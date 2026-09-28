Luego de 35 años, Carl’s Jr. hizo de México uno de sus mercados clave; así construyó su negocio

De una hamburguesería en California a una cadena internacional

Antes de llegar a México, la historia de Carl’s Jr. comenzó en 1941, cuando Carl N. Karcher y su esposa, Margaret , abrieron un carrito de hot dogs en Los Ángeles, California.

El negocio creció y, en 1945, la pareja abrió su primer restaurante, Carl’s Drive-In Barbecue, en Anaheim.



El nombre Carl’s Jr. surgió algunos años después, cuando la compañía comenzó a operar pequeños restaurantes de servicio rápido que fueron concebidos como versiones más pequeñas de sus establecimientos principales.

Con el paso de los años, la cadena amplió su presencia en Estados Unidos y comenzó su expansión internacional. México se convirtió en uno de sus primeros mercados fuera de Estados Unidos cuando la marca abrió su primera unidad en el país en 1991.

Desde entonces, Carl’s Jr. ha continuado su crecimiento principalmente mediante un modelo de franquicias, con distintos grupos empresariales encargados de desarrollar la marca en regiones específicas.

De una sucursal a una red nacional

El crecimiento de Carl’s Jr. comenzó con una primera unidad en Monterrey en 1991. Un año después, Grupo AFAL entró al negocio como franquiciatario para el noroeste del país y abrió su primer restaurante en Tijuana, Baja California.

La promoción por los 35 años de Carl’s Jr. en México ofrecerá la Famous Star con Queso por 35 pesos el 30 de septiembre en restaurantes participantes. (Facebook/Carl's Jr. Polanco)



Desde entonces, el grupo desarrolló la marca hasta convertirse en el franquiciatario con más restaurantes de Carl’s Jr. en México. Actualmente opera en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

En junio de 2024, Grupo AFAL abrió su restaurante número 100 de Carl’s Jr. en México, en Ensenada.