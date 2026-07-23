Qué ofrece AXA para reparar el auto en una agencia
En AXA México, el beneficio se llama "Reparación en Agencia" y no forma parte automática de todos los paquetes, sino que debe contratarse como una cobertura adicional.
La aseguradora señala que este beneficio aplica cuando el vehículo sufre un siniestro cubierto por la protección de daños materiales. Si se cumplen esas condiciones, la unidad podrá ser atendida en una agencia distribuidora.
Cuando el cliente no contrata esta cobertura, AXA indica que la reparación puede realizarse en alguno de los talleres que forman parte de su red, como ocurre con los servicios relacionados con su beneficio Auto Consentido. Por ello, es importante confirmar desde la contratación que la póliza incluya expresamente la reparación en agencia.
Cuándo aplica la cobertura "Siempre en agencia" de GNP
En GNP Seguros, el beneficio recibe el nombre de "Siempre en agencia". Se trata de una cobertura opcional que tiene un costo adicional a la prima del seguro, aunque la compañía también ofrece un producto específico denominado Seguro de Automóviles Agencias.
La cobertura entra en funcionamiento cuando el vehículo sufre una colisión. Bajo ese supuesto, GNP garantiza que el automóvil será enviado a una agencia de la marca para realizar una reparación que la compañía describe como de excelencia.
Además, la aseguradora permite complementar el seguro con otras coberturas y ajustar los deducibles según las necesidades del cliente. Antes de contratar, conviene revisar que "Siempre en agencia" aparezca expresamente dentro de la póliza, ya que no se incluye de forma automática en todos los seguros.