La fecha para la realización de la declaración anual 2025 inicia el miércoles 1 y termina el jueves 30 de abril de 2026, tiempo en el que los contribuyentes deberán informar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sus ingresos, retenciones y deducciones del ejercicio fiscal anual anterior inmediato, que corresponde de enero a diciembre de 2025. Sin embargo, existe la duda de si se podrá hacer el trámite en caso de que no se cuente con la e.firma actualizada.
La e.firma vencida no es pretexto para evitar la declaración anual, el SAT tiene alternativas
¿Cómo realizar la declaración anual, de acuerdo al simulador del SAT?
1. Ingresa a https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites-y-servicios y selecciona el botón de Declaraciones para personas.
2. En la sección de Inicia el trámite, da clic en el botón Anual y abre el enlace del primer paso. El portal del SAT te dirigirá a una nueva pestaña para acceder con e.firma o con contraseña.
3. Se actualizará la plataforma, y deberás seleccionar las diferentes opciones:
Ejercicio: 2025 Tipo de declaración: Normal Periodo: Del Ejercicio
4. Realiza el informe según tus ingresos y deducciones. Podrás guardar el formulario de declaración para editar posteriormente, o enviarlo de una vez.
5. Guarda el acuse de declaración y, en su caso, la línea de captura.
¿Cuándo es necesaria la e.firma para la declaración anual?
Las personas físicas sí pueden hacer su declaración anual correspondiente al 2025 solo con la contraseña, la cual no caduca.
Además, que desde 2022, el SAT detalló que no se necesitará de la firma electrónica (e.firma) en caso de que el monto a favor no supere los 10,000 pesos.
Pero si el saldo es mayor a 10,000 pesos o de hasta 150,000 pesos sí es indispensable el uso de la firma electrónica.
La e.firma es el conjunto de datos y caracteres que identifica al contribuyente para realizar trámites y servicios por internet ante el SAT. Este archivo cifrado tiene la validez de una firma autógrafa y así puedes saber si está vigente o no.
Renovación e.firma en línea
- Genera tu archivo de requerimiento de renovación (.ren) en el programa Certifica. Se debe descargar: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/
- Da clic en la opción “Requerimiento de Renovación de Firma Electrónica”:
- Seleccionar archivo
- Oprime el botón examinar para enviar el archivo de requerimiento de renovación (.ren) que generaste previamente.
- Selecciona tu certificado de firma electrónica vigente
- Confirma que aparezcan tus datos y da clic en “Siguiente”
- Proporciona la contraseña para tu nueva firma electrónica y confírmala, posteriormente selecciona “Siguiente”
- Da clic en "Continuar"
- Mueve el ratón aleatoriamente hasta que la barra de color verde se haya completado y da clic en “Siguiente”
- Selecciona los archivos de tu firma electrónica vigente:
- Selecciona "Firmar y Guardar"
- Guarda tu certificado de e.firma preferentemente en la misma ubicación donde guardaste tus archivos de requerimiento de renovación y tu llave privada.
- Consulta la Guía de usuario para renovar el certificado de e.firma desde CertiSAT Web. Se puede descargar desde el siguiente enlace: https://wwwmat.sat.gob.mx/aplicacion/16660/genera-y-descarga-tus-archivos-a-traves-de-la-aplicacion-certifica
Leer más:
- Concluye el proceso de renovación a través de CertiSAT WEB con dar clic a "Terminar"
- Después, ingresa a CertiSAT WEB con tu contraseña o firma electrónica vigente
- Da clic en “Renovación del certificado”
- Selecciona tu archivo *.ren desde la ruta donde lo guardaste
- Da clic en "Renovar"
- Da clic en "Seguimiento"
- Imprime tu acuse de recibo de la Renovación de Certificado Digital
- Después, regresa a "Inicio"
- Dirígete a la opción de: "Recuperación de certificado"
- Coloca tu RFC y da clic en "buscar"
- Da clic en el número de serie del certificado activo de tu firma electrónica.
Por último, dirígete a la carpeta de “Descargas” de tu equipo de cómputo, donde se encontrará tu archivo .cer y guárdalo junto con tu archivo .key
Ya cuentas con tu certificado de firma electrónica vigente, ahora ya podrás utilizar nuevamente tu e.firma en cualquier aplicación del SAT
Renovación e.firma de manera presencial
Puedes sacar una cita en línea para acudir a alguna de las oficinas del SAT en donde se realice el trámite y que quede cerca de tu domicilio.
- Acudir con el acuse de la cita registrada en citas.sat.gob.mx
- Llevar una unidad de memoria extraíble (USB) (preferentemente nueva).
- Cuando el certificado de la e.firma haya perdido su vigencia hasta un año antes a la presentación de la solicitud, se puede acreditar la identidad y domicilio solo con la validación de tu huella dactilar
- Para el caso de que haya transcurrido el periodo señalado en el párrafo anterior, se deberá presentar una identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.