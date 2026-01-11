Calendario Bienestar: pago a adultos mayores, del 12 al 16 de enero 2026

El 2025 cerró con un padrón de casi 18.5 millones de beneficiarios y derechohabientes de los programas que coordina la Secretaría de Bienestar, con una inversión de 579,000 millones de pesos (mdp), mientras que la meta para 2026 es de 20.3 millones de derechohabientes con una inversión de 663,000 mdp establecidos en el Presupuesto de Egresos de 2026.

Aumento a la Pensión del Bienestar

“Un total de 13.4 millones de adultos mayores a partir de hoy recibirán su pensión de 6,400 pesos bimestrales; es decir, tuvo un aumento de 200 pesos, al pasar de 6,200 a 6,400 pesos bimestrales, así lo dispuso nuestra presidenta”, expresó la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Explicó que para este 2026 se tiene proyectado que 14.1 millones de adultos mayores tengan acceso a la Pensión del Bienestar, casi 3.5 millones de mujeres también accederán al apoyo económico.

“Los programas del Bienestar crecen considerablemente, especialmente los que están establecidos en la Constitución”, destacó la titular.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que tal y como está establecido en la Constitución mexicana, la Pensión del Bienestar cuenta con un aumento al arrancar este 2026.

“Pronto vamos a mandar una propuesta para aumentar la Pensión Mujeres Bienestar y para Personas con discapacidad”, expresó desde Palacio Nacional.

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar del 12 al 16 de enero?

Lunes 12 de enero: letra G

Martes 13 de enero: letra G

Miércoles 14 de enero: H, I, J, K

Jueves 15 de enero: letra L

Viernes 16 de enero: letra M

Calendario oficial de los pagos correspondientes al primer bimestre enero-febrero 2026. (Foto: Captura de pantalla de video de YouTube Gobierno de México )

¿Cómo saber si ya cayó el depósito?

La Secretaría de Bienestar detalla que la manera más fácil es consultar el saldo a través de la App del Banco Del Bienestar, disponible en Google Play Apple Store, que está disponible de manera gratuita.

Otra forma es acudir a alguna institución bancaria y realizar una consulta de saldo; aunque es importante recordar que solo el Banco del Bienestar no cobra por esta operación.