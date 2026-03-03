¿Por qué debo hacer la declaración del SAT si ya pagué ISR durante el año?

Antes de declarar, ¿quién está obligado a hacerlo?

No todos los contribuyentes tienen la obligación de presentar este ejercicio. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, quienes deben realizar la declaración son las personas físicas que obtuvieron ingresos por:

-Sueldos y salarios que:

*Obtuvieron ingresos de un solo patrón y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre.

*Obtuvieron ingresos distintos a su salario.

*Trabajaron para dos o más patrones de manera simultánea.

*Los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener impuestos.

*Obtuvieron ingresos por indemnización.

*Si recibieron ingresos por jubilación o pensiones que exceden el monto previsto en el artículo 93 fracción IV y V de la Ley del ISR.

*La totalidad de sus ingresos anuales excedió los 400,000 pesos.

-Servicios profesionales.

Actividades empresariales que:

*Hayan trabajado en plataformas tecnológicas.

*Laboraron en la región fronteriza.

*Está dada de alta también en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

-Arrendamiento de bienes inmuebles.

-Enajenación o adquisición de bienes.

-Intereses o dividendos.

Las personas físicas que no entran en estos supuestos, quedan relevadas de esta obligación, pero pueden hacer el ejercicio. Por ejemplo, los asalariados que ganan menos de 400,000 pesos en el año, la declaración la presenta el patrón.

Para quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) es opcional, ya que presentan sus declaraciones mensuales, y realizan los pagos definitivos de ISR e IVA.

¿Por qué debo hacer la declaración anual, si el SAT ya me retuvo los impuestos?

En algunos casos, se trata de una obligación legal, según la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). De manera general, presentar la declaración, aunque ya se hayan pagado impuestos, permite formalizar los ingresos anuales ante el SAT, y también aplicar deducciones personales para reducir la carga fiscal.

Para explicar este tema, se tomará como base a una persona que obtiene ingresos por Sueldos y Salarios, con un solo trabajo.

Durante el año, la persona asalariada reporta sus ingresos al SAT a través de los recibos de nómina emitidos por la empresa o su patrón. Al hacer eso, se retiene una parte de las ganancias como ISR.