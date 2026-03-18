¿Saldo a favor o saldo en contra? Las dos opciones que te pueden ocurrir en la Declaración Anual ante el SAT

Claves para entender la declaración anual del SAT

La Declaración Anual es una obligación para los contribuyentes en México, quienes deben informar al SAT los ingresos obtenidos durante un ejercicio fiscal anual, según su tipo de actividad económica. El objetivo es obtener un saldo global que servirá para calcular cuánto Impuesto sobre la Renta (ISR) corresponde pagarse.

Sin embargo, los ingresos no son el único factor determinante. Las deducciones personales también tienen un rol vital, ya que bien aplicadas pueden reducir la base del cálculo de impuestos. Es decir, del total de ingresos se le restarán los gastos deducibles para tener un nuevo monto gravable.

Sin mencionar al ISR que ya fue retenido de manera provisional durante el año.

En resumen, estos son los tres factores esenciales de la declaración: la suma de los ingresos, las deducciones personales, y los impuestos que ya fueron cobrados por el SAT.

A partir de aquí es cuando se realizan los cálculos. Para esto, se requiere contar con la documentación que acredite tanto los ingresos, las retenciones y las deducciones: los recibos de nóminas, facturas y comprobantes emitidos durante un ejercicio fiscal.

El SAT cuenta con herramientas que facilitan esta tarea, como los visores de nómina y de deducciones personales, así como actualmente el simulador de la declaración. La plataforma contará con información precargada que le fue reportada en el año.

En caso de ser correctos, pueden haber dos situaciones: obtener un saldo a favor o un saldo a cargo.

Cómo obtener saldo a favor

Este se obtiene principalmente de haber efectuado deducciones personales de manera correcta y con los límites establecidos por el SAT.

Una vez que se obtiene la suma total de los ingresos, en bruto, se le debe restar el total de deducciones para tener la base gravable.

Por ejemplo, “Antonio” es un asalariado que ganó 216,000 pesos en todo un año, cuyos ingresos fueron reportados al SAT a través de los recibos de nómina.