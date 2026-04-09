¿Pueden usar tu ahorro para el retiro? Afores explican el impacto de la nueva Ley de Infraestructura en tu dinero

Ley de Infraestructura no es un riesgo para las afores

La nueva Ley de Infraestructura permite la inversión en infraestructura pública bajo mecanismos de inversión mixta, en la cual se podrá disponer de hasta un 30% de recursos de Afores. Esto ocasionó diferentes opiniones negativas, y temor por cómo se usarían los recursos de las personas trabajadoras.

Sin embargo, Amafore aclaró que el tope de 30% no es nuevo, sino que ya existía dentro de la regulación. Desde el 25 de octubre de 2024, la Consar actualizó el régimen de inversión para instrumentos estructurados hasta el mismo porcentaje.

“Este techo regulatorio ya existía. La nueva ley no lo modifica, no lo amplía ni lo hace obligatorio: opera dentro de ese marco”, señala la Amafore en un mensaje oficial en redes sociales.

La entidad señaló que los comités de inversión de cada Afore analizan los proyectos de forma independiente y profesional antes de destinar recursos. En el caso de obras públicas, solo se invertirá si los proyectos son rentables, bien estructurados y aprueban los filtros técnicos y de riesgo, como ya se ha hecho desde hace 29 años.

“La nueva Ley no modifica estos principios ni habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro. Lo que sí hace es crear el marco jurídico para que proyectos de infraestructura productiva puedan estructurarse bajo reglas claras.”

La ley fue aprobada el 7 de abril en el Pleno del Senado , con 84 votos a favor y 28 en contra, y se planea que sirva para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, a través de la participación de los sectores público, privado y social.

Actualmente, las Afores destinan entre el 8 y 9% de los recursos en inversiones de infraestructura a través CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo) y CERPIs (Certificados de Proyectos de inversión), cuando el límite regulatorio permite hasta 30%.

La reforma también establece un marco legal para permitir que el sector privado pueda participar con el sector público y el social para proyectos de inversión directa, indirecta o mixta en proyectos de infraestructura estratégica.