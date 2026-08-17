Tu nómina puede darte más que un sueldo; estos bancos ofrecen seguros, cashback y créditos

¿Cuáles son los beneficios de tener tu nómina en cada banco?

BBVA

El banco permite llevar la nómina a la institución mediante portabilidad y realizar el trámite desde la aplicación. Entre sus beneficios ofrece:

- Apartados BBVA , con el cual se separa el dinero hasta siete apartados para destinarlo a objetivos específicos, como viajes, gastos del hogar o ahorro.

- Acceder a tasas preferenciales para créditos de nómina de entre 12% y 23.7%, de acuerdo con las condiciones del producto.

- Seguros gratuitos vinculados a la nómina, entre ellos se encuentra un seguro de gastos funerarios por $30,000 pesos para el titular y tres familiares asegurados, así como un seguro de vida con una cobertura de $120,000 pesos.

Recibir la nómina en un banco puede abrir el acceso a productos financieros y servicios adicionales, aunque algunos están sujetos a condiciones. (Expansión Google AI)

Banorte

Banorte cuenta con un producto de nómina que no cobra comisión por apertura, saldo mínimo obligatorio ni manejo de cuenta. Entre sus beneficios están:

- Crédito de Nómina, que puede alcanzar hasta $1.5 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses y sin necesidad de presentar garantías o avales, aunque está sujeto a aprobación.

- Adelanto de Nómina de hasta $10,000 pesos, con una tasa de interés de 0%, de acuerdo con las condiciones del producto.

- Acceder a otras opciones de financiamiento, como crédito automotriz con enganche desde 10%, plazos de hasta 72 meses y tasa fija desde 13.99%.

- Créditos hipotecarios con tasas fijas desde 8.80% anual y plazos de entre cinco y 20 años, sujetos a las condiciones y aprobación correspondientes.

HSBC

HSBC ofrece una cuenta de nómina sin comisión por administración y agrega coberturas denominadas Protect. Entre los beneficios se encuentran:

- Limpieza dental, examen de la vista, check-up médico, asistencia funeraria y una cobertura de hasta $20,000 pesos por muerte accidental.

- Protección de hasta $30,000 pesos al año para determinados daños o imprevistos relacionados con celulares, tablets, laptops, scooters y bicicletas eléctricas.

- Acceso a préstamos de nómina de hasta $1.2 millones de pesos, así como tasas preferenciales en créditos automotrices e hipotecarios.