AWS abre en Querétaro su primera “prepa tecnológica” en Latinoamérica para 1,400 estudiantes al año

El Think Big Space de Querétaro pretende atender a 1,400 alumnos por año, lo convierte desde su apertura en una de las apuestas de formación tecnológica más ambiciosas del país. El programa académico está estructurado en seis cursos cortos de 20 horas cada uno, que se impartirán en turnos matutinos y vespertinos. Los estudiantes que completen el total de 120 horas podrán obtener un diplomado oficial avalado por la UNAM.

El temario abarca las disciplinas de inteligencia artificial, robótica, automatización e impresión 3D, complementadas con masterclasses abiertas al público general de forma totalmente gratuita. Las clases serán presenciales y de carácter práctico.

Las inscripciones ya están abiertas, disponibles a través de la aplicación municipal, la página de Facebook de Bloque o el sitio web del centro, y las clases formales arrancarán en septiembre de 2026.

La apuesta de AWS por Querétaro

La inauguración del Think Big Space es la expresión más visible de una relación de largo aliento entre AWS y el estado. La empresa comprometió una inversión de 5,000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura de centros de datos en la región, con un impacto económico proyectado de 10,000 millones de dólares a lo largo de 15 años y la creación de 7,000 empleos directos anuales vinculados a esa infraestructura.

La elección de Querétaro radica, según la empresa, en que entidad ofrece condiciones únicas para la operación de centros de datos: estabilidad jurídica, infraestructura de conectividad y una ubicación estratégica que reduce la latencia (el tiempo de respuesta en transferencia de datos) de forma significativa respecto a otras regiones.

Desde el Think Big Space, AWS contempla la posibilidad de replicar este modelo en otras ciudades de México y en países como Brasil y Chile, donde la compañía ya cuenta con presencia de infraestructura.

El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera describió el espacio como una incubadora de sueños y proyectos, y subrayó que el acceso a herramientas de innovación ya no es opcional para las nuevas generaciones.