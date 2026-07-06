Autonomía y velocidad: dónde saca ventaja cada vehículo

La autonomía suele ser uno de los factores que más peso tienen al momento de elegir un vehículo eléctrico, ya que determina la distancia que puede recorrer antes de necesitar una nueva carga.

En este apartado, TT1 es el proyecto que reporta la cifra más alta. Sus desarrolladores aseguran que puede alcanzar hasta 250 kilómetros de autonomía por carga, además de sumar hasta 50 kilómetros adicionales mediante apoyo solar.

Olinia Uno se coloca en la segunda posición con una autonomía superior a los 125 kilómetros por carga. Aunque la cifra es menor a la del vehículo tlaxcalteca, sigue siendo suficiente para cubrir trayectos urbanos y metropolitanos cotidianos.

Avido reporta una autonomía promedio cercana a los 100 kilómetros, una cifra más modesta pero orientada a desplazamientos diarios dentro de la ciudad.

Las diferencias también aparecen en la velocidad máxima. Tanto Olinia Uno como TT1 fueron concebidos para circular a un máximo de 50 kilómetros por hora, mientras que Avido puede alcanzar hasta 65 kilómetros por hora.

A partir de esos números se observa una estrategia distinta para cada proyecto: TT1 apuesta por recorrer mayores distancias, Olinia privilegia trayectos urbanos controlados y Avido ofrece una velocidad superior para desplazamientos dentro de entornos citadinos.

Capacidad de pasajeros: cuál puede transportar más personas

La utilidad de un vehículo no depende únicamente de la batería. También influye el número de personas que puede transportar y el tipo de uso para el que fue diseñado.

Olinia Uno es el modelo más amplio de los tres. Tiene capacidad para seis pasajeros sentados y cuenta con espacio suficiente para trasladar a una persona en silla de ruedas sin necesidad de plegarla. Esa configuración lo acerca a usos familiares, escolares y comunitarios.