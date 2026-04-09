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Economía

¿Pueden usar tu ahorro para el retiro? Afores explican el impacto de la nueva Ley de Infraestructura en tu dinero

La Asociación Mexicana de Afores afirmó que los ahorros de los trabajadores están protegidos, y el límite de inversión en instrumentos estructurados está desde octubre de 2024.
jue 09 abril 2026 07:38 PM
Worried young woman saving last coins in piggy bank
Young woman inserting her last coins in a piggy bank, worried about her financial situation (mladenbalinovac/Getty Images)

“El ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos está protegido”, afirmó la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) tras la aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual permite el uso de recursos de las afores para financiar de obras públicas.

De acuerdo con la Asociación, esta ley no representa un riesgo para los recursos, debido a que toda inversión opera dentro del mismo marco normativo, y cada una de ellas se realiza bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

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Ley de Infraestructura no es un riesgo para las afores

La nueva Ley de Infraestructura permite la inversión en infraestructura pública bajo mecanismos de inversión mixta, en la cual se podrá disponer de hasta un 30% de recursos de Afores. Esto ocasionó diferentes opiniones negativas, y temor por cómo se usarían los recursos de las personas trabajadoras.

Sin embargo, Amafore aclaró que el tope de 30% no es nuevo, sino que ya existía dentro de la regulación. Desde el 25 de octubre de 2024, la Consar actualizó el régimen de inversión para instrumentos estructurados hasta el mismo porcentaje.

“Este techo regulatorio ya existía. La nueva ley no lo modifica, no lo amplía ni lo hace obligatorio: opera dentro de ese marco”, señala la Amafore en un mensaje oficial en redes sociales.

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La entidad señaló que los comités de inversión de cada Afore analizan los proyectos de forma independiente y profesional antes de destinar recursos. En el caso de obras públicas, solo se invertirá si los proyectos son rentables, bien estructurados y aprueban los filtros técnicos y de riesgo, como ya se ha hecho desde hace 29 años.

“La nueva Ley no modifica estos principios ni habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro. Lo que sí hace es crear el marco jurídico para que proyectos de infraestructura productiva puedan estructurarse bajo reglas claras.”

La ley fue aprobada el 7 de abril en el Pleno del Senado , con 84 votos a favor y 28 en contra, y se planea que sirva para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, a través de la participación de los sectores público, privado y social.

Actualmente, las Afores destinan entre el 8 y 9% de los recursos en inversiones de infraestructura a través CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo) y CERPIs (Certificados de Proyectos de inversión), cuando el límite regulatorio permite hasta 30%.

La reforma también establece un marco legal para permitir que el sector privado pueda participar con el sector público y el social para proyectos de inversión directa, indirecta o mixta en proyectos de infraestructura estratégica.

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Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los esquemas de financiamiento serán responsables y tienen como propósito el desarrollo del país.

"¿Qué queremos? Más obra para la gente para mejorar la vida de las personas y al mismo tiempo tener más conectado al país y generar empleos. Al mismo tiempo pues mejorar o avanzar en el desarrollo”, destacó.

La presidenta comentó en su conferencia matutina que durante el sexenio anterior, de Andrés Manuel López Obrador, se utilizaron inversiones mixtas para obras como el aeropuerto de Puerto Escondido, en Oaxaca y en la carretera de Compostela-Tepic, en Nayarit.

El gobierno en turno tiene proyectada una inversión de 5.6 billones de pesos en inversión para infraestructura a través de esquemas de inversión pública e inversión mixta.

¿En qué invierten las afores en México?

Las Afores funcionan a través de operaciones que realizan las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), quienes se encargan de gestionar e invertir los recursos de las personas trabajadoras.

Su tarea principal es maximizar los rendimientos del ahorro, manteniendo un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad de las inversiones.

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De acuerdo con la Consar, al cierre de febrero de 2026, las Siefores administran 8,665,215.1 millones de pesos. Los activos invertidos por estas entidades representan 24.59% del PIB.

La distribución de inversiones corresponde a la siguiente manera:

Sector Energía
Inversión: 309,096 millones de pesos
Porcentaje del total de activos: 3.6%

Sector Privado
Inversión: 2,291,003 millones de pesos

Sector de Infraestructura (a través de instrumentos de Deuda Privada, Fibras y Estructurados)
Inversión: 1,026,664 millones de pesos

Carreteras: 110,337 millones de pesos
Estructurados (CKD’s y CERPI’s): 662,526 millones de pesos
FIBRAS: 258,944 millones de pesos (34.8% del total colocado)

Ofertas Públicas Iniciales
Inversión: 44,338 millones de pesos

Renta Variable Nacional
Inversión: 629,985 millones de pesos

Además, también tiene inversión en valores extranjeros (14.89% del límite de 20%) y participación en Bonos Gubernamentales a Tasa Fija.

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Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro Afore Retiro Infraestructura general

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