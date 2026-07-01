Solicitar un préstamo desde el celular puede tomar apenas unos minutos, pero esta decisión que puede comprometer tus finanzas por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que, junto con el crecimiento de las aplicaciones de crédito legales, también han aumentado las plataformas fraudulentas conocidas como "montadeudas".
Los “montadeudas” utilizan amenazas, extorsiones y cobros abusivos para obtener dinero de sus víctimas. Estas son las recomendaciones para identificar una aplicación confiable antes de solicitar un préstamo.
Publicidad
Fraudes en apps de préstamos
Pedir un crédito ya no implica acudir a una sucursal bancaria o llenar numerosos formatos, ya que, actualmente existen decenas de aplicaciones y plataformas digitales que permiten solicitar un préstamo personal completamente en línea y recibir el dinero en cuestión de minutos una vez aprobado.
De acuerdo con la Condusef, este tipo de servicios se ha popularizado porque ofrecen procesos rápidos, requisitos más flexibles y depósitos casi inmediatos, características que los convierten en una opción para quienes necesitan dinero para cubrir una emergencia médica, una reparación inesperada o simplemente llegar a fin de mes.
Sin embargo, el organismo advierte que el crecimiento del sector está siendo aprovechado por aplicaciones ilegales que prometen créditos fáciles, pero que posteriormente recurren a prácticas de intimidación y extorsión.
Estas plataformas, conocidas como “montadeudas”, suelen ofrecer dinero sin revisar el historial crediticio y con pocos requisitos, pero después imponen intereses poco claros, cobran comisiones excesivas y presionan constantemente a los usuarios para realizar pagos.
La Condusef señala que antes de contratar cualquier préstamo es indispensable verificar que la institución opere legalmente. Para ello recomienda consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES ), herramienta que permite comprobar si una empresa financiera está registrada o si podría tratarse de un fraude. También aconseja comparar aspectos como el Costo Anual Total (CAT), las tasas de interés, las condiciones de pago y la claridad del contrato antes de aceptar cualquier oferta.
¿Qué son las "montadeudas"?
Las llamadas montadeudas son aplicaciones fraudulentas que aparentan ofrecer préstamos rápidos y sencillos, pero su objetivo es extorsionar a los usuarios una vez que obtienen acceso a la información almacenada en sus celulares.
Según explica la Condusef, al instalar estas aplicaciones muchas personas aceptan permisos para acceder a contactos, fotografías, ubicación, micrófono y otros datos personales sin conocer el uso que se dará a esa información.
Publicidad
¿Cómo operan los “montadeudas”?
Cuando el préstamo ya es depositado, comienzan los problemas como intereses poco transparentes, cobros excesivos y una presión constante para pagar incluso cuando apenas existe un retraso mínimo.
El organismo señala que algunas de estas plataformas realizan llamadas agresivas, envían mensajes intimidatorios y llegan incluso a contactar a familiares, amigos o compañeros de trabajo para exhibir públicamente a la persona deudora y presionarla para realizar pagos.
Además, existen denuncias de usuarios que aseguran haber recibido solicitudes de depósitos anticipados para "liberar" el préstamo o amenazas cuando intentaron dejar de pagar.
Estas prácticas no forman parte de los procedimientos de las instituciones financieras reguladas y constituyen una de las principales señales de alerta para identificar una aplicación fraudulenta.
¿Quiénes son las principales víctimas?
El fenómeno de las aplicaciones conocidas como “montadeudas” ha crecido en los últimos años al grado de convertirse en una de las modalidades de extorsión digital más extendidas en México, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
En su informe Desmontar a los Montadeudas , el organismo explica que estas plataformas aprovechan la necesidad económica de las personas para ofrecer préstamos inmediatos con pocos requisitos.
Los datos del organismo muestran que las mujeres representan el 58% de los reportes, mientras que el 45% de las víctimas tiene entre 21 y 35 años, lo que convierte a los adultos jóvenes en el grupo más afectado por este tipo de fraude.
Además, las denuncias permitieron identificar nuevas formas de operación, como aplicaciones que bloquean el teléfono de la víctima mediante programas maliciosos (malware) cuando existe un retraso en el pago.
¿Qué recomienda la Condusef antes de descargar una app de préstamos?
Para reducir el riesgo de caer en un fraude, la Condusef recomienda:
Desconfiar de cualquier aplicación que solicite dinero por adelantado para liberar el crédito o que no aparezca registrada en el SIPRES.
Evitar plataformas que pidan permisos innecesarios para acceder a contactos, fotografías o al micrófono del teléfono celular, ya que esa información puede utilizarse posteriormente para ejercer presión sobre los usuarios.
Tener seguridad de que explique con claridad cuánto se pagará en intereses, comisiones o el monto total del préstamo.
Desconfiar de las plataformas que presionan para aceptar de inmediato con promesas de "dinero fácil" o "aprobación garantizada", ya que estas prácticas suelen ser utilizadas por aplicaciones fraudulentas.
Antes de contratar cualquier crédito, la Condusef también aconseja investigar opiniones de otros usuarios, descargar las aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, leer cuidadosamente el contrato y el aviso de privacidad, además de verificar que la empresa opere legalmente.