¿Se puede cancelar una transferencia bancaria?

(Expansión|Gemini)

Cancelar una transferencia solo es posible cuando la operación aún no ha sido acreditada en la cuenta de destino. Bancos y aplicaciones financieras muestran el estado de cada movimiento dentro del historial de transacciones.

Cuando la operación aparece como pendiente o en proceso, existe la posibilidad de solicitar la cancelación. En cambio, si el estatus indica completada, la transferencia ya no puede detenerse y se deben considerar otras alternativas, como una reversión o el contacto directo con el beneficiario.

Revisar el estado de la operación de inmediato, conservar el número de referencia y comunicarse cuanto antes con la institución financiera aumenta las probabilidades de que la cancelación proceda.

Plazos para cancelar una transferencia según el tipo de operación

Los tiempos disponibles para cancelar una transferencia varían de acuerdo con el sistema utilizado, el banco emisor y el momento en que los fondos se acreditan.

- En transferencias SPEI, los pagos se procesan en segundos. De acuerdo con Banco de México, la acreditación puede tardar hasta 30 segundos. Si el error se detecta antes de que el banco receptor confirme el pago, se puede intentar la cancelación o solicitar una devolución. Una vez acreditado, ya no es posible detener el envío.

- Para transferencias TEF, algunas instituciones permiten la cancelación el mismo día de la operación, siempre que la solicitud se realice antes del horario de corte establecido por cada banco. Ese límite varía entre instituciones.

- En transferencias internacionales, los plazos suelen ser más amplios debido a la intervención de bancos extranjeros. Mientras no se complete el proceso, existe margen para detener o corregir la operación, generalmente dentro de un periodo de uno a cinco días. Cuando los fondos ya llegaron a la cuenta destino, el proceso se convierte en una gestión de devolución.

Procedimiento para cancelar una transferencia paso a paso

Confirmado que la transferencia sigue en proceso, el siguiente paso es iniciar la solicitud de cancelación con la institución correspondiente. El procedimiento suele incluir los siguientes pasos según BBVA y Mercado Pago:

1. Contactar al área de atención al cliente del banco o proveedor financiero, ya sea por teléfono, chat o en sucursal.

2. Proporcionar el número de referencia de la transferencia, junto con los datos de la cuenta emisora.

3. Indicar fecha y monto enviado, para facilitar la localización de la operación.

4. Validar identidad, mediante los mecanismos de seguridad que solicite la institución.

Algunas entidades permiten completar este proceso directamente desde la aplicación o el portal web. En esos casos, conviene guardar comprobantes o capturas de pantalla como respaldo de la solicitud.

Alternativas cuando la transferencia ya fue procesada

Cuando la operación se completó, aún existen opciones que pueden intentarse, aunque sin garantía de éxito.

Una posibilidad es solicitar una reversión de fondos a través del banco emisor, quien se comunica con la institución receptora para intentar recuperar el dinero. Este trámite depende de la colaboración del destinatario.

Otra vía consiste en contactar directamente al beneficiario, en caso de conocerlo, para explicar la situación y solicitar la devolución.

Cómo reducir errores en futuras transferencias

Prevenir sigue siendo la mejor estrategia. Verificar cuidadosamente el número de cuenta, el nombre del destinatario y el monto antes de enviar dinero ayuda a evitar problemas posteriores.

Activar notificaciones en la app bancaria, conservar comprobantes digitales y utilizar plataformas confiables permite mantener mayor control sobre cada operación y reaccionar con rapidez ante cualquier error.