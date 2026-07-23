Qué debe decir la póliza para que el auto sea reparado en una agencia

Para que la aseguradora envíe el vehículo directamente a una agencia de la marca, la póliza debe incluir de manera explícita una cobertura denominada “Reparación en Agencia”, “Siempre en Agencia” o algún beneficio equivalente.

No basta con contratar un seguro de cobertura amplia ni con contar con protección por daños materiales. Aunque esos paquetes pueden cubrir el costo de reparar el vehículo después de un siniestro, la compañía podría asignarlo a uno de los talleres de su propia red si el contrato no garantiza específicamente la atención en una agencia distribuidora.

Antes de contratar o renovar el seguro, el propietario debe revisar que esa cobertura aparezca en la carátula de la póliza, en las condiciones particulares o dentro del listado de beneficios adicionales. También conviene confirmar si está incluida automáticamente en el paquete elegido o si debe contratarse por separado mediante un pago adicional.

Cómo funciona la reparación en agencia con BBVA

En el seguro Wibe de BBVA, el beneficio recibe el nombre de "Reparación en agencia" y puede estar disponible dentro de sus planes personalizables, que incluyen Esencial, Básico, Amplio y Amplio Plus.

Sin embargo, para que aplique deben cumplirse ciertas condiciones. La principal es que el vehículo sea último modelo o tenga hasta tres años de antigüedad. Además, la reparación únicamente se realizará en las agencias con las que BBVA tenga un convenio vigente.

Esto significa que no basta con contratar el seguro; también es necesario verificar que la cobertura haya sido incluida y que la agencia donde se pretende reparar el automóvil forme parte de la red autorizada por la aseguradora.