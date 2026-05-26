La actualización de la aplicación móvil del Banco Bienestarya permite realizar transferencias a otras instituciones bancarias; sin embargo, se debe actualizar la app con datos personales y número telefónico para que permita hacer esta nueva operación, entre otras especificaciones.
Los beneficiarios de los distintos programas que otorga el gobierno Federal como las Pensiones del Bienestar, las becas a estudiantes de distintos niveles de estudio y a trabajadores del campo, madres de familia, entre otros beneficiarios, pueden realizar este movimiento en línea.
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Paso a paso para actualizar la app
1.- Ingresa desde tu celular a la app del Banco del Bienestar. Si eres nuevo beneficiarios la puedes descargar desde (App Store para iPhone o Play Store para Android).
2.- Ingresa los 16 números de la tarjeta y el NIP con la que retiras dinero desde los cajeros automáticos de los distintos bancos.
3.- Ingresa la fecha de nacimiento del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar. Aquí es importante destacar que el proceso puede tardar algunos minutos ya que se debe seleccionar con las flechas en el calendario que se visualiza hasta llegar a la correcta.
4.- Se debe ingresar el número telefónico en donde se tiene descargada la app del Banco del Bienestar.
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5.- Se debe crear una contraseña que permita ingresar a la app del Banco del Bienestar y que permitirá realizar varios movimientos, entre ellos, transferencias a otros bancos.
6.- Se deben leer los términos y condiciones sobre el uso de datos por parte del Banco del Bienestar.
7.- Existe la opción de activar el uso de rostro o huella para ingresar a la app