Sin duda, una de las grandes preocupaciones de muchos es saber cuánto dinero deberían de tener ahorrado en determinada edad de cada persona.
Curiosamente, existe un procedimiento que ayuda a calcular la cantidad de dinero necesaria para tener en cada edad y etapa de la vida, conocida popularmente como “Fórmula Greene”, que plantea la cantidad correcta para vivir bien y no tener problemas a la hora de retirarse.
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¿Qué es la “Fórmula Greene”?
Esta fórmula toma en consideración dos factores: la edad de cada persona y el salario anual, con ambos puntos, la fórmula ayuda a calcular la cantidad de dinero que se debe tener ahorrada en un determinado momento de la vida.
Fue creada por la economista Kimmie Greene, y este método tiene como objetivo saber si cada persona está ahorrando lo suficiente para cada momento de la vida, además que tiene como objetivo ayudar a pensar los gastos de manera más inteligente y el uso del dinero para avanzar con claridad y alcanzar metas reales sobre las necesidades de cada persona.
De acuerdo con esta fórmula, esto es lo que se debe tener ahorrado durante cada momento de la vida:
A los 20 años se debe tener ahorrado el 25% de tu sueldo anual vigente.
A los 30 años se debe tener ahorrado el 100% del sueldo anual vigente.
A los 35 años se debe tener ahorrado el doble del sueldo anual vigente.
A los 40 años se debe tener ahorrado el triple del sueldo anual vigente.
A los 45 años se debe tener ahorrado cuatro veces el sueldo anual vigente.
A los 50 años se debe tener ahorrado cinco veces el sueldo anual vigente.
A los 55 años se debe tener ahorrado seis veces el sueldo anual vigente.
A los 60 años se debe tener ahorrado siete veces el sueldo anual vigente.
A los 65 años, cuando se llega a la edad de retiro, se debe tener ahorrado ocho veces el último sueldo anual.
Se trata de una fórmula que sirve como mera orientación, ya que la propia Greene reconoce que “la vida es todo menos lineal”, por lo que también resulta imposible seguir esta fórmula al pie de la letra, por lo que no siempre se conseguirá ahorrar la cantidad deseada.
También es importante tomar en cuenta que existen herramientas que pueden ayudar a aumentar el dinero que se usará para el momento de la jubilación como los llamados fondos de ahorro para el retiro.
Si se opta por uno de estos mecanismos, es importante tomar en cuenta que estos no siempre permiten tomar dinero ahorrado para solventar gastos de emergencia, como posibles despidos, muertes de familiares o enfermedades, aunque depende del tipo de plan que se tenga contratado.
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La clave está en el “interés compuesto”
De acuerdo con la propia especialista, una forma de aportar a este ahorro es a través de inversiones a través de “interés compuesto”.
Esto significa que una vez que se tiene ahorrada una determinada cantidad de dinero, vale la pena ingresarla a programas que generen ganancias a través de intereses.
La llamada “magia del interés compuesto” al que se refiere Greene está en reinvertir no solo la cantidad original, sino incluir las ganancias obtenidas. Es decir, si se invirtieron 10,000 pesos y se obtuvo una ganancia de 700 pesos, lo ideal sería reinvertir esos 10,700 pesos en el siguiente ciclo de inversión y así lograr un mayor crecimiento del dinero a largo plazo.