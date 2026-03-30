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Finanzas Personales

¿Cuánto cobra un contador público por hacer la declaración anual 2025 del SAT?

En México, los contadores públicos pueden estar certificados para acreditar que cuentan con los conocimientos necesarios para sus servicios, como presentar la declaración anual.
lun 30 marzo 2026 06:58 PM
¿Cuánto cobra un contador por hacer la declaración anual del SAT?
En México, los contados públicos pueden inscribirse en el Padrón de Contadores Públicos y Despachos del SAT, que certifica sus conocimientos y habilidades. (Liubomyr Vorona/Getty Images)

Este miércoles 1 de abril, empieza el periodo para que las personas físicas realicen su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ), una labor que puede resultar complicada para miles de contribuyentes quienes no tienen experiencia con la plataforma del fisco.

Contratar a un contador público es la alternativa más ideal debido a que son profesionales especializados en esta clase de obligaciones. Pero, ¿cuánto cuesta este servicio?

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¿Cuánto cuesta contratar un contador en México?

Alegra, plataforma de soluciones fiscales y contables para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), estima que contadores independientes pueden cobrar entre 500 y 900 pesos mensuales para servicios básicos, como declaraciones mensuales para personas físicas, y entre 500 a 3,000 por realizar la declaración anual.

Mientras tanto, Soy Conta, medio especializado en temas contables y fiscales en México, considera que el costo de la declaración anual puede ser entre 500 a 1,500 pesos.

El costo puede depender de varios factores. De acuerdo con Alegra, estos son los principales que influyen en el costo de los servicios fiscales:

- Tipo de servicio: Si solo necesitas una declaración anual, o revisar la contabilidad mensual completa o servicios especializados de auditoría.

- Complejidad de las finanzas: En caso de personas físicas, si se obtienen diferentes ingresos, será una revisión más compleja que solo tributar con un régimen.

- Experiencia y reputación del contador: Los profesionales con más experiencia o que trabajan en despachos más reconocidos suelen cobrar más.

- Ubicación geográfica: Las ciudades principales pueden tener precios más altos que en otras regiones.

- Tipo de contadores: Si es un trabajador independiente, pertenece a un despacho contable o si brinda servicio en línea. Cada uno tendrá sus propias formas de cobrar.

En caso de tener poca experiencia con el SAT o tener dudas sobre cómo se realiza la declaración, contratar a un contador puede ser la opción más ideal, ya que da certidumbre de que la labor será realizada de manera correcta, según los requerimientos de la autoridad.

Página del simulador para la declaración anual 2025 del SAT.
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¿Cómo funciona el simulador de la Declaración Anual para personas físicas del SAT?

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Revisa si tu contador está en el Padrón de Contadores Públicos y Despachos

De acuerdo con el SAT, los contadores públicos pueden optar por tener una certificación de un Organismo Profesional en la materia, como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Dicha certificación les otorga constancia que son profesionales con conocimientos y habilidades requeridas para ejercer, y que se mantienen actualizados.

El SAT cuenta con un registro y un Padrón de Contadores Públicos y Despachos donde se puede consultar información general de los profesionales.

La consulta se realiza en línea desde https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/contadores-publicos
con el nombre del contador, entidad federativa, municipio o delegación. No se requiere contraseña para la revisión, debido a que la información es pública.

UNAM dará asesorías gratis para presentar de la declaración anual 2025 del SAT

La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM anunció que dará servicio gratuito a contribuyentes para hacer su declaración anual de impuestos, así como a solicitar la devolución de saldo a favor.

Profesores expertos y estudiantes capacitados de la Facultad serán quienes darán asesoría especializada a las personas que lo requieran. La atención será presencial del lunes 6 al jueves 30 de abril, dentro de las instalaciones del centro educativo:

Ubicación: : Cto. Exterior, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX
Laboratorio 4A

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Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Requisitos:

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

- Contraseña o e.firma vigente

- Constancias de retenciones

- CLABE bancaria

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Declaración anual 2025 Declaración anual Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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