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Olinia vs. TT1 vs. Avido: así rinden los tres autos eléctricos mexicanos que buscan competir

La nueva generación de autos eléctricos mexicanos comparte un mismo objetivo, pero el camino elegido por cada proyecto revela diferencias profundas.
lun 06 julio 2026 01:20 PM
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A simple vista pueden parecer proyectos similares, pero sus características muestran que fueron concebidos para necesidades muy distintas. (www.olinia.auto, avido.com.mx y autostt.com.mx)

Durante los últimos meses, Olinia, TT1 y Avido han colocado a los autos eléctricos mexicanos en el centro de la conversación. Aunque los tres buscan ofrecer una alternativa de movilidad más accesible, detrás de esa etiqueta existen diferencias importantes en autonomía, capacidad, seguridad, precio y nivel de desarrollo.

A simple vista pueden parecer proyectos similares, pero sus características muestran que fueron concebidos para necesidades muy distintas. Compararlos permite descubrir cuál ofrece más espacio, cuál promete recorrer mayores distancias y qué tan cerca está cada uno de llegar realmente a las calles.

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Autonomía y velocidad: dónde saca ventaja cada vehículo

La autonomía suele ser uno de los factores que más peso tienen al momento de elegir un vehículo eléctrico, ya que determina la distancia que puede recorrer antes de necesitar una nueva carga.

En este apartado, TT1 es el proyecto que reporta la cifra más alta. Sus desarrolladores aseguran que puede alcanzar hasta 250 kilómetros de autonomía por carga, además de sumar hasta 50 kilómetros adicionales mediante apoyo solar.

Olinia Uno se coloca en la segunda posición con una autonomía superior a los 125 kilómetros por carga. Aunque la cifra es menor a la del vehículo tlaxcalteca, sigue siendo suficiente para cubrir trayectos urbanos y metropolitanos cotidianos.

Avido reporta una autonomía promedio cercana a los 100 kilómetros, una cifra más modesta pero orientada a desplazamientos diarios dentro de la ciudad.

Las diferencias también aparecen en la velocidad máxima. Tanto Olinia Uno como TT1 fueron concebidos para circular a un máximo de 50 kilómetros por hora, mientras que Avido puede alcanzar hasta 65 kilómetros por hora.

A partir de esos números se observa una estrategia distinta para cada proyecto: TT1 apuesta por recorrer mayores distancias, Olinia privilegia trayectos urbanos controlados y Avido ofrece una velocidad superior para desplazamientos dentro de entornos citadinos.

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Capacidad de pasajeros: cuál puede transportar más personas

La utilidad de un vehículo no depende únicamente de la batería. También influye el número de personas que puede transportar y el tipo de uso para el que fue diseñado.

Olinia Uno es el modelo más amplio de los tres. Tiene capacidad para seis pasajeros sentados y cuenta con espacio suficiente para trasladar a una persona en silla de ruedas sin necesidad de plegarla. Esa configuración lo acerca a usos familiares, escolares y comunitarios.

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TT1 ofrece espacio para cinco ocupantes. La propuesta se enfoca principalmente en recorridos cortos dentro de colonias, barrios y zonas urbanas donde la movilidad de última milla suele representar un desafío.

Avido adopta una filosofía completamente distinta. Su diseño compacto permite transportar únicamente a dos personas, una decisión que busca priorizar maniobrabilidad y practicidad dentro de ciudades congestionadas.

Seguridad: las diferencias más importantes entre los tres proyectos

Uno de los apartados donde más contrastes existen es el relacionado con la seguridad.

Olinia Uno incorpora cinturones de seguridad para sus seis ocupantes, asistencia eléctrica en el volante, iluminación LED y diversos elementos orientados a facilitar el acceso y estabilidad de los pasajeros durante los recorridos.

TT1 utiliza una estructura de acero de alta resistencia y cuenta con cinturones de seguridad para cinco pasajeros. Sin embargo, carece de bolsas de aire, por lo que su enfoque de protección se mantiene dentro de un esquema básico orientado a trayectos cortos.

Avido incorpora frenos de disco delanteros, frenos de tambor traseros y frenado regenerativo. Su construcción combina aluminio y fibra de vidrio para reducir peso, mientras que el desarrollo de elementos como ABS y bolsas de aire forma parte de la evolución prevista para el proyecto.

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Qué tan avanzados están realmente Olinia, TT1 y Avido

Más allá de las cifras técnicas, existe un aspecto igual de importante: el nivel de avance real de cada proyecto.

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Olinia Uno fue presentado oficialmente el 7 de junio de 2026 y tiene previstas sus primeras entregas para el verano de 2027. Detrás del proyecto participan instituciones como el IPN, el Tecnológico Nacional de México, la UNAM y la UPAEP bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

TT1 fue presentado públicamente el 29 de mayo de 2026 después de cuatro años de desarrollo. Actualmente permanece en fase de prototipo y sus impulsores buscan avanzar hacia una producción a mayor escala.

Avido opera mediante un esquema de reservaciones y continúa avanzando en los procesos necesarios para su llegada al mercado.

Ninguno de los tres se encuentra todavía en una etapa de producción masiva consolidada, aunque cada proyecto presenta distintos grados de madurez y avance industrial.

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Precio: cuánto cuesta entrar a la movilidad eléctrica mexicana

El costo de adquisición es otro de los factores que más influyen en la decisión de compra.

TT1 es actualmente el proyecto con el precio de entrada más bajo. Su versión base se ubica entre 90,000 y 99,000 pesos. Los desarrolladores también contemplan futuras variantes que podrían alcanzar los 160,000 pesos dependiendo de sus capacidades.

Olinia Uno tendrá un precio inicial aproximado de 150,000 pesos con IVA incluido. La propuesta busca mantenerse por debajo de muchos vehículos eléctricos disponibles actualmente en el mercado mexicano.

Avido todavía se encuentra en una etapa distinta de desarrollo comercial, por lo que la información difundida hasta ahora se ha concentrado en sus características técnicas y operativas.

Aun así, los datos disponibles muestran que tanto TT1 como Olinia buscan abrir la puerta a vehículos eléctricos con precios más accesibles que los de buena parte de los modelos importados.

Tres propuestas distintas para un mismo objetivo

Las diferencias entre los tres proyectos no solo aparecen en sus especificaciones. También se reflejan en la visión que sus impulsores tienen sobre el futuro de la movilidad eléctrica en México.

Roberto Capuano, coordinador de Olinia, ha señalado que el proyecto nació con el objetivo de que México participe en la innovación tecnológica con capacidades propias. En sus palabras, se trata de una herramienta de movilidad "accesible, fácil de operar, mantener y reparar".

Desde TT1, Edgar Guzmán Carreto, vocero del proyecto, ha explicado que la propuesta está pensada para recorridos locales y sustentables. El vehículo utiliza sistemas de recarga apoyados por energía solar y su uso está enfocado "principalmente para distancias cortas", como parte de una apuesta por la movilidad sustentable.

Rafael Garayoa Guajardo destacó uno de los elementos diferenciadores de Olinia al afirmar que "Olinia 1 es seguro y confiable con capacidad de transportar hasta 6 personas", además de contar con espacio suficiente para trasladar a una persona en silla de ruedas.

Durante la presentación oficial del proyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum resumió la apuesta detrás del vehículo al señalar que "Olinia representa mucho más que un automóvil eléctrico, representa una semilla, la semilla de un nuevo ecosistema de innovación construido desde México".

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Autos eléctricos Movilidad eléctrica

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