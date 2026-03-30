¿Cómo realizar la declaración anual, de acuerdo al simulador del SAT?

1. Ingresa a https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites-y-servicios y selecciona el botón de Declaraciones para personas.

2. En la sección de Inicia el trámite, da clic en el botón Anual y abre el enlace del primer paso. El portal del SAT te dirigirá a una nueva pestaña para acceder con e.firma o con contraseña.

3. Se actualizará la plataforma, y deberás seleccionar las diferentes opciones:

Ejercicio: 2025 Tipo de declaración: Normal Periodo: Del Ejercicio

4. Realiza el informe según tus ingresos y deducciones. Podrás guardar el formulario de declaración para editar posteriormente, o enviarlo de una vez.

5. Guarda el acuse de declaración y, en su caso, la línea de captura.

¿Cuándo es necesaria la e.firma para la declaración anual?

Las personas físicas sí pueden hacer su declaración anual correspondiente al 2025 solo con la contraseña, la cual no caduca.

Además, que desde 2022, el SAT detalló que no se necesitará de la firma electrónica (e.firma) en caso de que el monto a favor no supere los 10,000 pesos.

Pero si el saldo es mayor a 10,000 pesos o de hasta 150,000 pesos sí es indispensable el uso de la firma electrónica.