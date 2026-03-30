¿Cuánto cobra un contador público por hacer la declaración anual 2025 del SAT?

¿Cuánto cuesta contratar un contador en México?

Alegra, plataforma de soluciones fiscales y contables para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), estima que contadores independientes pueden cobrar entre 500 y 900 pesos mensuales para servicios básicos, como declaraciones mensuales para personas físicas, y entre 500 a 3,000 por realizar la declaración anual.

Mientras tanto, Soy Conta, medio especializado en temas contables y fiscales en México, considera que el costo de la declaración anual puede ser entre 500 a 1,500 pesos.

El costo puede depender de varios factores. De acuerdo con Alegra, estos son los principales que influyen en el costo de los servicios fiscales:

- Tipo de servicio: Si solo necesitas una declaración anual, o revisar la contabilidad mensual completa o servicios especializados de auditoría.

- Complejidad de las finanzas: En caso de personas físicas, si se obtienen diferentes ingresos, será una revisión más compleja que solo tributar con un régimen.

- Experiencia y reputación del contador: Los profesionales con más experiencia o que trabajan en despachos más reconocidos suelen cobrar más.

- Ubicación geográfica: Las ciudades principales pueden tener precios más altos que en otras regiones.

- Tipo de contadores: Si es un trabajador independiente, pertenece a un despacho contable o si brinda servicio en línea. Cada uno tendrá sus propias formas de cobrar.

En caso de tener poca experiencia con el SAT o tener dudas sobre cómo se realiza la declaración, contratar a un contador puede ser la opción más ideal, ya que da certidumbre de que la labor será realizada de manera correcta, según los requerimientos de la autoridad.