¿Cuánto puedes ganar con 25,000 pesos en Cetes?
Para este ejercicio se tomó como referencia una inversión de 25,000 pesos en Cetes Directo y se respetaron los cálculos mostrados por el simulador para cada plazo.
28 días (6.20%)
- Interés bruto: 120.55 pesos
- ISR retenido: 17.26 pesos
- Obtienes al final: 25,103.29 pesos
91 días (6.56%)
- Interés bruto: 414.48 pesos
- ISR retenido: 56.09 pesos
- Obtienes al final: 25,358.44 pesos
182 días (6.78%)
- Interés bruto: 856.69 pesos
- ISR retenido: 112.16 pesos
- Obtienes al final: 25,744.68 pesos
365 días (6.93%)
- Interés bruto: 1,756.13 pesos
- ISR retenido: 224.94 pesos
- Obtienes al final: 26,531.49 pesos
Como puede observarse, el rendimiento aumenta conforme eliges un plazo más largo. Sin embargo, durante ese tiempo el dinero permanece comprometido al vencimiento del instrumento, por lo que es una alternativa pensada para quienes no necesitan disponer de esos recursos de inmediato.
¿Qué rendimiento ofrece Nu si inviertes 25,000 pesos?
A diferencia de Cetes, Nu publica tasas de rendimiento anual. Para este ejercicio se estimó la ganancia que obtendría una inversión de 25,000 pesos utilizando las tasas vigentes publicadas por la institución. En el caso de Cajita Turbo, el cálculo corresponde al periodo de vigencia de la tasa, del 25 de junio al 19 de agosto de 2026.
Para Ahorro Congelado, la estimación se realizó con base en el plazo de cada producto. Todos los montos mostrados son estimaciones antes del pago de impuestos.
Cajita Turbo (del 25 de junio al 19 de agosto de 2026)
- Ganancia estimada: 489.73 pesos
- Rendimiento anual: 13.00%
- GAT nominal: 13.88%
- GAT real: 9.73%
Ahorro Congelado a 7 días
- Ganancia estimada: 31.40 pesos
- Rendimiento anual: 6.55%
- GAT nominal: 6.77%
- GAT real: 2.88%
Ahorro Congelado a 28 días
- Ganancia estimada: 126.58 pesos
- Rendimiento anual: 6.60%
- GAT nominal: 6.82%
- GAT real: 2.93%
Ahorro Congelado a 90 días
- Ganancia estimada: 412.81 pesos
- Rendimiento anual: 6.70%
- GAT nominal: 6.93%
- GAT real: 3.03%
Ahorro Congelado a 180 días
- Ganancia estimada: 838.36 pesos
- Rendimiento anual: 6.80%
- GAT nominal: 7.04%
- GAT real: 3.14%