Estos programas del Bienestar pagarán más en 2026; así quedarían los aumentos

Incremento general ligado a la inflación

A partir de 2026, las pensiones y apoyos de la Secretaría del Bienestar tendrán un aumento mínimo equivalente a la inflación prevista para el cierre de 2025, estimada en niveles cercanos al 3.7%. La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que el ajuste será, al menos, de ese nivel y que los montos finales se darán a conocer más adelante.

Según lo expuesto, el incremento se aplicará de forma diferenciada en cada programa, ya que el porcentaje se traduce en cantidades distintas según el monto base que recibe cada persona beneficiaria. Con ese cálculo, los aumentos irían desde poco más de cien pesos hasta incrementos cercanos a los trescientos cincuenta pesos.

Así quedarían las pensiones del Bienestar en 2026

Con una inflación de 3.7%, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores pasaría de 6,200 a 6,429.4 pesos bimestrales, lo que representa un aumento de 229.4 pesos.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo subiría de 3,000 a 3,111 pesos, con un incremento estimado de 111 pesos por periodo. Para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el monto avanzaría de 3,200 a 3,318.4 pesos, es decir, 118.4 pesos adicionales.

Respecto al Apoyo para Madres Trabajadoras, el depósito por hijo se ajustaría de 1,650 a 1,710.05 pesos, lo que implica un aumento de 60.05 pesos. En Sembrando Vida, el apoyo mensual pasaría de 6,450 a 6,688.65 pesos, con un incremento de 238.65 pesos.

Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro no seguirá el mismo esquema que el resto de los apoyos. Su monto se actualiza con base en el salario mínimo, además del ajuste por inflación.

Actualmente, el apoyo mensual es de 8,480 pesos. Para 2026, el cálculo proyecta un monto de 9,937.02 pesos mensuales. Esa cifra resulta de sumar 354.55 pesos por el ajuste inflacionario y 9,582.47 pesos correspondientes al salario mínimo previsto para el siguiente año.

Este incremento lo coloca como el programa con el mayor aumento en términos absolutos, debido a la forma en que se determina su monto.