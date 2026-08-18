¿Te regalaron dinero? El depósito que puede llamar la atención del SAT y cómo evitar problemas

¿El SAT cobra impuestos por depositar efectivo?

No existe un impuesto por el simple hecho de depositar efectivo en una cuenta bancaria, el antiguo Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) quedó eliminado en 2014.

Sin embargo, en la Ley del Impuesto sobre la Renta ( LISR ), el artículo 90 de la LISR establece que las personas físicas residentes en México están obligadas al pago del ISR por los ingresos que obtengan en efectivo, bienes, servicios, crédito o cualquier otro tipo.

Por eso, cuando una persona recibe dinero y lo deposita en una cuenta propia, es importante determinar qué representa ese recurso.

¿Qué pasa con los depósitos en efectivo mayores a 15,000?

El artículo 55, fracción IV, de la LISR establece que las instituciones del sistema financiero deben informar mensualmente al SAT sobre los depósitos en efectivo que, acumulados, excedan de 15,000 pesos en las cuentas de un mismo contribuyente.

Esto no significa que al depositar 15,001 pesos se deba pagar ISR, lo que ocurre es que el banco tiene una obligación de informar esos depósitos a la autoridad fiscal.

La ley precisa que, para esta disposición, no se consideran depósitos en efectivo las transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito u otros documentos pactados con las instituciones financieras.

Un depósito bancario puede formar parte de los elementos que la autoridad considere al revisar una posible discrepancia fiscal.

Por ejemplo, un depósito de 20,000 pesos en billetes tiene un tratamiento distinto al de una transferencia electrónica por esa misma cantidad.

Depositar más de 15,000 pesos en efectivo a mi cuenta bancaria

Si una persona recibe 20,000 pesos como regalo y posteriormente los deposita en su cuenta, es importante demostrar de dónde salió el dinero.

Si se trata de un donativo, por ejemplo, conviene contar con documentación que permita acreditar que efectivamente fue un regalo y quién entregó los recursos.