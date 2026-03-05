¿Está la industria manufacturera realmente lista para la Inteligencia Artificial?

La distancia entre el discurso y la realidad operativa

Si bien el mercado de smart manufacturing (manufactura inteligente) en Latinoamérica alcanzó 25.1 mil millones de dólares en 2024 y se espera que crezca hasta 59.9 mil millones para 2033, impulsado por IA para mantenimiento predictivo, calidad y eficiencia operativa, integrar inteligencia artificial en los procesos productivos va mucho más allá de implementar un software o incorporar algoritmos avanzados. Para que la IA genere valor real, es indispensable contar con datos confiables, procesos estandarizados y sistemas capaces de convertir información en decisiones operativas en tiempo oportuno.

¿Qué tan preparado está el sector?

Un estudio aplicado a más de 130 empresas manufactureras, “State of AI in Manufacturing in Taiwan 2024”, publicado por Profet AI, evaluó el nivel de preparación de la industria para adoptar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. El análisis se enfocó en dos dimensiones clave:

- Preparación digital, entendida como la adopción de tecnologías de Industria 4.0 y la madurez en la gestión por procesos.

- Capacidades en datos digitales, que abarcan el volumen de información disponible, la diversidad de fuentes, la velocidad de procesamiento y la confiabilidad de los datos.

Los resultados reflejan un escenario mixto. Aunque la mayoría de las empresas ya analiza grandes volúmenes de datos provenientes de distintos sistemas, persisten debilidades estructurales que limitan su aprovechamiento estratégico y su impacto en la toma de decisiones de negocio.

Desde 2024, la manufactura en Taiwán vive una adopción acelerada de IA para enfrentar la escasez de mano de obra y elevar la eficiencia: 76.2% de las empresas ya implementó al menos un caso de uso, por encima del promedio global. Como hub mundial de hardware de IA, la isla ha aprovechado a su ecosistema de semiconductores —liderado por TSMC— y su industria de maquinaria para pasar de modelos intensivos en mano de obra a fábricas inteligentes automatizadas.

Dos obstáculos críticos: velocidad y confiabilidad

El análisis identifica dos barreras clave que frenan la adopción efectiva de la IA en manufactura: la rapidez con la que los datos se convierten en información útil y la confiabilidad de esa información, afectada por inconsistencias, errores de captura y problemas de calidad en los sistemas.

En entornos productivos complejos, estos factores son decisivos. La IA solo genera valor cuando opera con datos precisos, consistentes y oportunos; de lo contrario, los modelos pierden efectividad, escalabilidad y credibilidad dentro de la operación.