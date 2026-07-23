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La cláusula que debe tener tu seguro para que el auto sea reparado directamente en la agencia

No todas las pólizas garantizan que el vehículo termine en un distribuidor de la marca después de un accidente. El beneficio depende de una cobertura específica y de las condiciones de cada aseguradora.
jue 23 julio 2026 03:57 PM
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No basta con contratar un seguro de cobertura amplia ni con contar con protección por daños materiales. (ChatGPT | Expansión)

Cuando un auto sufre un accidente, muchos propietarios prefieren que la reparación se realice en una agencia de la marca y no en un taller informal, principalmente por la confianza en los procesos, el personal especializado y la atención sobre el modelo afectado.

Sin embargo, tener un seguro amplio no garantiza por sí solo que la unidad sea enviada a una agencia. Esa posibilidad depende de lo que se haya contratado y de las condiciones expresamente señaladas en la póliza.

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Qué debe decir la póliza para que el auto sea reparado en una agencia

Para que la aseguradora envíe el vehículo directamente a una agencia de la marca, la póliza debe incluir de manera explícita una cobertura denominada “Reparación en Agencia”, “Siempre en Agencia” o algún beneficio equivalente.

No basta con contratar un seguro de cobertura amplia ni con contar con protección por daños materiales. Aunque esos paquetes pueden cubrir el costo de reparar el vehículo después de un siniestro, la compañía podría asignarlo a uno de los talleres de su propia red si el contrato no garantiza específicamente la atención en una agencia distribuidora.

Antes de contratar o renovar el seguro, el propietario debe revisar que esa cobertura aparezca en la carátula de la póliza, en las condiciones particulares o dentro del listado de beneficios adicionales. También conviene confirmar si está incluida automáticamente en el paquete elegido o si debe contratarse por separado mediante un pago adicional.

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Cómo funciona la reparación en agencia con BBVA

En el seguro Wibe de BBVA, el beneficio recibe el nombre de "Reparación en agencia" y puede estar disponible dentro de sus planes personalizables, que incluyen Esencial, Básico, Amplio y Amplio Plus.

Sin embargo, para que aplique deben cumplirse ciertas condiciones. La principal es que el vehículo sea último modelo o tenga hasta tres años de antigüedad. Además, la reparación únicamente se realizará en las agencias con las que BBVA tenga un convenio vigente.

Esto significa que no basta con contratar el seguro; también es necesario verificar que la cobertura haya sido incluida y que la agencia donde se pretende reparar el automóvil forme parte de la red autorizada por la aseguradora.

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Qué ofrece AXA para reparar el auto en una agencia

En AXA México, el beneficio se llama "Reparación en Agencia" y no forma parte automática de todos los paquetes, sino que debe contratarse como una cobertura adicional.

La aseguradora señala que este beneficio aplica cuando el vehículo sufre un siniestro cubierto por la protección de daños materiales. Si se cumplen esas condiciones, la unidad podrá ser atendida en una agencia distribuidora.

Cuando el cliente no contrata esta cobertura, AXA indica que la reparación puede realizarse en alguno de los talleres que forman parte de su red, como ocurre con los servicios relacionados con su beneficio Auto Consentido. Por ello, es importante confirmar desde la contratación que la póliza incluya expresamente la reparación en agencia.

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Cuándo aplica la cobertura "Siempre en agencia" de GNP

En GNP Seguros, el beneficio recibe el nombre de "Siempre en agencia". Se trata de una cobertura opcional que tiene un costo adicional a la prima del seguro, aunque la compañía también ofrece un producto específico denominado Seguro de Automóviles Agencias.

La cobertura entra en funcionamiento cuando el vehículo sufre una colisión. Bajo ese supuesto, GNP garantiza que el automóvil será enviado a una agencia de la marca para realizar una reparación que la compañía describe como de excelencia.

Además, la aseguradora permite complementar el seguro con otras coberturas y ajustar los deducibles según las necesidades del cliente. Antes de contratar, conviene revisar que "Siempre en agencia" aparezca expresamente dentro de la póliza, ya que no se incluye de forma automática en todos los seguros.

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