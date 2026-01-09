Descanso pagado: las vacaciones en la LFT

La Ley Federal del Trabajo (LFT) cuenta con un capítulo completo sobre cómo se regulan las vacaciones de las personas trabajadoras. El artículo 76 establece que quienes tengan más de un año de servicios disfrutarán de 12 días de vacaciones pagadas, las cuales aumentarán de la siguiente manera:

De acuerdo con la ley, las vacaciones no están en discusión para compensarse de otra manera. Es decir, un patrón no puede pedir que un empleado renuncie a sus días de descanso por una remuneración extra para que trabaje.

Y en caso de que la relación laboral termine antes de que se cumpla el año, la persona trabajadora tiene derecho a que le sean pagadas de manera proporcional.

¿Cómo se calcula la prima vacacional?

Las vacaciones son remuneradas con la totalidad del salario diario normal por el número de días, y también se tiene derecho a una prima vacacional que no puede ser menor al 25% sobre el salario de ese periodo, detalla el artículo 80 de la LFT.

Luis Ramírez Mastache, gerente contable de Mica.Rent y experto en el cálculo de compensaciones, explica que la prima vacacional puede variar de una empresa u otra, en algunos casos podrá subir a 30% o incluso 50%, pero por ley, el monto debe ser de una cuarta parte del salario del periodo de descanso.

Actualmente, se calcula de la siguiente fórmula:

Primer paso, se debe obtener el salario de los días de descanso, mismo que deberá multiplicarse por la tasa de la prima vacacional.

Para obtener la prima vacacional, se realiza el siguiente cálculo:

La razón por la que se multiplica por 30.4, según Ramírez Mastache, es porque permite realizar cálculos de integración, basados en la Ley del Seguro Social. Mientras que el 0.25 corresponde a la tasa mínima de ley, el 25% del salario, aunque puede cambiarse según el porcentaje que otorgue la empresa.

El salario de vacaciones no equivale a la cantidad que deba recibir la persona por sus días de descanso, sino que es un concepto para esquematizar una parte del proceso para calcular la prima vacacional. La remuneración de sus días corresponde de la misma manera en que se le paga a otros días.

Para poner un ejemplo, para calcular la prima vacacional de una persona trabajadora que gana 22,000 pesos brutos mensuales, y quien ya cumplió un año de servicios, se realizaría de la siguiente manera:

22,000 / (entre) 30.4 = 723.68 pesos diarios x 12 días = 8,684.21 pesos

8,684.21 pesos x 0.25 = 2,171.05 pesos

Entonces, en este ejemplo, la persona trabajadora debería recibir una prima vacacional de 2,171.05 pesos, adicionalmente a su salario al cumplir el año de trabajo.

¿Qué hacer si no me pagan mis vacaciones?

Las vacaciones remuneradas, así como la prima vacacional, son un derecho otorgado por la ley. Puedes preguntar directamente a tu patrón o con el área de recursos humanos para atender la situación de impago.

En caso de que no haya una respuesta positiva por parte del empleador, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) es la entidad apropiada para solicitar apoyo. Esta dependencia forma parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual busca proteger los derechos laborales de las personas trabajadoras.

El personal de Profedet brindará asesoría gratuita para recibir la prestación, ser una figura conciliadora o incluso representación legal en caso pase a tribunales.

Se puede acudir directamente a alguna de sus oficinas disponibles en el siguiente enlace , así como llamar a los siguientes números del Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL):

800 717 2942

800 911 7877

O a Atención Ciudadana 079, la línea del Gobierno de México.