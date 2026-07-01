Fraudes en apps de préstamos

Pedir un crédito ya no implica acudir a una sucursal bancaria o llenar numerosos formatos, ya que, actualmente existen decenas de aplicaciones y plataformas digitales que permiten solicitar un préstamo personal completamente en línea y recibir el dinero en cuestión de minutos una vez aprobado.

De acuerdo con la Condusef, este tipo de servicios se ha popularizado porque ofrecen procesos rápidos, requisitos más flexibles y depósitos casi inmediatos, características que los convierten en una opción para quienes necesitan dinero para cubrir una emergencia médica, una reparación inesperada o simplemente llegar a fin de mes.

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Sin embargo, el organismo advierte que el crecimiento del sector está siendo aprovechado por aplicaciones ilegales que prometen créditos fáciles, pero que posteriormente recurren a prácticas de intimidación y extorsión.

Estas plataformas, conocidas como “montadeudas”, suelen ofrecer dinero sin revisar el historial crediticio y con pocos requisitos, pero después imponen intereses poco claros, cobran comisiones excesivas y presionan constantemente a los usuarios para realizar pagos.

La Condusef señala que antes de contratar cualquier préstamo es indispensable verificar que la institución opere legalmente. Para ello recomienda consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros ( SIPRES ), herramienta que permite comprobar si una empresa financiera está registrada o si podría tratarse de un fraude. También aconseja comparar aspectos como el Costo Anual Total (CAT), las tasas de interés, las condiciones de pago y la claridad del contrato antes de aceptar cualquier oferta.

¿Qué son las "montadeudas"?

Las llamadas montadeudas son aplicaciones fraudulentas que aparentan ofrecer préstamos rápidos y sencillos, pero su objetivo es extorsionar a los usuarios una vez que obtienen acceso a la información almacenada en sus celulares.

Según explica la Condusef, al instalar estas aplicaciones muchas personas aceptan permisos para acceder a contactos, fotografías, ubicación, micrófono y otros datos personales sin conocer el uso que se dará a esa información.