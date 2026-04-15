Cómo cambiar la cuenta CLABE ante el SAT sin e.firma: requisitos y procedimiento paso a paso

Cuando el sistema detecta que el depósito no pudo realizarse, el trámite puede aparecer con estatus de “abono no efectuado”, lo que permite corregir la cuenta bancaria para que el SAT intente nuevamente la transferencia.

Antes de iniciar, es necesario contar con ciertos requisitos para evitar que el proceso vuelva a fallar. Este procedimientos también aplica para aquellos que si tienen e.firma:

- Contar con RFC y Contraseña

- Tener un estado de cuenta en PDF con antigüedad no mayor a tres meses

- Asegurarte de que el documento incluya CLABE, nombre del titular y RFC

- Verificar que la nueva cuenta esté activa en la institución bancaria

- Contar con el estatus de “abono no efectuado” en la solicitud de devolución

Una vez cumplido lo anterior, el procedimiento se realiza desde el portal del SAT:

1. Ingresa al Buzón Tributario con tu RFC y Contraseña. Selecciona el trámite correspondiente y la opción “Modificar la cuenta asociada al trámite”

3. Captura la nueva cuenta CLABE y da clic en Aceptar

4. Confirma el mensaje que indica que debes adjuntar el estado de cuenta

5. Carga el archivo en PDF seleccionando “Examinar” y luego “Adjuntar archivo”

6. Acepta el mensaje de conformidad y confirma la actualización

7. Descarga y conserva el acuse de recibo electrónico. Este documento respalda que realizaste el cambio correctamente y permite dar seguimiento al trámite.

Por qué el SAT puede rechazar tu devolución y qué hacer

Cuando la devolución no se concreta, también puede deberse a inconsistencias en la declaración.

Entre las causas más comunes están:

- Errores en la cuenta CLABE

- Omisión de ingresos

- Deducciones que no cumplen requisitos

- Documentación incompleta

En estos casos, el sistema puede rechazar la devolución y solicitar ajustes mediante una declaración complementaria, donde se deben corregir los datos o integrar la información faltante.