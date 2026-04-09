De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), las cuotas de intercambio en México promedian 1.36%, mientras que en otros países rondan apenas el 0.2%, lo que coloca al mercado mexicano entre los más altos en este tipo de cobros.

Ese impacto se vuelve más evidente en los límites del sistema. Información del Banco de México indica que las comisiones pueden alcanzar hasta 1.91% en tarjetas de crédito y 1.15% en débito , lo que implica que una parte constante de cada venta se pierde en el proceso. La relevancia del problema es tal que las autoridades financieras ya han planteado reducir estas cuotas a 0.6% en crédito y 0.3% en débito, como parte de un ajuste al modelo actual.

Cómo puedes cobrar sin comisiones y recibir el dinero al instante con CoDi

Para comenzar a cobrar con este sistema, necesitas:

- Una cuenta en una institución financiera

- Aplicación para generar mensajes de cobro (app del banco o app CoDi Banxico)

- Tu CLABE, número de tarjeta o número de celular (para configurar el cobro)

- Celular con acceso a Internet

- App actualizada en caso de usar la de tu banco

Cómo cobrar desde la app de CoDi

1.Regístrate con tu número de celular

2. Genera una contraseña

3. Ingresa el código que recibes por SMS

4. Configura tu cuenta (CLABE, tarjeta o celular e institución financiera)

5. Espera la validación (recibirás un depósito de 1 centavo)

6. Genera un código QR (puede ser fijo o por operación)

7. Define monto, concepto y referencia (opcional)

8. Muestra el QR al cliente

9. El cliente lo escanea y acepta el pago

10. Reciben confirmación inmediata del depósito

Si cobras desde la app de tu banco

1. Abre la app de tu institución financiera

2. Busca la opción CoDi y enrólate

3. Selecciona “cobrar con CoDi”

4. Ingresa los datos del cobro (monto y concepto)

5. Genera el código QR

6. El cliente escanea el QR o acerca su celular (NFC)

7. Acepta el pago

8. Ambos reciben notificación de que el dinero ya está disponible

En qué bancos puedes utilizar CoDi

El uso está disponible en diversas instituciones financieras, entre ellas se encuentran:

- Afirme

- Banregio

- Banco Azteca

- HSBC

- Banamex

- BBVA

- Banorte

- Santander

- Inbursa

También hay convenio con otras entidades, puedes verificarla en https://www.banxico.org.mx