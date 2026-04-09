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¿Prestaste dinero a un familiar o amigo? El detalle que puede convertirlo en problema con el SAT

Operaciones sin contrato, sin intereses o mayores a 600,000 pesos activan revisiones y pueden considerarse ingresos acumulables.
jue 09 abril 2026 05:55 AM
prestamo de dinero
Documentar el préstamo, definir condiciones y justificar el origen del dinero es clave para evitar observaciones del SAT. (PeopleImages/Getty Images/iStockphoto)

Prestar dinero entre familiares o amigos parece un acuerdo sencillo, pero ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede cambiar de naturaleza si no está bien estructurado. El punto no está en el acto de prestar, sino en cómo se documenta, en el plazo y en si existe o no una lógica financiera detrás. Ahí es donde una operación exenta puede ser tratada como ingreso extraordinario.

“Los préstamos no causan impuestos más que los intereses”, explica Rodolfo Jerónimo Pérez, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). Ese principio marca la diferencia entre un movimiento válido y uno que puede ser cuestionado.

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Cuando el SAT deja de ver un préstamo y empieza a ver ingresos

El dinero prestado no incrementa el patrimonio, pero esa condición pierde fuerza cuando la operación no tiene consistencia. La falta de intereses o de condiciones claras restan legitimidad al préstamo.

Ese contexto es el que da pie para activar la revisión del fisco. “Si el préstamo rebasa un año y no genera intereses se considera un ingreso acumulable”, advierte el especialista, marcando el momento en que la operación cambia de tratamiento fiscal.

El criterio no se basa en la relación entre personas, sino en si la operación se comporta como lo haría en el sistema financiero. “¿Alguna institución financiera no cobra intereses? Entonces, ¿por qué una persona lo haría?”, cuestiona Pérez, poniendo en evidencia cuándo una estructura deja de ser creíble.

Además, cuando la operación pierde esa lógica económica, la autoridad puede interpretarla como algo distinto a un préstamo, incluso como una transferencia de recursos sin contraprestación real. En ese punto, el análisis deja de centrarse en la intención de las partes y se enfoca en la forma en que se presenta la operación frente al sistema fiscal.

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El margen válido para prestar sin generar sospechas

Un préstamo sin intereses sí es posible, pero solo dentro de un marco muy delimitado que le da sustento legal y comercial.

“Los préstamos menores a un año pueden no generar intereses si se pagan en ese plazo y existe un contrato entre las partes”, explica Jerónimo Pérez, en referencia al Código de Comercio.

Ese punto define el terreno permitido para este tipo de operaciones. Fuera de esas condiciones, el tratamiento cambia por completo. “Los intereses son los que generan impuestos, en especial el IVA”, señala el contador, lo que activa obligaciones fiscales y la necesidad de documentar la operación mediante CFDI.

La documentación no solo acredita la existencia del préstamo, sino también las condiciones bajo las cuales se pactó, lo que permite sostener la operación ante cualquier revisión.

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Prestar dinero de forma recurrente: el punto donde cambia todo

El problema escala cuando prestar dinero deja de ser algo ocasional y se vuelve una práctica constante. En ese momento, la operación deja de leerse como apoyo personal.

“Prestar dinero de forma recurrente a distintas personas se considera un acto comercial”, ejemplifica el especialista, describiendo un patrón que modifica la naturaleza de la actividad. “Son actos comerciales”, afirma Pérez, con lo que se entra a un terreno regulado.

A partir de ahí, la operación se vincula directamente con el sistema financiero. “En México, solo las instituciones financieras autorizadas pueden otorgar préstamos”, comenta el fiscalista.

Ese cambio también abre la puerta a otro tipo de revisiones. “Estas operaciones pueden relacionarse con lavado de dinero”, advierte Jerónimo Pérez, en referencia al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En ese contexto, el análisis ya no se limita al préstamo en sí, sino al origen de los recursos. La utoridad puede requerir claridad total sobre los movimientos: “Se debe acreditar el origen de los recursos”, dice el entrevistado.

Esa revisión no solo considera el monto o la frecuencia, sino también la capacidad de demostrar de manera consistente de dónde provienen los recursos utilizados en esas operaciones.

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Cuando el dinero legal se vuelve problema con el SAT

Sin contrato no hay forma de sostener el préstamo

Toda la operación descansa en la capacidad de demostrar que el dinero entregado sí corresponde a un préstamo y no a un ingreso.

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“Debe existir un contrato”, subraya el contador, señalando el elemento que da validez a la operación. En la práctica, incluso entre particulares, se vuelve indispensable. “Siempre solicito un contrato cuando realizo un préstamo”, comenta el integrante del CCPM.

Ese respaldo debe detallar los elementos que permiten identificar con precisión la operación:

- Monto

- Plazo

- Forma de pago

- Condiciones (con o sin intereses)

Sin ese soporte, la discusión deja de ser técnica y se convierte en un problema de prueba. “Sin documentación, la autoridad no reconocerá el préstamo”, advierte el especialista.

También es necesario que exista trazabilidad en los movimientos, de forma que pueda acreditarse tanto la entrega inicial del dinero como su devolución, evitando inconsistencias en los registros.

Un millón 200,000 pesos sin impuestos, pero con obligaciones

Para ilustrar cómo se aplica este criterio, el especialista plantea un caso concreto: un préstamo de 1,200,000 pesos, pagado en 12 mensualidades, sin intereses y con contrato.

“¿Se debe pagar impuesto por ese monto?”, plantea el especialista. “No, es la recuperación del capital”, aclara, al tratarse de una recuperación y no de una ganancia.

Aunque no hay impuesto, la operación sí debe reportarse cuando supera ciertos montos. “Si el préstamo supera los 600,000 pesos al año, debe declararse”, precisa el contador, como parte de un aviso informativo.

Además, la consistencia entre ambas partes permite a la autoridad validar la operación. “La otra parte también debe declarar la operación para que la autoridad cruce la información”, dice el especialista.

Ese cruce de datos es lo que permite a la autoridad confirmar que la operación tiene coherencia y que corresponde efectivamente a un préstamo, evitando discrepancias que puedan detonar revisiones.

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Servicio de Administración Tributaria (SAT) Declaración anual 2025 Impuestos

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