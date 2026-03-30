En resumen, corresponden a los siguientes conceptos:

a) Gastos médicos y hospitalarios

- Honorarios médicos

- Tratamientos y consultas dentales

- Servicios de psicología y nutrición

- Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

- Gastos hospitalarios

- Medicinas incluidas en facturas de hospitalización

- Análisis clínicos, estudios de laboratorio o prótesis

- Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación

- Honorarios a personal de enfermería

- Lentes ópticos graduados de hasta 2,500 pesos

B) Seguros

- Primas de gastos médicos complementarios o independientes hasta 41,274 pesos en 2025

C) Colegiaturas

Pago por la cobertura educativa, con límite de gasto según los niveles:

- Preescolar: 14,200 pesos

- Primaria: 12,900 pesos

- Secundaria: 19,900 pesos

- Profesional técnico: 17,100 pesos

- Bachillerato o equivalente: 24,500 pesos

D) Transporte escolar obligatorio

E) Aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro, hasta un monto equivalente al 10% de los ingresos acumulables del contribuyente

F) Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

G) Créditos hipotecarios con el sistema financiero, Infonavit, Fovissste, entre otros

H) Gastos funerarios que no excedan el valor de la UMA anual

I) Donativos, siempre que no sean superior a 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para el cálculo del ISR

Para aplicar, deben de contar con una factura, con los Uso de CFDI correctos por deducción, y que la forma de pago haya sido una de las opciones aprobadas por el SAT (cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de débido, crédito o de servicios).

Además, la suma de todas las deducciones no puede exceder a cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales, o el 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluidos los exentos.

En el primer caso, el límite sería 206,367.6 pesos. El segundo parámetro depende del total de ingresos.

A continuación, está una guía de cómo se aplican las deducciones personales y los datos que debe tener cada factura para ser efectiva.

¿Dónde se presenta?

La declaración anual se presenta de manera electrónica, a través del sitio oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una manera segura para acceder, sería mediante el siguiente procedimiento:

1. Ingresa a https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites-y-servicios y selecciona el botón de Declaraciones para personas.

2. En la sección de Inicia el trámite, da clic en el botón Anual y abre el enlace del primer paso. El portal del SAT te dirigirá a una nueva pestaña para acceder con e.firma o con contraseña.

3. Se actualizará la plataforma, y deberás seleccionar las diferentes opciones:

Ejercicio: 2025

Tipo de declaración: Normal

Periodo: Del Ejercicio

4. Realiza el informe según tus ingresos y deducciones. Podrás guardar el formulario de declaración para editar posteriormente, o enviarlo de una vez.

5. Guarda el acuse de declaración y, en su caso, la línea de captura.