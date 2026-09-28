Luego de 35 años, Carl’s Jr. hizo de México uno de sus mercados clave; así construyó su negocio

Carl’s Jr. llegó a México en 1991 con un restaurante en Monterrey, Nuevo León y a tres décadas, la cadena de hamburguesas ya había convertido al país en uno de sus principales mercados internacionales y tenía una estrategia para seguir creciendo mediante franquicias.
El crecimiento de la marca no se explica únicamente por la apertura de restaurantes propios, ya que parte de su crecimiento ha estado en manos de franquiciatarios que desarrollaron la marca por regiones y que con el paso de los años llegaron a operar decenas de unidades.
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De una hamburguesería en California a una cadena internacional
Antes de llegar a México, la historia de Carl’s Jr. comenzó en 1941, cuando Carl N. Karcher y su esposa, Margaret, abrieron un carrito de hot dogs en Los Ángeles, California.
El negocio creció y, en 1945, la pareja abrió su primer restaurante, Carl’s Drive-In Barbecue, en Anaheim.
El nombre Carl’s Jr. surgió algunos años después, cuando la compañía comenzó a operar pequeños restaurantes de servicio rápido que fueron concebidos como versiones más pequeñas de sus establecimientos principales.
Con el paso de los años, la cadena amplió su presencia en Estados Unidos y comenzó su expansión internacional. México se convirtió en uno de sus primeros mercados fuera de Estados Unidos cuando la marca abrió su primera unidad en el país en 1991.
Desde entonces, Carl’s Jr. ha continuado su crecimiento principalmente mediante un modelo de franquicias, con distintos grupos empresariales encargados de desarrollar la marca en regiones específicas.
De una sucursal a una red nacional
El crecimiento de Carl’s Jr. comenzó con una primera unidad en Monterrey en 1991. Un año después, Grupo AFAL entró al negocio como franquiciatario para el noroeste del país y abrió su primer restaurante en Tijuana, Baja California.
Desde entonces, el grupo desarrolló la marca hasta convertirse en el franquiciatario con más restaurantes de Carl’s Jr. en México. Actualmente opera en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
En junio de 2024, Grupo AFAL abrió su restaurante número 100 de Carl’s Jr. en México, en Ensenada.
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México, una pieza de la expansión internacional
Para CKE, México no era solamente un mercado más, en 2021, Woida dijo a Expansión que el país era uno de los primeros mercados internacionales de Carl’s Jr. y también uno de los más importantes para la compañía.
La empresa tenía entonces identificados estados como Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México para ampliar su presencia. También analizaba diferentes formatos de restaurante, desde unidades pequeñas en centros comerciales hasta establecimientos de mayor tamaño.
El crecimiento detrás de las franquicias
El modelo de Carl’s Jr. permitió que distintos grupos empresariales desarrollaran la marca en diferentes regiones.
Grupo AFAL es uno de los ejemplos más grandes, la compañía reporta que varios de sus restaurantes han obtenido los primeros lugares internacionales de CKE en volumen de ventas.
En los premios correspondientes a 2024, las sucursales Insurgentes, en Tijuana; El Greco, en Nogales, y Otay, en Tijuana, ocuparon los tres primeros lugares de volumen de ventas internacional de la marca.
De 300 a 400 restaurantes en México
En diciembre de 2024, CKE anunció la apertura del restaurante número 400 de Carl’s Jr. en México, con lo que la cadena duplicó el número de unidades que tenía nueve años antes.
CKE señalaba que Carl’s Jr. vendía más de 200,000 hamburguesas al día en México y que el país se encontraba entre sus mercados con mejores resultados.
¿Cuándo, cómo y dónde será la promoción de los 35 años de Carls Jr.?
En septiembre de 2026, Carl’s Jr. comenzó a celebrar oficialmente sus 35 años en México y la celebración tiene una promoción que juega directamente con el número del aniversario.