tarjetas, SPEI o CoDi quedan sujetas a este esquema, que permite al banco identificar movimientos fuera de lo común y detenerlos antes de concretarse.

Se trata, en esencia, de un candado de seguridad elegido por el propio usuario.

En qué cuentas bancarias debe establecerse el MTU

La obligación de establecer el límite aplica para personas físicas en cualquier cuenta, producto o servicio de banca electrónica. Únicamente las cuentas de Nivel 1 quedan excluidas y no requieren configurarlo.

Los niveles de las cuentas bancarias

De acuerdo con Banxico y BBVA, las cuentas bancarias se clasifican en cuatro niveles, cada uno diseñado para diferentes perfiles de clientes según sus necesidades financieras y el volumen de transacciones que realizan.

Cuenta Nivel 1 (N1)

Este es el nivel más básico, ideal para personas que buscan una cuenta de uso sencillo. Está pensada principalmente para jóvenes que recién comienzan a manejar sus finanzas o para clientes que no realizan transacciones frecuentes. Abrirla es muy sencillo: generalmente solo se requiere el nombre completo y la fecha de nacimiento. Su límite de depósito mensual es de 750 UDIS, aproximadamente 6,083 pesos.

Cuenta Nivel 2 (N2)

Dirigida a personas que realizan un número moderado de transacciones y desean acceder a mayores beneficios financieros, como seguros ofrecidos por el banco. Los requisitos incluyen identificación oficial, domicilio y datos personales. El límite de depósito mensual es de 3,000 UDIS, equivalentes a 24,333 pesos. Un ejemplo de este tipo de cuenta es la que ofrece BBVA con la Tarjeta Libretón Básico.

Cuenta Nivel 3 (N3)

Pensada para clientes con mayor poder adquisitivo y que realizan un alto volumen de transacciones. Además, buscan beneficios adicionales y atención personalizada. Los requisitos son más completos: identificación oficial, comprobante de domicilio, datos de contacto y constancia de persona física. Su límite de depósito mensual es de 10,000 UDIS, alrededor de 81,112 pesos.

Cuenta Nivel 4 (N4)

Es el nivel más alto y está diseñado para personas con alto poder adquisitivo que buscan servicios exclusivos y personalizados. No tiene límite de depósitos y los requisitos son similares a los de la cuenta N3. BBVA explica que si un cliente con cuenta N2 realiza muchas transacciones, puede recibir una notificación para ascender a una N4 y así disfrutar de depósitos ilimitados.

¿Qué pasa si no establezco el MTU en mi cuenta fintech?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, "el régimen transitorio sobre el MTU no señala que se haya hecho extensiva a entidades distintas a instituciones de banca múltiple e instituciones de banca de desarrollo, por lo que las sofipos como Mercado Pago no establecen un este ajuste en las cuentas de sus usuarios". En conclusión lo usuarios no tendrán ningún inconveniente.

¿Y en las sofipos?

En las sofipos no es necesario establecer este límite. Un ejemplo es Nu, que aclaró a Expansión que, "a pesar de que se recibió la aprobación de la licencia bancaria en abril, aún no hemos iniciado operaciones bajo el marco regulatorio de Institución de Banca Múltiple, por lo que este requerimiento no nos aplica por el momento".

La empresa añadió que, "como parte de nuestro compromiso de cumplir con todos los estándares regulatorios y, al mismo tiempo, ofrecer productos simples, seguros y transparentes, ya estamos desarrollando esta funcionalidad para que esté disponible dentro de la app de Nu desde el primer día que iniciemos operaciones bajo dicho régimen".