El caso en el que sí pueden quitarte dinero de tu Afore

No te pueden quitar dinero de tu Afore en cualquier situación. Sin embargo, sí puede ocurrir cuando una persona no cumple con el pago de pensión alimenticia para su hijo o hija menor de edad.

En ese escenario, la Primera Sala de la SCJN determinó que los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez pueden utilizarse de manera excepcional para cubrir esa obligación.

Por lo que, si existe una orden judicial, una parte del dinero puede destinarse a garantizar el bienestar del menor, ya que el interés superior de la infancia tiene prioridad en estos casos.

Cuánto dinero pueden quitarte de tu Afore en este caso

No pueden tomar todo el dinero. Existe un límite claro sobre cuánto se puede utilizar.

La cantidad se calcula tomando el menor de estos dos montos:

- Hasta 75 días de tu sueldo básico promedio de los últimos cinco años

- O el 10% del saldo total de la subcuenta

Además, ese acceso solo aplica a partir del día 46 desde que la persona quedó desempleada, lo que limita aún más el monto disponible.

Qué tiene que pasar antes de que puedan usar ese dinero

El uso de estos recursos no es automático. Para que pueda ocurrir, un juez debe verificar varias condiciones.

Primero, debe confirmarse que la persona obligada a pagar la pensión realmente está desempleada y no tiene otros bienes para cumplir con esa obligación.

Después, se revisa si existen aportaciones voluntarias, ya que esas son las primeras que pueden utilizarse, pero solo en la parte que exceda los límites establecidos.

Si esos recursos no existen o ya se agotaron, entonces se puede recurrir a la subcuenta de retiro, siempre respetando el monto permitido.

Cómo se entrega ese dinero y hasta cuándo puede usarse

La autoridad ordena que se libere de forma periódica, generalmente en pagos semanales.