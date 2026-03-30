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Finanzas Personales

La e.firma vencida no es pretexto para evitar la declaración anual, el SAT tiene alternativas

El Servicio de Administración Tributaria establece una serie de lineamientos para que las personas físicas realicen su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
lun 30 marzo 2026 12:59 PM
Fachada de una oficina del SAT en México con personas afuera. Esto dice el SAT sobre la declaración anual con e.firma vencida.
El trámite de la renovación de la e.firma se puede realizar en línea o acudiendo a alguna de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria. (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

La fecha para la realización de la declaración anual 2025 inicia el miércoles 1 y termina el jueves 30 de abril de 2026, tiempo en el que los contribuyentes deberán informar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sus ingresos, retenciones y deducciones del ejercicio fiscal anual anterior inmediato, que corresponde de enero a diciembre de 2025. Sin embargo, existe la duda de si se podrá hacer el trámite en caso de que no se cuente con la e.firma actualizada.

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¿Cómo realizar la declaración anual, de acuerdo al simulador del SAT?

1. Ingresa a https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites-y-servicios y selecciona el botón de Declaraciones para personas.

2. En la sección de Inicia el trámite, da clic en el botón Anual y abre el enlace del primer paso. El portal del SAT te dirigirá a una nueva pestaña para acceder con e.firma o con contraseña.

3. Se actualizará la plataforma, y deberás seleccionar las diferentes opciones:

Ejercicio: 2025 Tipo de declaración: Normal Periodo: Del Ejercicio

4. Realiza el informe según tus ingresos y deducciones. Podrás guardar el formulario de declaración para editar posteriormente, o enviarlo de una vez.

5. Guarda el acuse de declaración y, en su caso, la línea de captura.

¿Cuándo es necesaria la e.firma para la declaración anual?

Las personas físicas sí pueden hacer su declaración anual correspondiente al 2025 solo con la contraseña, la cual no caduca.

Además, que desde 2022, el SAT detalló que no se necesitará de la firma electrónica (e.firma) en caso de que el monto a favor no supere los 10,000 pesos.

Pero si el saldo es mayor a 10,000 pesos o de hasta 150,000 pesos sí es indispensable el uso de la firma electrónica.

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La e.firma es el conjunto de datos y caracteres que identifica al contribuyente para realizar trámites y servicios por internet ante el SAT. Este archivo cifrado tiene la validez de una firma autógrafa y así puedes saber si está vigente o no.

Renovación e.firma en línea

- Genera tu archivo de requerimiento de renovación (.ren) en el programa Certifica. Se debe descargar: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/

- Da clic en la opción “Requerimiento de Renovación de Firma Electrónica”:

actualizar_e_firma
Pasos para actualizar la e.firma (Foto: Captura de pantalla SAT)

- Seleccionar archivo

renovar_e_firma
Pasos para renovar la e.firma en línea. (Foto: Captura de pantalla SAT)

- Oprime el botón examinar para enviar el archivo de requerimiento de renovación (.ren) que generaste previamente.

- Selecciona tu certificado de firma electrónica vigente

guardar_nueva-_e_firma.png
Se recomienda guardar en una ruta segura del ordenador la e.firma renovada. (Foto: SAT)

- Confirma que aparezcan tus datos y da clic en “Siguiente”

pasos_renovar_e_firma.png
Pasos para renovar la e.firma (Foto: SAT)

- Proporciona la contraseña para tu nueva firma electrónica y confírmala, posteriormente selecciona “Siguiente”

proporcionar_nueva_contraseña.png
Nueva contraseña para la e.firma (Foto: SAT)

- Da clic en "Continuar"

- Mueve el ratón aleatoriamente hasta que la barra de color verde se haya completado y da clic en “Siguiente”

renovacion_e_firma.png
Mover el ratón aleatoriamente. (Foto: SAT)

- Selecciona los archivos de tu firma electrónica vigente:

seleccionar_archivos.png
Seleccionar archivos. (Foto: SAT)

- Selecciona "Firmar y Guardar"

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Seleccionar firmar y guardar la nueva e.firma. (Foto: SAT)

- Guarda tu certificado de e.firma preferentemente en la misma ubicación donde guardaste tus archivos de requerimiento de renovación y tu llave privada.

- Consulta la Guía de usuario para renovar el certificado de e.firma desde CertiSAT Web. Se puede descargar desde el siguiente enlace: https://wwwmat.sat.gob.mx/aplicacion/16660/genera-y-descarga-tus-archivos-a-traves-de-la-aplicacion-certifica

Leer más:

Pantalla de una computadora con la página del SAT para presentar la declaración anual de 2025.
Finanzas Personales

Declaración anual del SAT 2025: cuándo se realiza, quiénes deben presentarla y qué pasa si no cumples

- Concluye el proceso de renovación a través de CertiSAT WEB con dar clic a "Terminar"

confirmar_actualización_.png
Se debe de confirmar la actualización de la e.firma (Foto: SAT )

- Después, ingresa a CertiSAT WEB con tu contraseña o firma electrónica vigente

- Da clic en “Renovación del certificado”

- Selecciona tu archivo *.ren desde la ruta donde lo guardaste

renovacion_e-firma.png
Se debe de confirmar la renovación de la e.firma (Foto: SAT )

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- Da clic en "Renovar"

- Da clic en "Seguimiento"

renovacion_png
Renovación de la e.firma (Foto: SAT)

- Imprime tu acuse de recibo de la Renovación de Certificado Digital

- Después, regresa a "Inicio"

regreso_inicio.png
Renovación de e.firma (FOto: SAT)

- Dirígete a la opción de: "Recuperación de certificado"

renovacion_e-firma.png
Se debe de confirmar la renovación de la e.firma (Foto: SAT )

- Coloca tu RFC y da clic en "buscar"

recuperacion_certificados.png
Recuperación de certificados, uno de los pasos para la actualización de la e.firma (Foto: SAT)

- Da clic en el número de serie del certificado activo de tu firma electrónica.

Por último, dirígete a la carpeta de “Descargas” de tu equipo de cómputo, donde se encontrará tu archivo .cer y guárdalo junto con tu archivo .key

Ya cuentas con tu certificado de firma electrónica vigente, ahora ya podrás utilizar nuevamente tu e.firma en cualquier aplicación del SAT

Renovación e.firma de manera presencial

Puedes sacar una cita en línea para acudir a alguna de las oficinas del SAT en donde se realice el trámite y que quede cerca de tu domicilio.

  1. Acudir con el acuse de la cita registrada en citas.sat.gob.mx
  2. Llevar una unidad de memoria extraíble (USB) (preferentemente nueva).
  3. Cuando el certificado de la e.firma haya perdido su vigencia hasta un año antes a la presentación de la solicitud, se puede acreditar la identidad y domicilio solo con la validación de tu huella dactilar
  4. Para el caso de que haya transcurrido el periodo señalado en el párrafo anterior, se deberá presentar una identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Impuestos Declaración anual 2025

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