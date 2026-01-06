Si cotizaste en el IMSS y el ISSSTE, debes realizar este trámite para mejorar tu pensión

Portabilidad de derechos para fusionar cotizaciones IMSS-ISSSTE

Desde 2023, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) formalizó la colaboración entre IMSS-ISSSTE para la Portabilidad de Derechos, un trámite que reconoce la trayectoria laboral de los trabajadores cotizantes en ambas instituciones, en beneficio de sus pensiones.

Es decir, la portabilidad de derechos permite que las personas trabajadores puedan unificar el tiempo de cotización acreditados en el sector privado (IMSS) y en el público (ISSSTE), a través de un intercambio de información entre ambas instituciones, lo que reduce la carga administrativa para las personas aseguradas.

El beneficio principal es que con este trámite se pueden sumar los requisitos mínimos para alcanzar una pensión en una u otra dependencia, o tener un monto mayor al momento de la jubilación.

Pero tiene una condición: los períodos no deben haber sido simultáneos.

Sí ocurrieron en momentos diferentes, se pueden sumar.

¿Es igual a la unificación de cuentas?

No, pero están íntimamente relacionadas. En el proceso de unificación de cuentas interviene la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), en la cual se busca integrar los recursos económicos en una sola cuenta.

La portabilidad de derechos, en cambio, es el mecanismo para reconocer legalmente los años de servicio o el tiempo cotizado entre el IMSS y el ISSSTE. Para ejercer esta, la persona trabajadora debe estar bajo el régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE (Ley 2007) o bajo las Leyes 73 o 97 del IMSS.

Aunque son dos procesos diferentes, tienen el mismo objetivo: mejorar las condiciones de una pensión.

¿Cuáles son los requisitos y cómo se tramita?

Para solicitarlo, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Contar con cotizaciones en ambos Institutos;

- Estar bajo el régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE (Ley 2007) o bajo las Leyes 73 o 97 del IMSS;

- Tener mínimo 60 años;

- Estar en periodo de Conservación de Derechos en el IMSS (para pensiones de Ley 73);

- Contar con el tiempo de cotización acreditado en ambos Institutos, para ello deberás obtener la constancia de Períodos Reconocidos del ISSSTE-IMSS. Puedes tramitarlo aquí.

Si se cuenta con los requerimientos anteriores, se debe solicitar la transferencia de derechos en el Instituto al que se estuvo afiliado por última vez.

IMSS: acude a la Subdelegación más cercana a tu domicilio; o puedes realizarlo en línea, a través de IMSS Digital o en el sitio web https://www.imss.gob.mx/

ISSSTE: ve a alguna de las Subdelegaciones de Prestaciones de las Representaciones Estatales y Regionales.

Lleva la siguiente documentación:

- Identificación oficial vigente con fotografía;

- CURP;

- Copia del documento de elección o impresión del expediente electrónico único, para acreditar que estas bajo el régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE;

- Último estado de cuenta de AFORE PENSIONISSSTE.

Una vez que hayan revisado tu documentación, el Instituto que tramita tu solicitud debe entregarte la “Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS con la totalidad de periodos ISSSTE” o el “Informe de Periodos de Cotización del ISSSTE”.

El plazo de resolución para la portabilidad de derechos es de 30 días hábiles.

Solicita apoyo en Subdelegación del IMSS más cercana a tu domicilio. (IMSS Colima)

Deberás manifestar tu voluntad de transferir los derechos de tus periodos de cotización bajo la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, así como tus recursos acumulados en las subcuentas del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).

Una vez finalice el trámite podrás iniciar la solicitud de pensión en el mismo Instituto donde se hizo la transferencia. Es importante que al momento de querer pensionarte se debe estar dado de baja en los regímenes obligatorios, incluyendo la continuación voluntaria.

¿Tienes dudas? Medios de contacto

Si estás cotizando en Pensionissste, puedes solicitar información a los correos atencion@pensionissste.gob.mx Atención al Público (CAP) de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas; consulta las direcciones aquí .