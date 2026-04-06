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¿Qué pasará con las tarjetas Spin de OXXO tras la decisión de FEMSA de frenar su proyecto bancario?

La decisión de la empresa cambia el rumbo de su plataforma financiera y abre dudas entre millones de usuarios que utilizan este servicio en todo el país.
lun 06 abril 2026 06:35 AM
Oxxo frena su banco: ¿qué pasará con las tarjetas Spin y tu dinero tras la decisión de FEMSA?
FEMSA pausó el plan para convertir a Spin de OXXO en banco. (Cortesía)

Luego de que FEMSA decidió pausar el proceso para convertir a Spin de OXXO en una entidad bancaria formal, muchos de sus clientes comenzaron a preguntarse qué pasará con las tarjetas y los servicios que actualmente ofrece esta plataforma digital.

La duda no es menor, ya que miles de personas utilizan las tarjetas Spin como una herramienta cotidiana para manejar su dinero de manera sencilla y casual, realizar pagos o recibir depósitos.

Estas tarjetas funcionan como una billetera digital vinculada a una tarjeta física Visa, que permite administrar el dinero a través de una aplicación móvil y realizar operaciones en las tiendas OXXO.

Ante la pausa en los planes para convertir a Spin en un banco —similar al modelo que utilizan plataformas financieras como Nu Bank— surge la pregunta clave: ¿seguirán funcionando las tarjetas de Spin o habrá cambios para los usuarios?

Aquí te contamos qué pasará con este servicio y cómo impacta la decisión de FEMSA a quienes ya utilizan esta plataforma financiera.

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¿Qué pasará con las tarjetas Spin de OXXO y su plataforma?

Pese al cambio de estrategia, los usuarios de Spin de OXXO pueden mantener la calma: la plataforma seguirá operando con normalidad y las tarjetas continuarán funcionando como hasta ahora.

De acuerdo con la decisión de FEMSA, el servicio mantendrá todas sus operaciones actuales.

Esto significa que los clientes podrán seguir utilizando su cartera digital, tarjetas físicas y digitales, además de realizar movimientos como transferencias, pagos de servicios, envío y recepción de dinero mediante SPEI, así como depósitos y retiros de efectivo en las más de 24 mil tiendas OXXO en todo el país.

La aplicación también seguirá disponible para nuevos usuarios, por lo que cualquier persona podrá descargarla en dispositivos iOS o Android y registrarse para utilizar el servicio financiero.

Spin, la billetera digital de Oxxo, suma 6 millones de clientes en dos años
Spin seguirá operando con normalidad como plataforma digital de pagos. (Fotoarte: Nayeli Araujo / iStock, Spin)

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Seguirán con el mismo esquema financiero

En el plano legal, la plataforma continuará operando bajo su autorización como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), un esquema que le permite administrar fondos digitales y tarjetas prepagadas sin necesidad de convertirse en un banco.

Más allá de la pausa en su transformación financiera, la empresa busca que Spin se consolide como el “cerebro digital” del ecosistema de OXXO, es decir, una herramienta para fortalecer el vínculo con los clientes, impulsar los programas de recompensas y aumentar el tráfico en las tiendas físicas.

La relevancia de la plataforma para la compañía es clara: al cierre de 2025 contaba con 16.1 millones de usuarios, lo que la mantiene como una pieza clave dentro de la estrategia digital de FEMSA, incluso sin dar el salto hacia la banca formal.

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¿Por qué FEMSA ya no convertirá a Spin en un banco?

La decisión de FEMSA de pausar la transformación de Spin by OXXO en banco responde a una estrategia para enfocar recursos en sus negocios principales, especialmente las tiendas OXXO y su división embotelladora.

Uno de los motivos centrales es el alto costo de obtener y mantener una licencia bancaria, ya que operar como banco implica cumplir con regulaciones más estrictas y realizar inversiones adicionales.

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Además, la empresa detectó que la plataforma digital no estaba generando más visitas a las tiendas físicas, que siguen siendo el eje de su negocio.

Por ello, la nueva estrategia es que Spin funcione como el “cerebro digital” de OXXO, integrándose al ecosistema de las tiendas para fortalecer programas de recompensas y aumentar la frecuencia de compra, sin convertirse en banco.

Con información de Mara Echeverría

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Tiendas Oxxo spin FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.

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