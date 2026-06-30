¿Cuál es la clave para alcanzar las metas de ahorro?

La economista Greene señala que esto solo es una guía, pues es normal que existan momentos de la vida en que parezca difícil alcanzar los objetivos de ahorro.

A pesar de ello, señala que la clave es que el ahorro continuo no sea menor del 20% del salario anual, para que cada cinco años se consiga tener un ahorro igual al sueldo completo.

Se trata de una fórmula que sirve como mera orientación, ya que la propia Greene reconoce que “la vida es todo menos lineal”, por lo que también resulta imposible seguir esta fórmula al pie de la letra, por lo que no siempre se conseguirá ahorrar la cantidad deseada.

También es importante tomar en cuenta que existen herramientas que pueden ayudar a aumentar el dinero que se usará para el momento de la jubilación como los llamados fondos de ahorro para el retiro.

Si se opta por uno de estos mecanismos, es importante tomar en cuenta que estos no siempre permiten tomar dinero ahorrado para solventar gastos de emergencia, como posibles despidos, muertes de familiares o enfermedades, aunque depende del tipo de plan que se tenga contratado.