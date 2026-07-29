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Finanzas Personales

Cetes vs. Nu: dónde conviene invertir 25,000 pesos y cuánto puedes ganar

Comparamos cuánto ganarías al invertir 25,000 pesos en Cetes y en Nu según cada plazo disponible, además de analizar en qué caso conviene elegir cada opción.
mié 29 julio 2026 11:12 AM
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Antes de invertir, conviene revisar cómo calcula los rendimientos cada producto y por cuánto tiempo mantiene su tasa. (Expansión|Google AI Studio)

Guardar el dinero en un instrumento que genere rendimientos puede marcar una diferencia importante con el paso del tiempo, pero no todos ofrecen las mismas ganancias ni funcionan de la misma forma. Si tienes 25,000 pesos para invertir, la elección entre Cetes y Nu dependerá tanto del rendimiento como del tiempo durante el que puedas dejar tu dinero.

A continuación te mostramos cuánto podrías obtener en cada plazo y qué opción resulta más conveniente según tus objetivos.

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¿Cuánto puedes ganar con 25,000 pesos en Cetes?

Para este ejercicio se tomó como referencia una inversión de 25,000 pesos en Cetes Directo y se respetaron los cálculos mostrados por el simulador para cada plazo.

28 días (6.20%)

- Interés bruto: 120.55 pesos
- ISR retenido: 17.26 pesos
- Obtienes al final: 25,103.29 pesos

91 días (6.56%)

- Interés bruto: 414.48 pesos
- ISR retenido: 56.09 pesos
- Obtienes al final: 25,358.44 pesos

182 días (6.78%)

- Interés bruto: 856.69 pesos
- ISR retenido: 112.16 pesos
- Obtienes al final: 25,744.68 pesos

365 días (6.93%)

- Interés bruto: 1,756.13 pesos
- ISR retenido: 224.94 pesos
- Obtienes al final: 26,531.49 pesos

Como puede observarse, el rendimiento aumenta conforme eliges un plazo más largo. Sin embargo, durante ese tiempo el dinero permanece comprometido al vencimiento del instrumento, por lo que es una alternativa pensada para quienes no necesitan disponer de esos recursos de inmediato.

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¿Qué rendimiento ofrece Nu si inviertes 25,000 pesos?

A diferencia de Cetes, Nu publica tasas de rendimiento anual. Para este ejercicio se estimó la ganancia que obtendría una inversión de 25,000 pesos utilizando las tasas vigentes publicadas por la institución. En el caso de Cajita Turbo, el cálculo corresponde al periodo de vigencia de la tasa, del 25 de junio al 19 de agosto de 2026.

Para Ahorro Congelado, la estimación se realizó con base en el plazo de cada producto. Todos los montos mostrados son estimaciones antes del pago de impuestos.

Cajita Turbo (del 25 de junio al 19 de agosto de 2026)

- Ganancia estimada: 489.73 pesos
- Rendimiento anual: 13.00%
- GAT nominal: 13.88%
- GAT real: 9.73%

Ahorro Congelado a 7 días

- Ganancia estimada: 31.40 pesos
- Rendimiento anual: 6.55%
- GAT nominal: 6.77%
- GAT real: 2.88%

Ahorro Congelado a 28 días

- Ganancia estimada: 126.58 pesos
- Rendimiento anual: 6.60%
- GAT nominal: 6.82%
- GAT real: 2.93%

Ahorro Congelado a 90 días

- Ganancia estimada: 412.81 pesos
- Rendimiento anual: 6.70%
- GAT nominal: 6.93%
- GAT real: 3.03%

Ahorro Congelado a 180 días

- Ganancia estimada: 838.36 pesos
- Rendimiento anual: 6.80%
- GAT nominal: 7.04%
- GAT real: 3.14%

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Nu o Cetes: ¿en cuál conviene invertir 25,000 pesos?

La respuesta depende de lo que busques como inversionista. Ambos productos permiten hacer crecer tu dinero, pero cada uno está pensado para necesidades distintas.

Cetes puede ser una mejor opción si buscas:

- Conocer desde el inicio cuánto recibirás al vencimiento de la inversión.

- Invertir en un instrumento de deuda emitido por el Gobierno de México.

- Elegir entre distintos plazos de inversión, de 28, 91, 182 o 365 días.

- Obtener una ganancia de hasta 1,756.13 pesos antes de impuestos al invertir 25,000 pesos durante 365 días.

Nu puede convenirte más si buscas:

- Acceder a un rendimiento anual superior con la Cajita Turbo, que ofrece una tasa anual del 13%.

- Elegir entre una cuenta con disponibilidad del dinero o esquemas de Ahorro Congelado con distintos plazos.

- Aprovechar rendimientos competitivos en periodos cortos, siempre sujetos a las tasas vigentes publicadas por la institución.

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En este comparativo, la Cajita Turbo de Nu ofrece el mayor rendimiento, con una ganancia estimada de 489.73 pesos durante el periodo de vigencia de la tasa, mientras que Ahorro Congelado a 7 días genera la menor, con 31.40 pesos. Por el lado de Cetes, el plazo de 365 días ofrece el mayor rendimiento, con 1,756.13 pesos de interés bruto, mientras que el de 28 días genera 120.55 pesos antes de impuestos.

En la práctica, Cetes es una buena alternativa para quienes buscan certeza sobre el rendimiento y pueden mantener su dinero invertido hasta el vencimiento. Por su parte, Nu puede convenir más a quienes buscan tasas anuales más altas o mayor flexibilidad, aunque sus rendimientos dependen de las condiciones vigentes que publique la institución.

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