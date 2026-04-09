Cuando el SAT deja de ver un préstamo y empieza a ver ingresos

El dinero prestado no incrementa el patrimonio, pero esa condición pierde fuerza cuando la operación no tiene consistencia. La falta de intereses o de condiciones claras restan legitimidad al préstamo.

Ese contexto es el que da pie para activar la revisión del fisco. “Si el préstamo rebasa un año y no genera intereses se considera un ingreso acumulable”, advierte el especialista, marcando el momento en que la operación cambia de tratamiento fiscal.

El criterio no se basa en la relación entre personas, sino en si la operación se comporta como lo haría en el sistema financiero. “¿Alguna institución financiera no cobra intereses? Entonces, ¿por qué una persona lo haría?”, cuestiona Pérez, poniendo en evidencia cuándo una estructura deja de ser creíble.

Además, cuando la operación pierde esa lógica económica, la autoridad puede interpretarla como algo distinto a un préstamo, incluso como una transferencia de recursos sin contraprestación real. En ese punto, el análisis deja de centrarse en la intención de las partes y se enfoca en la forma en que se presenta la operación frente al sistema fiscal.

El margen válido para prestar sin generar sospechas

Un préstamo sin intereses sí es posible, pero solo dentro de un marco muy delimitado que le da sustento legal y comercial.

“Los préstamos menores a un año pueden no generar intereses si se pagan en ese plazo y existe un contrato entre las partes”, explica Jerónimo Pérez, en referencia al Código de Comercio.

Ese punto define el terreno permitido para este tipo de operaciones. Fuera de esas condiciones, el tratamiento cambia por completo. “Los intereses son los que generan impuestos, en especial el IVA”, señala el contador, lo que activa obligaciones fiscales y la necesidad de documentar la operación mediante CFDI.

La documentación no solo acredita la existencia del préstamo, sino también las condiciones bajo las cuales se pactó, lo que permite sostener la operación ante cualquier revisión.