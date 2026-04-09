¿Pueden usar tu ahorro para el retiro? Afores explican el impacto de la nueva Ley de Infraestructura en tu dinero

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los esquemas de financiamiento serán responsables y tienen como propósito el desarrollo del país.
"¿Qué queremos? Más obra para la gente para mejorar la vida de las personas y al mismo tiempo tener más conectado al país y generar empleos. Al mismo tiempo pues mejorar o avanzar en el desarrollo”, destacó.
La presidenta comentó en su conferencia matutina que durante el sexenio anterior, de Andrés Manuel López Obrador, se utilizaron inversiones mixtas para obras como el aeropuerto de Puerto Escondido, en Oaxaca y en la carretera de Compostela-Tepic, en Nayarit.
El gobierno en turno tiene proyectada una inversión de 5.6 billones de pesos en inversión para infraestructura a través de esquemas de inversión pública e inversión mixta.
¿En qué invierten las afores en México?
Las Afores funcionan a través de operaciones que realizan las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), quienes se encargan de gestionar e invertir los recursos de las personas trabajadoras.
Su tarea principal es maximizar los rendimientos del ahorro, manteniendo un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad de las inversiones.
De acuerdo con la Consar, al cierre de febrero de 2026, las Siefores administran 8,665,215.1 millones de pesos. Los activos invertidos por estas entidades representan 24.59% del PIB.
La distribución de inversiones corresponde a la siguiente manera:
Sector Energía
Inversión: 309,096 millones de pesos
Porcentaje del total de activos: 3.6%
Sector Privado
Inversión: 2,291,003 millones de pesos
Sector de Infraestructura (a través de instrumentos de Deuda Privada, Fibras y Estructurados)
Inversión: 1,026,664 millones de pesos
Carreteras: 110,337 millones de pesos
Estructurados (CKD’s y CERPI’s): 662,526 millones de pesos
FIBRAS: 258,944 millones de pesos (34.8% del total colocado)
Ofertas Públicas Iniciales
Inversión: 44,338 millones de pesos
Renta Variable Nacional
Inversión: 629,985 millones de pesos
Además, también tiene inversión en valores extranjeros (14.89% del límite de 20%) y participación en Bonos Gubernamentales a Tasa Fija.