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¿No tienes e.firma y no te cae la devolución del SAT? Cambiar tu cuenta CLABE puede liberar el dinero

Si tu devolución de impuestos no llega, el problema puede estar en tu cuenta CLABE. Así puedes corregirla y reactivar el depósito del SAT.
mié 15 abril 2026 11:40 AM
¿No tienes e.firma y no te cae la devolución del SAT? Cambiar tu cuenta CLABE puede liberar el dinero
La devolución del SAT puede no llegar por un problema en la CLABE interbancaria: errores, inactividad o incumplimiento de requisitos son las causas más comunes. (skynesher/Getty Images)

Esperar la devolución de impuestos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ver que el dinero no se deposita es una situación que genera incertidumbre entre los contribuyentes. En muchos casos, el problema no está en el trámite, sino en la cuenta bancaria registrada.

Uno de los motivos más frecuentes es que la CLABE interbancaria tiene errores, esté inactiva o incumpla con los requisitos, lo que impide que el depósito se realice. Si te encuentras en este escenario, aquí te explicamos cómo hacer el cambio de cuenta incluso sin e.firma.

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Cómo cambiar la cuenta CLABE ante el SAT sin e.firma: requisitos y procedimiento paso a paso

Cuando el sistema detecta que el depósito no pudo realizarse, el trámite puede aparecer con estatus de “abono no efectuado”, lo que permite corregir la cuenta bancaria para que el SAT intente nuevamente la transferencia.

Antes de iniciar, es necesario contar con ciertos requisitos para evitar que el proceso vuelva a fallar. Este procedimientos también aplica para aquellos que si tienen e.firma:

- Contar con RFC y Contraseña
- Tener un estado de cuenta en PDF con antigüedad no mayor a tres meses
- Asegurarte de que el documento incluya CLABE, nombre del titular y RFC
- Verificar que la nueva cuenta esté activa en la institución bancaria
- Contar con el estatus de “abono no efectuado” en la solicitud de devolución

Una vez cumplido lo anterior, el procedimiento se realiza desde el portal del SAT:

1. Ingresa al Buzón Tributario con tu RFC y Contraseña. Selecciona el trámite correspondiente y la opción “Modificar la cuenta asociada al trámite”
3. Captura la nueva cuenta CLABE y da clic en Aceptar
4. Confirma el mensaje que indica que debes adjuntar el estado de cuenta
5. Carga el archivo en PDF seleccionando “Examinar” y luego “Adjuntar archivo”
6. Acepta el mensaje de conformidad y confirma la actualización
7. Descarga y conserva el acuse de recibo electrónico. Este documento respalda que realizaste el cambio correctamente y permite dar seguimiento al trámite.

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Por qué el SAT puede rechazar tu devolución y qué hacer

Cuando la devolución no se concreta, también puede deberse a inconsistencias en la declaración.

Entre las causas más comunes están:

- Errores en la cuenta CLABE
- Omisión de ingresos
- Deducciones que no cumplen requisitos
- Documentación incompleta

En estos casos, el sistema puede rechazar la devolución y solicitar ajustes mediante una declaración complementaria, donde se deben corregir los datos o integrar la información faltante.

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Cómo revisar el estatus de tu devolución de impuestos

Si quieres saber en qué etapa está tu dinero, puedes consultarlo directamente en el portal del SAT:

1. Ingresa a https://www.sat.gob.mx/portal/public/home y selecciona “continuar en el sitio”
2. Accede a “más trámites y servicios”
3. Dirígete a “constancias, devoluciones y notificaciones”
4. Selecciona “devoluciones y compensaciones”
5. Da clic en “estado de tu devolución”
7. Ingresa al Buzón Tributario con tu RFC y contraseña o e.firma
8. Selecciona “devolución automática de ISR” del ejercicio fiscal 2025
9. Da clic en “mostrar solicitudes”
10. Revisa el estatus del trámite

Ahí podrás ver si tu devolución está en proceso, validación o lista para pago.

Cuántas devoluciones ha realizado el SAT en 2026

En el avance de la Declaración Anual de personas físicas, el SAT ha autorizado la devolución de 10 mil 103 millones de pesos por saldo a favor del ISR.

Estos recursos ya corresponden a 1 millón 591 mil 951 contribuyentes, cuyos trámites fueron validados por la autoridad fiscal.

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Declaración anual 2025 Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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