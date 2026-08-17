Tu nómina puede darte más que un sueldo; estos bancos ofrecen seguros, cashback y créditos

Recibir tu nómina cada mes puede ser distinto en cada banco, ya que cada uno puede darte acceso a seguros gratuitos, adelantos de sueldo, cashback, créditos con condiciones preferenciales, tarjetas de crédito sin anualidad y servicios de asistencia.
Sin embargo, muchas personas no eligen en qué banco van a recibir su quincena, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ) establece que la portabilidad de nómina es un derecho de los trabajadores y que el servicio para transferir los recursos de un banco a otro no tiene costo.
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¿Cuáles son los beneficios de tener tu nómina en cada banco?
BBVA
El banco permite llevar la nómina a la institución mediante portabilidad y realizar el trámite desde la aplicación. Entre sus beneficios ofrece:
- Apartados BBVA , con el cual se separa el dinero hasta siete apartados para destinarlo a objetivos específicos, como viajes, gastos del hogar o ahorro.
- Acceder a tasas preferenciales para créditos de nómina de entre 12% y 23.7%, de acuerdo con las condiciones del producto.
- Seguros gratuitos vinculados a la nómina, entre ellos se encuentra un seguro de gastos funerarios por $30,000 pesos para el titular y tres familiares asegurados, así como un seguro de vida con una cobertura de $120,000 pesos.
Banorte
Banorte cuenta con un producto de nómina que no cobra comisión por apertura, saldo mínimo obligatorio ni manejo de cuenta. Entre sus beneficios están:
- Crédito de Nómina, que puede alcanzar hasta $1.5 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses y sin necesidad de presentar garantías o avales, aunque está sujeto a aprobación.
- Adelanto de Nómina de hasta $10,000 pesos, con una tasa de interés de 0%, de acuerdo con las condiciones del producto.
- Acceder a otras opciones de financiamiento, como crédito automotriz con enganche desde 10%, plazos de hasta 72 meses y tasa fija desde 13.99%.
- Créditos hipotecarios con tasas fijas desde 8.80% anual y plazos de entre cinco y 20 años, sujetos a las condiciones y aprobación correspondientes.
HSBC
HSBC ofrece una cuenta de nómina sin comisión por administración y agrega coberturas denominadas Protect. Entre los beneficios se encuentran:
- Limpieza dental, examen de la vista, check-up médico, asistencia funeraria y una cobertura de hasta $20,000 pesos por muerte accidental.
- Protección de hasta $30,000 pesos al año para determinados daños o imprevistos relacionados con celulares, tablets, laptops, scooters y bicicletas eléctricas.
- Acceso a préstamos de nómina de hasta $1.2 millones de pesos, así como tasas preferenciales en créditos automotrices e hipotecarios.
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Sin embargo, algunos beneficios tienen condiciones, ya que para conservarlos, HSBC establece requisitos como utilizar la aplicación, realizar compras acumuladas y no hacer portabilidad de la nómina a otra institución.
Además, si dejas de recibir tu nómina durante 60 días consecutivos, pueden comenzar a aplicarse comisiones dependiendo del contrato.
Santander
Santander señala que recibir el sueldo en su institución permite acceder automáticamente a más de 40 beneficios anuales sin costo adicional. Entre ellos están:
- Cashback, con devoluciones de hasta 3% en determinadas compras.
- Adelanto de quincena de hasta $5,000 pesos al mes sin intereses, sin necesidad de consultar el Buró de Crédito, sujeto a los requisitos establecidos por el banco.
- Asistencias incluidas como limpieza dental, ambulancia a domicilio, asistencia funeraria, check-ups de salud y asesoría emocional.
- Acceso a tarjetas de crédito sin anualidad en determinados productos y tasas preferenciales para créditos personales, hipotecarios y de nómina.
- Acceso a cursos y programas de educación en línea mediante Santander Open Academy y Santander X.
La portabilidad puede realizarse desde la aplicación, por internet o directamente en una sucursal.
Banamex
Banamex ofrece beneficios adicionales a los clientes que reciben su nómina en la institución. Entre ellos:
- Seguro de vida gratuito por $100,000 pesos, sujeto a los términos y condiciones de la póliza.
- Paquete de asistencias que contempla consultas médicas, check-up y atención veterinaria para mascotas. Además, hay una consulta presencial de medicina general al año y otra con pediatra o ginecólogo, junto a un estudio médico anual.
- Traslado de emergencia en ambulancia terrestre y asistencia funeraria de hasta 65,000 pesos al año, que puede extenderse al cónyuge, hijos menores de 18 años, padres y suegros bajo las condiciones establecidas.
- Créditos de nómina a partir del primer mes de recibir sus depósitos y obtener beneficios en determinadas tarjetas de crédito, como la exención de anualidad.
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¿Cuál banco conviene más?
La respuesta depende de los beneficios que realmente apliquen en la vida de cada persona, antes de contratar un crédito o tarjeta conviene revisar tasa de interés, CAT, comisiones, requisitos y condiciones.
La portabilidad existe precisamente para elegir dónde recibir el sueldo y aprovechar los servicios que mejor se adapten a tus necesidades.