Oxxo frena su banco: ¿qué pasará con las tarjetas Spin y tu dinero tras la decisión de FEMSA?

Luego de que FEMSA decidió pausar el proceso para convertir a Spin de OXXO en una entidad bancaria formal, muchos de sus clientes comenzaron a preguntarse qué pasará con las tarjetas y los servicios que actualmente ofrece esta plataforma digital.

La duda no es menor, ya que miles de personas utilizan las tarjetas Spin como una herramienta cotidiana para manejar su dinero de manera sencilla y casual, realizar pagos o recibir depósitos.

Estas tarjetas funcionan como una billetera digital vinculada a una tarjeta física Visa, que permite administrar el dinero a través de una aplicación móvil y realizar operaciones en las tiendas OXXO.

Ante la pausa en los planes para convertir a Spin en un banco —similar al modelo que utilizan plataformas financieras como Nu Bank— surge la pregunta clave: ¿seguirán funcionando las tarjetas de Spin o habrá cambios para los usuarios?

Aquí te contamos qué pasará con este servicio y cómo impacta la decisión de FEMSA a quienes ya utilizan esta plataforma financiera.