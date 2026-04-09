Cada pago con tarjeta en un negocio tiene un costo que reduce lo que realmente entra a la caja, incluso si no se percibe en cada venta. En México, ese impacto no es menor: las comisiones por cobrar pueden ser de las más altas frente a otros países. Ante este escenario, existe una alternativa que elimina ese cargo y permite recibir el dinero en segundos desde el celular. Se trata de CoDi, una plataforma del Banco de México (Banxico) que funciona todos los días, a cualquier hora y sin costo por transacción.
¿Te cobran comisión al aceptar pagos con tarjeta? Banxico tiene una alternativa para evitarlo desde el celular
De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), las cuotas de intercambio en México promedian 1.36%, mientras que en otros países rondan apenas el 0.2%, lo que coloca al mercado mexicano entre los más altos en este tipo de cobros.
Ese impacto se vuelve más evidente en los límites del sistema. Información del Banco de México indica que las comisiones pueden alcanzar hasta 1.91% en tarjetas de crédito y 1.15% en débito , lo que implica que una parte constante de cada venta se pierde en el proceso. La relevancia del problema es tal que las autoridades financieras ya han planteado reducir estas cuotas a 0.6% en crédito y 0.3% en débito, como parte de un ajuste al modelo actual.
Cómo puedes cobrar sin comisiones y recibir el dinero al instante con CoDi
Para comenzar a cobrar con este sistema, necesitas:
- Una cuenta en una institución financiera
- Aplicación para generar mensajes de cobro (app del banco o app CoDi Banxico)
- Tu CLABE, número de tarjeta o número de celular (para configurar el cobro)
- Celular con acceso a Internet
- App actualizada en caso de usar la de tu banco
Cómo cobrar desde la app de CoDi
1.Regístrate con tu número de celular
2. Genera una contraseña
3. Ingresa el código que recibes por SMS
4. Configura tu cuenta (CLABE, tarjeta o celular e institución financiera)
5. Espera la validación (recibirás un depósito de 1 centavo)
6. Genera un código QR (puede ser fijo o por operación)
7. Define monto, concepto y referencia (opcional)
8. Muestra el QR al cliente
9. El cliente lo escanea y acepta el pago
10. Reciben confirmación inmediata del depósito
Si cobras desde la app de tu banco
1. Abre la app de tu institución financiera
2. Busca la opción CoDi y enrólate
3. Selecciona “cobrar con CoDi”
4. Ingresa los datos del cobro (monto y concepto)
5. Genera el código QR
6. El cliente escanea el QR o acerca su celular (NFC)
7. Acepta el pago
8. Ambos reciben notificación de que el dinero ya está disponible
En qué bancos puedes utilizar CoDi
El uso está disponible en diversas instituciones financieras, entre ellas se encuentran:
- Afirme
- Banregio
- Banco Azteca
- HSBC
- Banamex
- BBVA
- Banorte
- Santander
- Inbursa
También hay convenio con otras entidades, puedes verificarla en https://www.banxico.org.mx
Qué cambia en tu negocio cuando dejas de pagar comisión por cada venta
Eliminar ese costo no es solo un ajuste técnico, tiene impacto directo en cómo entra el dinero al negocio. Con este sistema:
- El dinero se recibe en segundos, sin importar el día u horario
- No hay contracargos, ya que el cliente autoriza el pago
- Los recursos están disponibles de inmediato, sin tiempos de espera
- No se pagan comisiones por operación, lo que evita descuentos en cada venta
- Se genera un historial de movimientos, que permite mayor control financiero
Por qué a tus clientes también les conviene pagar sin tarjeta
Desde el lado del usuario, el sistema también simplifica el proceso de pago.
Entre sus beneficios se encuentran:
- Pagos inmediatos en cualquier horario
- Eliminación de comisiones por uso de tarjeta
- Menor necesidad de usar efectivo o acudir a cajeros
- Registro de operaciones desde el celular