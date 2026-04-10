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Finanzas Personales

Afore: ¿en qué caso sí pueden quitarte parte de tu dinero y cuánto pueden tomar?

Conoce en qué caso sí pueden quitarte parte de tu Afore, cuánto pueden tomar y qué condiciones deben cumplirse según la Corte.
vie 10 abril 2026 08:29 AM
hombre preocupado
El acceso a recursos de la Afore está sujeto a una revisión previa que define si procede y en qué medida. (Inside Creative House/Getty Images/iStockphoto)

Sí, hay un caso en el que pueden quitarte parte de tu dinero de la Afore, incluso antes de que te jubiles, y no todos lo tienen claro.

En medio de la confusión que existe entre trabajadores sobre si el gobierno puede usar el dinero de las Afores o tomar una parte de esos recursos, hay un punto que casi no se está explicando: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya avaló que, en un caso específico, sí se puede utilizar parte de ese ahorro, pero bajo condiciones muy concretas.

Aquí te explicamos cuándo ocurre, cuánto pueden tomar y qué tiene que pasar para que eso suceda.

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El caso en el que sí pueden quitarte dinero de tu Afore

No te pueden quitar dinero de tu Afore en cualquier situación. Sin embargo, sí puede ocurrir cuando una persona no cumple con el pago de pensión alimenticia para su hijo o hija menor de edad.

En ese escenario, la Primera Sala de la SCJN determinó que los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez pueden utilizarse de manera excepcional para cubrir esa obligación.

Por lo que, si existe una orden judicial, una parte del dinero puede destinarse a garantizar el bienestar del menor, ya que el interés superior de la infancia tiene prioridad en estos casos.

Cuánto dinero pueden quitarte de tu Afore en este caso

No pueden tomar todo el dinero. Existe un límite claro sobre cuánto se puede utilizar.

La cantidad se calcula tomando el menor de estos dos montos:

- Hasta 75 días de tu sueldo básico promedio de los últimos cinco años
- O el 10% del saldo total de la subcuenta

Además, ese acceso solo aplica a partir del día 46 desde que la persona quedó desempleada, lo que limita aún más el monto disponible.

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Finanzas Personales

Las pensiones del IMSS o el ISSSTE no pagan impuestos, a menos de que rebasen un límite

Qué tiene que pasar antes de que puedan usar ese dinero

El uso de estos recursos no es automático. Para que pueda ocurrir, un juez debe verificar varias condiciones.

Primero, debe confirmarse que la persona obligada a pagar la pensión realmente está desempleada y no tiene otros bienes para cumplir con esa obligación.

Después, se revisa si existen aportaciones voluntarias, ya que esas son las primeras que pueden utilizarse, pero solo en la parte que exceda los límites establecidos.

Si esos recursos no existen o ya se agotaron, entonces se puede recurrir a la subcuenta de retiro, siempre respetando el monto permitido.

Cómo se entrega ese dinero y hasta cuándo puede usarse

La autoridad ordena que se libere de forma periódica, generalmente en pagos semanales.

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Esto se hace para cubrir lo necesario para la subsistencia del menor, no para disponer del total del ahorro.

El proceso se mantiene hasta que ocurra alguna de estas dos situaciones:

- La persona consigue un nuevo empleo
- Se agota el monto que puede utilizarse

Qué significa esto para tu ahorro en la Afore

Este criterio deja claro que tu dinero en la Afore sigue protegido en la mayoría de los casos, pero no es completamente intocable.

Existe una situación muy específica en la que sí pueden usar una parte de ese ahorro, siempre bajo orden judicial, con límites definidos y con un objetivo claro: garantizar el bienestar de un hijo o hija menor de edad.

No se trata de un uso generalizado ni de una decisión arbitraria, sino de una medida que solo aplica cuando existe una obligación legal que no se está cumpliendo.

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Tags

Afore Retiro Suprema Corte de Justicia de la Nación

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