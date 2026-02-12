La SCJN lanza reglas claras contra los despachos de cobranza si no respetan serán sancionados

La Suprema Corte avala sanciones por no reportar quejas de cobranza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez de las reglas que permiten sancionar a las entidades financieras que incumplen con los reportes relacionados con despachos de cobranza. El Máximo Tribunal analizó el artículo 41 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como los numerales 118, 124 y 131 de la Disposición en Materia de Registros ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En su resolución, la Corte concluyó que este marco normativo respeta los principios de tipicidad, reserva de ley y seguridad jurídica. Esto implica que las conductas sancionables están claramente definidas, las obligaciones se encuentran previstas en ley y los procedimientos no dejan espacio a interpretaciones discrecionales.

El fallo deriva del análisis de un amparo en revisión promovido por una entidad financiera sancionada por la autoridad, al considerar que las reglas no eran claras sobre quiénes debían cumplirlas. Sin embargo, el Pleno determinó que la normativa sí establece con precisión las obligaciones aplicables a las instituciones financieras.