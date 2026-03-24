¿Hay multas? El SAT dice qué pasa si no haces la declaración anual del SAT en abril 2026

Declaración anual 2025: quiénes sí y quiénes no la presentan

El SAT tiene dos clasificaciones principales sobre presentar o no la declaración: las personas obligadas y las no obligadas. Con la segunda, no se refiere a que tiene prohibido hacer este ejercicio, sino que están en posibilidad de optar por omitir y no tener consecuencias, debido a los términos legales y fiscales.

Sin embargo, si así lo prefieren, pueden hacer la declaración anual para tener derecho a la devolución de saldo a favor.

Mientras tanto, las personas obligadas son por particularidades de su régimen o de los ingresos recibidos en el periodo fiscal.

A manera de resumen, estas son las situaciones consideradas.

Personas que sí hacen declaración anual

Sueldos y salarios

- Cuando los ingresos provienen de un solo empleador, con el que se terminó la relación laboral antes del 31 de diciembre.

- Si se obtuvieron ingresos de distintos salarios.

- Si trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo.

- Si los ingresos provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.

- Si se obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación.

- Si la totalidad de los ingresos anuales por Sueldos y Salarios excede los 400,000 pesos.

Servicios Profesionales: Personas que obtienen ingresos por cuenta propia y generan comprobantes por honorarios, o freelance.

Actividades Empresariales: Personas que ejercen actividades empresariales. Incluyen:- Plataformas tecnológicas- Región fronteriza- Régimen de Incorporación Fiscal (FIF) con coeficiente de utilidad

Arrendamiento: Personas que reciban ingresos por cobrar rentas de algún inmueble (departamento, casa o local comercial).

Intereses o dividendos

Enajenación de bienes: Si vendieron algún bien.

Quiénes pueden elegir no hacerla

- Personas que obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador, siempre y cuando no excedan de 400,000 pesos en el ejercicio fiscal, no exista impuesto a cargo del contribuyente en la declaración anual, y el empleador le haya emitido un comprobante de nómina por los ingresos.

- Quiénes obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador, e intereses reales, no mayores a 400,000 pesos, y los intereses no hayan excedido de los 100,000 pesos en el ejercicio.

- Los ingresos por intereses nominales provenientes de instituciones financieras no hayan excedido de 20,000 pesos en el ejercicio.

- Personas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico)