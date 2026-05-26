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Finanzas Personales

El Banco del Bienestar habilita las transferencias bancarias: paso a paso de cómo hacerlo

La app del Banco del Bienestar debe estar actualizada para que permita hacer las transferencias bancarias. Te mostramos el paso a paso para realizarla.
mar 26 mayo 2026 01:01 PM
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Los beneficiarios de distintos programas federales ya pueden realizar transferencias bancarias a través de la app del Banco Bienestar. (Foto: Facebook )

La actualización de la aplicación móvil del Banco Bienestar ya permite realizar transferencias a otras instituciones bancarias; sin embargo, se debe actualizar la app con datos personales y número telefónico para que permita hacer esta nueva operación, entre otras especificaciones.

Los beneficiarios de los distintos programas que otorga el gobierno Federal como las Pensiones del Bienestar, las becas a estudiantes de distintos niveles de estudio y a trabajadores del campo, madres de familia, entre otros beneficiarios, pueden realizar este movimiento en línea.

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Paso a paso para actualizar la app

1.- Ingresa desde tu celular a la app del Banco del Bienestar. Si eres nuevo beneficiarios la puedes descargar desde (App Store para iPhone o Play Store para Android).

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App del Banco del Bienestar (Foto: Especial)

2.- Ingresa los 16 números de la tarjeta y el NIP con la que retiras dinero desde los cajeros automáticos de los distintos bancos.

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Datos de la tarjeta. (Foto: Especial)

3.- Ingresa la fecha de nacimiento del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar. Aquí es importante destacar que el proceso puede tardar algunos minutos ya que se debe seleccionar con las flechas en el calendario que se visualiza hasta llegar a la correcta.

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Se desplegará un calendario para elegir la fecha de nacimiento del titular de la tarjeta. (Foto: Especial)

4.- Se debe ingresar el número telefónico en donde se tiene descargada la app del Banco del Bienestar.

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Se debe ingresar el número de celular. (Foto: Especial)

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5.- Se debe crear una contraseña que permita ingresar a la app del Banco del Bienestar y que permitirá realizar varios movimientos, entre ellos, transferencias a otros bancos.

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Crear contraseña. (Foto: Especial)

6.- Se deben leer los términos y condiciones sobre el uso de datos por parte del Banco del Bienestar.

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Se deben aceptar los términos y condiciones para avanzar en el proceso de actulización de la app. (Foto: Especial)

7.- Existe la opción de activar el uso de rostro o huella para ingresar a la app

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Hay opción de ingresar con imagen del rostro o huella. (Foto: Especial)

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Finanzas Personales

La app del Banco Bienestar ya permite hacer transferencias bancarias

8.- Después de que se actualizó la app del Banco del Bienestar ya se observa la opción de transferir dinero.

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La app ya permite enviar dinero. (Foto: Especial)

9.- Las personas que actualizaron la app o recién la activaron podrán realzar transferencias bancarias después de 48 horas.

(Obligatorio)
Se estableció que las transferencias se puedan realizar después de 48 horas. (Foto: Especial )

¿Cómo hacer la transferencia?

1.- Inicia sesión con tu contraseña.

2.- Selecciona la opción "Enviar dinero" que aparece en el menú principal.

3.- Escribe el monto: Recuerda que el máximo es de 1,500 pesos al día.

4.- Datos del destino: Ingresa la CLABE de la persona que recibirá el dinero.

5.- Corroborar que el nombre y el banco coincidan, finaliza el proceso siguiendo las instrucciones en pantalla.

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Límite de transferencias

Con el objetivo de evitar fraudes y proteger el dinero de los beneficiarios, el Banco del Bienestar estableció un límite diario de transferencias de 1,500 pesos a través de la aplicación.

Consulta total: Sigue manteniendo el historial de movimientos y la CLABE interbancaria a la mano.

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