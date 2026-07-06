Olinia Uno fue presentado oficialmente el 7 de junio de 2026 y tiene previstas sus primeras entregas para el verano de 2027. Detrás del proyecto participan instituciones como el IPN, el Tecnológico Nacional de México, la UNAM y la UPAEP bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
TT1 fue presentado públicamente el 29 de mayo de 2026 después de cuatro años de desarrollo. Actualmente permanece en fase de prototipo y sus impulsores buscan avanzar hacia una producción a mayor escala.
Avido opera mediante un esquema de reservaciones y continúa avanzando en los procesos necesarios para su llegada al mercado.
Ninguno de los tres se encuentra todavía en una etapa de producción masiva consolidada, aunque cada proyecto presenta distintos grados de madurez y avance industrial.
Precio: cuánto cuesta entrar a la movilidad eléctrica mexicana
El costo de adquisición es otro de los factores que más influyen en la decisión de compra.
TT1 es actualmente el proyecto con el precio de entrada más bajo. Su versión base se ubica entre 90,000 y 99,000 pesos. Los desarrolladores también contemplan futuras variantes que podrían alcanzar los 160,000 pesos dependiendo de sus capacidades.
Olinia Uno tendrá un precio inicial aproximado de 150,000 pesos con IVA incluido. La propuesta busca mantenerse por debajo de muchos vehículos eléctricos disponibles actualmente en el mercado mexicano.
Avido todavía se encuentra en una etapa distinta de desarrollo comercial, por lo que la información difundida hasta ahora se ha concentrado en sus características técnicas y operativas.
Aun así, los datos disponibles muestran que tanto TT1 como Olinia buscan abrir la puerta a vehículos eléctricos con precios más accesibles que los de buena parte de los modelos importados.