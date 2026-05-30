Más de 400 estudiantes cursan actualmente algún programa de idiomas en el campus. De ellos 120 son latinos y 18 mexicanos, provenientes de un país donde el inglés sigue siendo una habilidad limitada pese a la cercanía geográfica y comercial con Estados Unidos. En temporadas altas la escuela reúne hasta 72 nacionalidades distintas y el verano pasado alcanzó 83. Una diversidad que busca replicar el entorno global que muchos estudiantes no encuentran en su país de origen.

El funcionamiento del campus se asemeja al de una universidad estadounidense. Tiene dormitorios con capacidad para 1,450 personas organizados por edad, nivel de idioma, género y programa académico. Además del inglés general se imparten cursos especializados y programas de preparación universitaria. En total trabajan alrededor de 200 personas entre docentes, personal administrativo y equipos de actividades, con entre 30 y 70 profesores activos según la temporada.

Deborah Arapovic, Executive Director de EF Nueva York, resume la filosofía del modelo. No se trata solo de enseñar gramática o vocabulario sino de construir una experiencia diaria en la que el idioma sea inevitable. “No queremos que los estudiantes se sientan como un número. Queremos que vivan una experiencia personal, que convivan con otras culturas y que practiquen el idioma todo el tiempo”, explica.

Cuando aprender inglés dejó de ser solo tomar clases

Ese enfoque de inmersión es el principal activo que EF intenta defender en un mercado donde las reglas están cambiando. El aprendizaje de idiomas dejó de estar monopolizado por instituciones tradicionales. Hoy compite con apps de gamificación, plataformas de conversación automatizada y herramientas impulsadas por inteligencia artificial que prometen avances rápidos sin necesidad de viajar.

Para la compañía sin embargo la diferencia no está en la eficiencia del aprendizaje sino en su profundidad. “Una app puede ser rápida, accesible y conveniente. Lo nuestro busca algo distinto. Queremos que la experiencia transforme a la persona, que haga amigos internacionales, que viva otra cultura y que el idioma se vuelva parte de su vida”, afirma Thales Zutin, LATAM Senior Marketing Manager de EF.

El campus también refleja cómo se segmenta hoy el mercado. El perfil del estudiante mexicano por ejemplo combina dos extremos. Jóvenes que están por ingresar a la universidad y buscan elevar su nivel de inglés y profesionistas que lo ven como una herramienta para escalar en el mercado laboral, acceder a un MBA o construir una carrera internacional.