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Huawei, Alibaba y Tencent, los aliados de China en la guerra tecnológica con EU

Por mucho tiempo, Nvidia fue el principal proveedor de este tipo de tecnología para las empresas chinas, pero tras las prohibiciones de EU en el gobierno de Joe Biden los envíos se detuvieron
lun 18 mayo 2026 04:40 PM
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Huawei, el aliado de China en la guerra tecnológica
Por mucho tiempo, Nvidia fue el principal proveedor de este tipo de tecnología para las empresas chinas, pero tras las prohibiciones de EU en el gobierno de Joe Biden los envíos se detuvieron y cuando Trump volvió a permitirlas, firmas como Huawei, Alibaba, Tencent e incluso DeepSeek ya trabajaban en sus propios desarrollos. (LEON NEAL/Getty Images)

La semana pasada, Jensen Huang, CEO de Nvidia, acompañó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una visita a su homólogo en China, Xi Jinping. Si bien se esperaba que entre los temas a tratar se encontrara el futuro de los chips de Inteligencia Artificial esto no fue así, lo cual revela la postura del gigante asiático para no depender más de la tecnología estadounidense y en cambio apostar por la propia con base en importantes aliados tecnológicos.

De acuerdo con declaraciones que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dio a The New York TImes, a pesar de la presencia de Huang, en realidad no se discutieron los controles a la exportación de chips en la reunión y dejó entrever que la posición de China es de total compromiso con la producción nacional de esta industria.

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Por mucho tiempo, Nvidia fue el principal proveedor de este tipo de tecnología para las empresas chinas, pero tras las prohibiciones de EU en el gobierno de Joe Biden los envíos se detuvieron y cuando Trump volvió a permitirlas, firmas como Huawei, Alibaba, Tencent e incluso DeepSeek ya trabajaban en sus propios desarrollos.

“Decidieron no hacerlo, quieren intentar desarrollar su propia tecnología”, dijo Trump sobre la negativa de usar chips Nvidia. “El tema sí surgió. Creo que algo podría suceder al respecto”, le comentó a periodistas el viernes en el regreso tras la visita a China.

La estrategia y los aliados de China para crecer en la industria de los chips

Emilio García García, especialista de la Asociación Española de la Industria de Semiconductores, explica que para China la autosuficiencia en la fabricación de semiconductores es una prioridad desde 2015, cuando se incluyó en la estrategia “Made in China 2025”. Asimismo, con el paso de los años, su meta es llegar a una producción de 305,000 millones de dólares en 2030 y satisfacer el 80% de la demanda interna.

Para alcanzar dichos objetivos, señala el especialista, el gobierno chino aprobó una tercera fase de su gran fondo de inversiones, la cual representó una inyección de 47,500 millones de dólares tan solo en 2024. Desde entonces, fabricantes como Huawei se han convertido en importantes pilares de esta estrategia.

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De acuerdo con datos de la propia empresa, se proyecta que esta alcance los 12,000 millones de dólares en ingresos por venta de chips de IA en 2026, es decir, un salto del 60% respecto a los $7,500 millones de 2025.

En este camino, el modelo V4, de DeepSeek, es un ejemplo de lo que puede hacer la tecnología china. Según una publicación de la analista de políticas y gobernanza de IA, Karan Sood, este chatbot hace uso de los chips de IA de Huawei de última generación, llamados Ascend, y es relevante pues lidera respecto a modelos estadounidenses en pruebas de codificación, tareas de contexto extenso y trabajo con agentes de IA.

Con este tipo de tecnología, Huawei espera controlar cerca del 60% del mercado de aceleradores de IA en China para finales de 2026, un espacio que antes dominaba Nvidia casi en su totalidad.

Por otra parte, Alibaba y Tencent son otros dos gigantes de la tecnología relevantes para la estrategia. Ellos se ubican en sectores como la computación de nube, donde el uso de chips domésticos les han permitido que el costo de las llamadas a API (servicios de IA) baje drásticamente.

Además, al integrar chips locales, estas empresas evitan el riesgo de interrupción operativa por nuevas sanciones o falta de suministro, asegurando un mercado de centros de datos en China valorado entre 30,000 y 35,000 millones de dólares para este año.

Estos esfuerzos por parte de China, concluye García, quien también es autor del libro Chips y Poder, demuestran que la potencia asiática respondió a través de una estrategia propositiva basada en impulsar las medidas que le permiten seguir progresando hacia producir más chips y así alcanzar “una autosuficiencia en este segmento que podría acabar siendo perjudicial para Estados Unidos”.

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