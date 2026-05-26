Paso a paso para actualizar la app

1.- Ingresa desde tu celular a la app del Banco del Bienestar. Si eres nuevo beneficiarios la puedes descargar desde (App Store para iPhone o Play Store para Android).

App del Banco del Bienestar (Foto: Especial)

2.- Ingresa los 16 números de la tarjeta y el NIP con la que retiras dinero desde los cajeros automáticos de los distintos bancos.

Datos de la tarjeta. (Foto: Especial)

3.- Ingresa la fecha de nacimiento del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar. Aquí es importante destacar que el proceso puede tardar algunos minutos ya que se debe seleccionar con las flechas en el calendario que se visualiza hasta llegar a la correcta.

Se desplegará un calendario para elegir la fecha de nacimiento del titular de la tarjeta. (Foto: Especial)

4.- Se debe ingresar el número telefónico en donde se tiene descargada la app del Banco del Bienestar.