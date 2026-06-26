Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

¿Por qué nos “duele” pagar más con efectivo que con tarjeta? La ciencia tiene una explicación

Investigadores encontraron que pagar en efectivo te hace más consciente el gasto, mientras que los contactless reducen esa incomodidad.
vie 26 junio 2026 04:52 PM
Añadir Expansión en Google
Un estudio encontró que el efectivo ayuda a hacer más visible el gasto que los medios de pago digitales.
Un estudio encontró que el efectivo ayuda a hacer más visible el gasto que los medios de pago digitales. ((Foto: Getty Images))

Pagar comida, ropa o hasta recibos de servicios básicos no genera la misma sensación cuando se da efectivo que con una tarjeta o un celular. Aunque la cantidad es la misma, la psicología del consumidor muestra que el cerebro procesa de forma distinta cada método de pago .

Un estudio publicado en la Revista de Comportamiento y Organización Económica encontró que los pagos electrónicos provocan menos "dolor de pagar" que el dinero físico, especialmente cuando se realizan de la modalidad sin contacto o contactless.

La diferencia puede parecer menor, pero tiene implicaciones directas sobre cuánto gastan las personas y su capacidad para controlar el presupuesto.

Publicidad

¿Por qué te “duele” pagar con efectivo?

La teoría del pain of paying o “dolor de pagar” describe las emociones negativas que experimentan las personas cuando perciben que están perdiendo su dinero. A diferencia de la pagos tradicionales, que asume decisiones racionales, esta corriente sostiene que cada compra también tiene una dimensión emocional.

Según el estudio, el dolor aparece cuando el consumidor toma conciencia de que una parte de su dinero desaparece. Mientras más visible sea esa pérdida, mayor suele ser la sensación de incomodidad. Por ello, el acto de entregar billetes y monedas genera una percepción más tangible del gasto que simplemente acercar una tarjeta o un teléfono a una terminal.

La euforia del Mundial 2026 dura semanas, la deuda por apostar mal dura todo el año: consejos para no endeudarte
Finanzas Personales

¿Apostarás en el Mundial? Que no rebase el 3% de tus ingresos

Los investigadores analizaron datos de miles de consumidores y concluyeron que el efectivo sigue siendo el método de pago que más genera dolor, debido a que el dinero cambia físicamente de manos, se ve cuánto está entregando y el cambio que se recibe.

Al ser tan visible se genera un recordatorio constante del costo de una compra, en cambio cuando el pago es digital, el gasto se vuelve menos evidente y el cerebro procesa la transacción con menor intensidad emocional.

Publicidad

Contactless reduce la “sensación” de gasto

La investigación encontró que los pagos electrónicos duelen menos que el efectivo, especialmente los realizados mediante sistemas sin contacto. Entre los métodos evaluados, las transacciones contactless registraron algunos de los niveles más bajos de dolor de pagar.

Los investigadores explican que la rapidez del proceso influye en la percepción del gasto, debido a que el consumidor dedica menos tiempo a procesar la salida de dinero con un simple toque de tarjeta o celular.

dinero gastos pago con tarjeta dolor al pagar
Los pagos sin contacto reducen el llamado "dolor de pagar", una respuesta psicológica asociada al gasto. (Tomado de metroscubicos.com)

En contraste, el estudio recalcó que, a medida que el monto crece, también aumenta el “dolor de pagar”, pero la brecha entre efectivo y pagos electrónicos se mantiene. Es decir, gastar 500 pesos duele más que gastar cinco, aunque sigue siendo menos doloroso hacerlo con medios digitales que con efectivo.

Además, se observó que las personas que utilizan con mayor frecuencia los pagos sin contacto tienden a percibir todavía menos dolor, lo que sugiere que los consumidores buscan mecanismos que reduzcan la incomodidad asociada al gasto.

Publicidad

Menos dolor, más riesgo de gastar de más

La reducción del dolor de pagar provoca más facilidad para gastar, además, los usuarios reportaron que el efectivo es la herramienta más útil para evitar compras excesivas, mientras que los pagos sin contacto son percibidos como los menos efectivos para controlar el presupuesto.

abren-bancos-11-junio.jpg
Finanzas Personales

¿Abrirán los bancos este 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026 en México?

Cuanto menor es el dolor asociado a un método de pago, menor es también la percepción de que ayuda a prevenir los gastos impulsivos, señala el estudio.

El fenómeno ayuda a explicar por qué muchas personas sienten que gastan más cuando utilizan tarjetas, transferencias o pagos contactless.

¿Qué sugieren los investigadores?

Aunque el estudio no recomienda abandonar las tarjetas o los pagos digitales, sí plantea que consumidores, bancos y empresas desarrollen mecanismos que hagan más visible el gasto.

Los autores consideran que con el aumento de los pagos sin contacto es importante incorporar herramientas que ayuden a las personas a tomar conciencia del dinero que gastan y, con ello, evitar compras impulsivas o un menor control del presupuesto.

Tags

bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad