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Finanzas Personales

De la UNAM al Tec: esto cuesta rentar cerca de las principales universidades de CDMX

La cercanía al campus puede reducir horas de traslado, pero también convertirse en uno de los gastos más pesados del semestre.
vie 29 mayo 2026 05:09 PM
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Gentrificación universitaria: la brecha de precios para rentar cerca de la UNAM, el Tec o la Ibero en CDMX
(Expansión|ChatGPT)

Miles de jóvenes que acaban de presentar exámenes de admisión a universidades de la capital ya están pensando en dónde vivir el próximo semestre. La decisión más práctica parece obvia: buscar un departamento cerca del plantel para ahorrarse los traslados en una ciudad donde el tráfico puede comerse horas del día.

Sin embargo, hacerlo tiene un costo que ha crecido de forma acelerada —y en algunos casos, muy por encima de lo que la economía explica.

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Entre abril de 2024 y abril de 2026, la inflación general en México acumuló 8.56%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi. Durante ese mismo periodo, los precios de renta en colonias cercanas a las principales universidades de la Ciudad de México subieron hasta 86% en el caso más extremo, según datos del Index de Inmuebles24.

Dicho de otra forma, algunas zonas universitarias se encarecieron más de diez veces por encima de la inflación.

¿Cuánto pagarías según tu universidad?

Los precios que se presentan a continuación corresponden a viviendas de 65 metros cuadrados con dos habitaciones, según los anuncios publicados en la plataforma Inmuebles24 durante abril de 2026.

UNAM (Ciudad Universitaria)

Renta promedio actual: entre 18,284 y 26,052 pesos mensuales

EBC

Renta promedio actual: entre 20,649 y 31,403 pesos mensuales

La Salle (campus Condesa)

Renta promedio actual: entre 21,937 y 38,151 pesos mensuales

Tec de Monterrey e IBERO (Santa Fe)

Renta promedio actual: entre 14,742 y 24,023 pesos mensuales

Universidad Panamericana (campus Mixcoac)

Renta promedio actual: entre 19,306 y 21,986 pesos mensuales

Insurgentes Mixcoac es la única colonia de todo el reporte con precio a la baja.

UVM (campus San Rafael)

Renta promedio actual: entre 21,555 y 36,707 pesos mensuales

San Rafael es el mayor incremento de todo el reporte: subió 86% en dos años, diez veces más que la inflación general.

El cálculo que los estudiantes (y sus familias) deben hacer

Ante estos números, la ecuación que enfrentan miles de estudiantes y sus familias este verano es clara: rentar cerca de la universidad puede significar destinar entre 15,000 y más de 36,000 pesos mensuales solo en vivienda, sin contar colegiaturas, transporte, alimentación ni servicios. En las universidades privadas incluidas en el reporte, ese gasto puede ser igual o incluso superior al pago de la colegiatura.

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Optar por quedarse en casa de los padres y trasladarse diariamente también tiene un costo, aunque no aparezca en una renta mensual. Dentro de una ciudad como la CDMX, donde los trayectos promedio superan una hora por recorrido, muchos estudiantes terminan invirtiendo más de tres horas al día en transporte.

Tomar una decisión no es sencillo, pero contar con los números sobre la mesa permite evaluar mejor cada alternativa.

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Universidades Educación Vivienda

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