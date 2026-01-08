Publicidad

Internacional

Venezuela cuenta con una gran riqueza mineral, pero explotarla no será sencillo

Además de petróleo y gas, el país cuenta con reservas de oro, diamantes y tierras raras, que pueden ser muy atractivos para Donald Trump.
jue 08 enero 2026 01:34 PM
Esta vista muestra un letrero que dice ëMaracaiboí con un petrolero de crudo anclado en el lago Maracaibo en el fondo el 7 de enero de 2026.
Más allá del petróleo, Venezuela cuenta con enormes recursos energéticos. El país cuenta con los sextos yacimientos de gas más grandes a nivel global. (FOTO:MARYORIN MENDEZ/AFP)

El petróleo está en el centro del interés de Donald Trump por Venezuela. Sin embargo, este no es el único recurso estratégico con el que este país sudamericano, cuyo mandatario fue capturado el sábado, que pueden atraer al presidente estadounidense.

El gobierno estadounidense comienza ya a obtener los primeros beneficios de su control del petróleo. Trump anunció el martes que el gobierno interino del país sudamericano le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo “de alta calidad” para que sean ofrecidos en el mercado por Washington.

Las ganancias de casi 2,000 millones de dólares —de acuerdo con los precios actuales— serán administradas solo por él mismo, de acuerdo con un mensaje del mandatario en Truth Social. Además, el secretario de Energía aseguró este miércoles que Estados Unidos controlará la comercialización de petróleo venezolano "indefinidamente".

Venezuela por su parte informó el miércoles que negocia con Estados Unidos la "venta de volúmenes" de crudo. Una fuente petrolera dijo bajo anonimato a la AFP que además se prevé el levantamiento de ciertas sanciones en el sector.

Aunque el petróleo por sí mismo es un atractivo suficiente, Venezuela cuenta con muchos más recursos, que incluyen minerales que serán claves para los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Los minerales críticos con los que cuenta Venezuela

Más allá del petróleo, Venezuela cuenta con enormes recursos energéticos. El país cuenta con los sextos yacimientos de gas más grandes a nivel global.

El país también tiene las reservas de oro más grandes de Latinoamérica, por encima de países como Colombia y México, así como de las mayores del mundo. A estas se le pueden sumar el hierro, la bauxita y los diamantes.

Sin embargo, es difícil evaluar la dimensión de las reservas minerales de Venezuela a través de los datos oficiales.

Pero evaluar la dotación de minerales de Venezuela es difícil porque los datos fiables son escasos y a menudo se confunden. Los informes públicos citan con frecuencia 161 toneladas métricas de oro, pero esta cifra se refiere solo al oro en poder del Banco Central de Venezuela, no a los recursos de oro geológico del país.

De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), basado en información de S&P Capital IQ, 24 minas de oro identificadas en Venezuela contienen un estimado de 74.98 millones de onzas de oro, lo que equivale a 2,434 toneladas.

A esa escala, la dotación de oro geológico de Venezuela es potencialmente significativa. A modo de comparación, las reservas oficiales de oro suman 8,133 toneladas en los Estados Unidos, 3,350 toneladas en Alemania, 2.452 toneladas en Italia, 2,437 toneladas en Francia, 2,330 toneladas en Rusia y 2,303 toneladas en China. Esto coloca a Venezuela en el quinto lugar en reservas de oro a nivel mundial.

Riquezas Venezuela.jpg

Actualmente, la mayoría de la explotación del oro en Venezuela se concentra en un solo proyecto, Siembra Minera, que cuenta con un 30% de las reservas identificadas.

“De las 24 minas de oro del país que tienen datos de reserva, 19 están inactivas, 3 están suspendidas temporalmente y solo 2 están activas, una de las cuales, Choco, está produciendo a niveles limitados”, indica el CSIS.

La industria del oro está nacionalizada desde 2011.

Además, gran parte del sector del oro de Venezuela, particularmente dentro y alrededor del Arco Minero de Orinoco, está dominado por redes mineras ilícitas y actores no estatales armados, con vínculos documentados con el crimen organizado.

Estos dos últimos factores pueden restar bastante atractivo al sector minero venezolano.

“Si bien el país posee depósitos de oro considerables, el oro es una mercancía para la que el gobierno de los Estados Unidos o los inversores privados tienen menos probabilidades de aceptar el perfil de alto riesgo de Venezuela”, señala el CSIS en su análisis.

En 2025, las tres principales jurisdicciones para la exploración de oro (Canadá, Australia y Estados Unidos) representaron juntas el 51.1% del gasto mundial en exploración de oro. Estos países ofrecen no solo una mayor estabilidad política, sino también depósitos mejor definidos y ecosistemas mineros establecidos.

Las tierras raras, en la mira de Trump

El presidente Donald Trump no se ha callado su interés sobre las tierras raras. En febrero de 2025, el presidente estadounidense condicionó la entrega de ayuda a Ucrania a tener un acceso privilegiado a las tierras raras que posee este país europeo.

Poco después de los ataques contra Venezuela, Trump redobló su apuesta por hacerse del control de Groenlandia, una enorme isla en el Ártico controlada parcialmente por Dinamarca, que cuenta con enormes reservas de tierras raras.

Hacerse de estos recursos podría ser la clave para contrarrestar la instrumentalización que China hace de su posición dominante en el ámbito de las tierras raras.

China es, por mucho, el país con las mayores reservas comprobadas de este tipo de materiales, pues más de un tercio de ellas se encuentran en su territorio.

Además de minerales más tradicionales, Venezuela cuenta con una dotación relevante de “tierras raras”, especialmente coltán y torio.

En 2010, el entonces presidente Hugo Chávez declaró durante una rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, que el país contaba con importantes reservas de coltán, un mineral también conocido como “oro azul”.

Un descubrimiento que implicaría que esta nación contase con “una gigantesca reserva de un mineral estratégico”, según reseñó la estatal RNV.

El coltán recibe su nombre por la abreviatura de dos de sus componentes: columbita (col), empleada en la fabricación de aleaciones especiales de dura resistencia, y tantalio (ta), considerado indispensable para la elaboración de condensadores electrolíticos con los que funcionan computadoras portátiles, teléfonos celulares, dispositivos de video, aparatos de sonido, consolas de juegos, GPS y televisores, entre otros.

“Se sabe que Venezuela alberga depósitos de coltán y bauxita, aunque en la actualidad no hay minería a escala industrial”, señala el CSIS.

Sin embargo, el país sudamericano quizás no sea la mejor fuente posible de minerales críticos que pueda tener Estados Unidos.

“Podría decirse que Venezuela no se ajusta a ningún perfil, por lo que no es sorprendente que la administración Trump no haya enfatizado los minerales en su acercamiento al país”, indica el CSIS en su reporte.

